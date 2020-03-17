2020-03-17T14:42:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградец, попавший в карантин: Домой приехали две милые девушки, взяли мазок с нёба и из носа

Житель нашего города вернулся на днях из Германии и рассказал «Комсомолке», что значит находиться на самоизоляции
Иван МАРКОВ
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Медики появились ближе к вечеру и пообещали связаться «в экстренном случае».Медики появились ближе к вечеру и пообещали связаться «в экстренном случае».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградец Юрий Дубовицкий (имя он попросил изменить) вернулся из Германии 13 марта и теперь, как законопослушный гражданин, находится на карантине, то есть полной самоизоляции.

- На погранпереходе все пограничники были в специальных защитных костюмах, в масках и перчатках, - рассказал нам Юрий. - Нас, как и всех на границе, просветили тепловизором, выдали по анкете, в которой надо было указать личные данные. А также специальные памятки.

В памятке, фотографию которой предоставил «Комсомолке» Юрий, рекомендуется «по возможности оставаться дома, не идти на учебу/работу, свести к минимуму посещение магазинов, аптек, общественных мест и мест массового скопления людей, отказаться от пользования общественным транспортом, избегать личных контактов». Составители памятки также настоятельно советуют сообщить в поликлинику о посещении «страны, в которой есть заболевшие новой коронавирусной инфекцией», вызвать на дом врача для оформления больничного листа, заранее предупредив его о посещении этой страны. В случаях же появления симптомов инфекции строго запрещается приходить в больницу – необходимо снова вызвать врачей на дом.

- С начальством о том, что я на работе не появлюсь, договорился еще в конце прошлой недели, но в понедельник мне позвонил кадровик и потребовал больничный лист. Возможно, сам бы я не дождался звонка из поликлиники, поэтому позвонил туда сам в понедельник утром, - продолжает Юрий.

Юрий позвонил в поликлинику №3 по месту жительства. Звонку там не удивились, и фамилия его уже была в базе. То есть, с границы действительно передали данные.

- Мне объяснили, чтобы я связался с поликлиникой, если у меня появятся какие-то симптомы. То есть, если бы я вдруг не позвонил, то смог бы пойти на работу, как ни в чем не бывало. Не удивлюсь, если кто-то так и сделал.

- Анализ кто-то брал?

- Только в 18:00 приехали две милые девушки, обе были в масках, халатах, бахилах, шапочках и перчатках. Взяли мазок с неба и из носа, убрали в пробирки специальные и сообщили, что в экстренном случае со мной свяжутся. Если же ответа от них не будет, то с результатом анализа можно ознакомиться, позвонив в поликлинику через двое суток.

Случай с Юрием показывает, что у сидящих на самоизоляции все-таки остается определенная свобода действий. Учитывая количество постов в соцсетях о том, что вирус не так уж страшен, можно допустить, что добровольный карантин будет многими нарушен - опыт Италии и даже дисциплинированных китайцев, к сожалению, говорит об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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