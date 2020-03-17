«Если не раздувать панику, будем сыты и довольны». Насколько Калининград обеспечен продуктами собственного производства?

В последние дни многие калининградцы бросились на базы и в магазины скупать консервы ящиками, запасаться на месяцы вперед продовольствием. Люди сметают с прилавков гречку, сахар, рис, консервы... Продавцы удивляются: «Как перед войной, все раскупили. Но товар нам подвозят регулярно». Действительно, есть ли основания для паники, насколько обеспечена продовольственная безопасность региона, закрытого границами со всех сторон? И можем однозначно заявить – голодать наше население точно не будет.

ХЛЕБ И МУКА

Наиболее пессимистично настроенные граждане запасаются мукой и дрожжами, а вдруг хлеба не будет? Напомним, в 2019 году получен самый крупный урожай зерна за всю историю области. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 51,7 центнера с гектара, это рекорд. Зерна собрали 678,3 тысячи тонн, даже возникли проблемы с отправкой товарного зерна на экспорт. Так что для мукомольной и хлебопекарной промышленности сырья хватит надолго.

- Мы отправляем за рубеж по контрактам кукурузу, зерно, рапс, что никак не сказывается на продовольственной безопасности нашей области. У нас всегда профицит, достаточные объемы местного зерна для внутреннего потребления, нужд животноводов и экспорта, - объясняет генеральный директор главного портового элеватора и президент Зернового клуба региона Елена Зайцева.

МОЛОКО

В регионе работают несколько крупных предприятий, обеспечивающих не только потребности нашего населения в молоке, кефире, сметане, твороге, сливочном масле, сыре и т.п, но и отправляющие свою продукцию за его пределы. Это АО «Молоко», «Залесский фермер», агрохолдинг «Долгов групп». Третье предприятие занимается помимо производства и переработки молока, разведением крупного рогатого скота, свиноводством, птицеводством, выращиванием зерновых и так далее.

- У нас широкий ассортимент молочной продукции. Потребности Калининграда обеспечим, - говорит владелец АО «Молоко» Рустам Алиев. - Сейчас, когда закрывают границы, мы увеличили производственную программу по выпуску твердых сыров. Одна проблема – упаковка, она у нас в области не производится, поставляем из Италии, Литвы, Польши, Германии, других стран, а 10 процентов идет из России. Поэтому в экстренном порядке делаем запас упаковки, заготовим ее на ближайшие 4-6 месяцев и складских запасов хватит на летний и осенний период большого молока. Все заявки торговли будем выполнять. Мы производим и сухое молоко. На складах большие запасы, как и сливочного масла. Кстати, в советское время применялась технология выпуска молочных продуктов из сухого молока. Если вдруг, дойдет до положения, которое сложилось в Италии, когда города сидят на карантине и мы получим команду по ЧС, то будем фасовать сухое молоко для продуктовых наборов для доставки на дом.

По словам соучредителя агрохолдинга «Долгов групп» Александра Долгова, если с чем и могут возникнуть проблемы, так это с импортной упаковкой:

- Тогда будем фасовать продукцию, как в советское время, - в полиэтиленовые пакеты. Есть еще сложности, связанные с нынешней экономической ситуацией. Мы импортируем сою и премиксы – составляющие кормов для кур и животных, инкубационное яйцо. К сожалению, в России не развиты высокотехнологические направления по оборудованию, генетическому материалу для воспроизводства поголовья скота и птицы. Все это закупается за границей.

МЯСО И КОНСЕРВЫ

Наши мясопереработчики после введения в строй мощных свиноводческих комплексов, выпускали столько мяса (в основном свинины), консервов, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, что местный рынок даже при волчьем аппетите не мог проглотить. Излишки шли в Россию. Так что мясного дефицита даже при полном закрытии границ априори быть не должно.

Игорь Васильев, генеральный директор Калининградского тарного комбината, крупнейшего производителя тушенки из мяса, на ажиотажный спрос реагирует спокойно:

- Работаем в штатном режиме, покупательский спрос удовлетворяем полностью. Что касается удорожания цены на банку, ее мы производим из импортной жести, то пока такой проблемы не стоит. Запасов сырья для производства консервов достаточно.

РЫБА

Рыболовецкий колхоз «За Родину» готов обеспечить малую родину рыбой в полном объеме: свежей, соленой, вяленой, копченой, консервированной. На консервы, понятное дело, большой спрос, но товарные запасы пополняются, производство консервов запущенно на полную катушку. Есть спрос, особенно на шпроты и рыбу в масле– есть предложение.

- Идет салака, путина началась. Работаем на полную мощность. Предприятие обеспечено сырьем для производства консервов, это в основном килька, сельдь, салака. Потребности области в рыбных консервах и свежей продукции покрываем полностью. За пределы региона поставок нет. Цены повышать не собираемся. Но здесь зависит от поставщиков банки, ее покупаем у Калининградского тарного комбината, а цена на банку зависит от курса доллара и евро, - говорит директор предприятия «За Родину» Леонид Попов.

Помимо этого колхоза, производством рыбных консервов занимаются еще ряд заводов. Дефицита продукции и сырья и у них в обозримом будущем не наблюдается.

ОВОЩИ

Производство овощей в регионе за последние годы выросло в разы. Фермерство окрепло, построены современные овощехранилища и переработка. И если раньше картошка в закромах заканчивалась уже после нового года, то сейчас хватает до будущего урожая, как моркови и капусты.

- Паника наших продуктов не коснулась, замечен незначительный рост спроса. Ведь овощи, кроме вареных в вакуумной упаковке, не продукция для длительного хранения. Прошлогодний урожай был хорошим, достаточные запасы хранятся на складах сельхозпроизводителей. Как правило, этих запасов хватает до середины весны, потом начинается ввоз овощей из-за границы. Наша продукция будет на прилавках, независимо от того, есть короновирус или его нет, - говорит владелец предприятия «Натурово» Александр Иванов. – Единственное опасение, если будут препятствия на ввоз овощей в регион. Не будет ограничений, не будет ажиотажа. Ведь население области не увеличилось в разы, значит потребление остается на прежнем уровне, вы не сможете съесть в 2 раза больше свеклы, моркови, капусты, картофеля или выпить соков! Если человек купил впрок 8 ящиков тушенки, то в ближайший год он ее не купит, очевидно. Могут кончиться запасы в области тех продуктов, которые здесь не производятся. Но рынок не терпит пустоты и будет восполнен. Коммерческие перевозки грузовым транспортом через границу продолжаются и если не раздувать панику, будем сыты и довольны.

Руководитель крестьянского фермерского хозяйство «Калина» Сергей Чечулин, предприятие которого занимается выращиванием зерна, овощей, тмина готовится к весеннему севу:

- До нового урожая у нас запас имеется. По моркови 2 тысячи 100 тонн, семян и продовольственного картофеля 1800 тонн. По зерновым полностью обеспечены семенами, проведем посевную качественно и в срок. По ягодному производству, это у нас «Калининградский плодово-ягодный питомник» планируем получить кредит по программе «Восток», будем дальше развивать это направление, как и садоводство. Летом будет у нас своя клубника, малина, черная и красная смородина и другие ягоды. Ждем урожай не хуже, чем в прошлом году.

ГРЕЧКА И ДРУГИЕ КРУПЫ

Что касается круп, то здесь не все так славно, как по другим сельскохозяйственным позициям. У нас растет только гречиха в промышленных масштабах, остальные крупы завозятся извне. Тимур Шогенов, управляющий хозяйством «Веедерн» (наследство покойного мэра Москвы Юрия Лужкова) сообщил «Комсомолке», что без завоза из-за пределов области потребности населения в гречке будут закрыты на 60 процентов:

- Потом будем ждать нового урожая. Кроме нас гречкой в области никто не занимается.

Впрочем, в регионе не производится сахар, растительные масла и ряд других ходовых продуктовых товаров.

- С продуктами, которые имеют срок 6-9 месяцев, сложностей не возникнет в принципе. Даже если товар "вымывается" с прилавков на сутки, то поставляется вновь, - объясняет учредитель оптовой компании «Юринат» Юрий Дергачев. - У нас в Калининградской области запас более, чем значительный, «длина склада» позволяет. Товаров длительного хранения хватит на несколько месяцев. Например, у нас итальянской пасты хватит на два-три месяца при хороших продажах, нужно будет больше, привезем. Фабрика в Италии продолжает работать, все штатно. Повысился спрос на бактерицидные средства, мыло, значит увеличим поставки. Рост цен на импорт, зависит от колебаний курса рубля. Но если смотреть на нашу компанию, в 90-е годы у нас 100 процентов составлял импорт, сейчас этот сегмент 25-30 процентов, остальное российское. Мы не повышаем цены, если их не поднимает производитель, так что калининградцам не стоит опасаться, что что-то исчезнет, всем хватит. Будут замороженные полуфабрикаты, растительное масло, макаронные и кондитерские изделия, консервы, весь ассортимент наших товаров. Полагаю, что за неделю-две ажиотажный спрос спадет и торговля войдет в нормальное русло.