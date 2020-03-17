Как не наделать глупостей, когда падает рубль

Рубль «тает» на глазах, финансовые рынки в панике из-за новостей о распространении коронавируса и разногласий по нефтяным вопросам. Как поступить со сбережениями, чтобы не остаться у разбитого корыта? Несколько советов финансистов.

Не закупаться валютой на будущее

Опыт 2014 года показал, что покупка валюты на пике ничем хорошим для кошелька россиян не заканчивается. В долгосрочной перспективе рубль укрепился и выгоды такие действия не принесли. Однако сегодня мы все же наблюдаем многочисленные очереди в кассах банков.

- После того, как курс доллара и евро вырос, наиболее вероятно его последующее падение, нежели рост, - полагает руководитель проекта «Финшок» Антон Табах.

Единственный резон покупки валюты в ближайшее время — вынужденная поездка заграницу. Хотя в условиях распространения короновируса, заграница перестает быть столь привлекательной. Другая причина – игра на разнице курсов. Однако в этом случае следует помнить о высоких рисках.

- Можно купить доллары, учитывая, что определенное пространство для роста американской валюты по отношению к рублю еще есть. Но это небезопасно и, скорее всего, непрофессионалы опоздают, когда придет время продавать валюту, — предупреждает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Техника «про запас» – не лучшая инвест идея

Если что-то происходит с валютами, надо срочно тратить заначку, пока она не обесценилась – подобные мысли витают у каждого третьего россиянина. Такие манипуляции могут дорого обойтись семейному бюджету. Опять же опыт 2014 года, когда люди годами не могли реализовать свои «новые» телевизоры, стиральные машины, пылесосы и иную технику, говорит сам за себя. В нестабильное время лучше наращивать сбережения, а не тратить их бездумно.

Самое время покупать технику или автомобиль только тем, кто планировал это сделать в 2020 году. Цены действительно из-за снижения курса рубля скорее всего подрастут, но расценивать покупку товаров как возможность заработать не стоит. Например, в этом году автомобили будут дорожать, помимо колебаний валюты на это будет влиять и увеличение утилизационного сбора. Даже компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность повышения цен на авто в связи с резким снижением курса рубля, говорит замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Не прерывать резко депозитный договор с банком

Кризис финансовый, но банковской системе страны ничто не угрожает. В случае если на депозите менее 1,4 млн рублей – вовсе беспокоится не о чем. А вот если досрочно прервать договор с банком и забрать деньги – проценты по вкладу будут потеряны безвозмездно.

Дать в долг под проценты

Неплохим способом сохранить и приумножить сбережения является покупка долговых бумаг. Сегодня, когда рынки нестабильны, цены на облигации пошли вниз, купить их можно «со скидкой», то есть ниже номинала. Если додержать облигации до погашения, заработать получится не только на купонных доходах, но и при их погашении, так как оно происходит всегда по номиналу.

Здесь главное не ошибиться в выборе компании. Хотя, ошибиться с выбором не так просто. По словам финансового консультанта Дмитрия Фирсова, за 2019 год дефолт случился только с 11 облигациями двух компаний, а это лишь 0,6% от всего рынка российских облигаций. Непрофессиональным инвесторам эксперты советуют выбирать облигации крупных и надежных компаний, входящих в индекс «голубых фишек» (топ-15 наиболее ликвидных акций на российской бирже, например «Газпром», Сбербанк, «Алроса» и другие).

Не поддаваться панике на брокерском рынке

Одно из испытаний любого инвестора – это просадка его портфеля. А если вниз пошло всё? Главное не паниковать и не продавать все сразу, чтобы спасти хоть что-то. Акции – это инструмент с долгосрочным горизонтом и надо быть готовым к тому, что держать деньги в этих инвестициях придется не один год, говорит Макаров. Поэтому первое правило для инвестора – инвестиции в ценные бумаги надо начинать только после того, как сформирована финансовая подушка безопасности.

Не покупать ценные бумаги на кредитные деньги

Как бы не привлекательны были разговоры о том, что акции подешевели на 40% и потом они «отрастут» с прибылью – не поддавайтесь соблазну взять для этих целей кредит. Падение стоимости акций может затянуться, а проценты по кредиту выплачивать придется регулярно. А это может привести в долговую яму.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация - по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.