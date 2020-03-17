2020-03-17T18:14:45+03:00
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Банк «Открытие» и Театр Вахтангова создадут культурный центр в Северной Осетии

Банк «Открытие» и Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова объявили о старте совместного проекта по созданию культурного центра «Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе»
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Для финансирования проекта 16 марта на базе платформы Planeta.ru стартует краудфандинговая кампания. С помощью коллективного софинансирования организаторы планируют привлечь не менее 3,5 млн рублей.

Культурный центр планируется открыть в рамках празднования 100-летия Театра Вахтангова, которое будет отмечаться в 2021 году. Юбилейная программа утверждена указом президента и распоряжением правительства Российской федерации. Идею создания «Дома-музей Евгения Вахтангова» как структурного подразделения Театра Вахтангова во Владикавказе поддержали глава Республики Северная ОсетияАлания Вячеслав Битаров и руководство Владикавказа. Они заявили о готовности региональной и муниципальной властей оказывать организационную и техническую поддержку этому проекту.

Большую часть суммы на создание театрально-культурного центра имени Вахтангова в рамках стратегического партнерства перечислит ПАО Банк «ФК Открытие». Оставшиеся средства (не менее 3,5 млн. рублей) будут привлечены с помощью механизма коллективного софинансирования. Площадкой для проведения кампании станет Planeta.ru - один из первых и крупнейший в Рунете ресурсов для сбора средств на реализацию проектов.

Краудфандинговая кампания стартовала 16 марта и продлится до середины июня. Принять участие в сборе средств может любой желающий. В качестве безвозмездной помощи театру может быть перечислена любая сумма. Кроме того, желающие могут приобрести специальные лоты стоимостью от 300 до 1 млн рублей, которые театр подготовил для участников. Среди них – книги и программки с автографами артистов, именная благодарность на официальном сайте Театра Вахтангова, уникальная экскурсия с директором театра Кириллом Кроком, возможность посмотреть один из спектаклей театра из «сталинской» ложи и многое другое. По ходу проекта лоты будут обновляться, о чем участники проекта будут сообщать в своих социальных сетях и в новостях на Planeta.ru.

«Поддержка культурных и просветительских проектов, а также сохранение культурного наследия России - важная социальная миссия «Открытия». При этом мы - универсальный банк, работающий по всей России. Поэтому мы хорошо понимаем, как важно, чтобы культурные, в том числе театральные проекты, возникали не только в Москве или Санкт-Петербурге. Поэтому мы решили поддержать идею руководства театра имени Вахтангова создать в родовом доме Вахтанговых во Владикавказе театрально-культурный центр. Это очень важная инициатива для Северной Осетии, где Вахтангов учился, пробовал свои силы как актер, режиссер, театральный критик и писатель, где провел первые 20 лет своей жизни», - отметил Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие».

«Каждый участник нашей кампании по сбору средств на строительство культурного центра очень важен, очень ценен для нас. Нам необходимо успеть к 100-летию Евгения Богратионовича, поэтому мы обращаемся за поддержкой ко всем, кто приходит к нам в театр, кому дорого имя Вахтангова. Мы продолжаем и будем продолжать нашу работу. Мы должны к юбилею вернуть Вахтангову его дом», - заключил Кирилл Крок, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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