Из-за дефицита медицинских масок калининградцы принялись их шить сами

Ни в одной калининградской аптеке вот уже месяц покупатели не могут найти медицинских масок. Одновременно обнаружилась и нехватка респираторов в строительных магазинах. В течение месяца респираторы исчезли даже в специализированных маникюрных салонах. Сегодня из-за роста спроса аптеки начали вывешивать на дверях объявления «Масок нет», а на столбах и тротуарах появились первые сообщения от спекулянтов: «Медицинские маски по 50 рублей, доставка от 50 штук».

ДОСТАТЬ МОЖНО...

И действительно, маски в Калининграде достать можно. Доказал это мэр Янтарного Алексей Заливатский, решивший обеспечить поликлиники средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами за свой счет.

- Маски и дезинфицирующие средства я нашел и купил, - написал он во вторник на своей странице в фейсбуке. - Но если вчера с утра мне продавали 5 литров антисептика за 1750 рублей, то после обеда в той же конторе предложили по 2500. Если неделю назад маски брал по 7 рулей за штуку, то вчера - по 26 рублей за одну маску! С рук, в каком-то отеле на Артиллерийской, куда их привозят из «материковой» России. Покупал за свои, бюджет ни при чем. Кому беру маски? Заведующая поликлиникой попросила хотя бы тысячу штук врачам и посетителям. Отдал бесплатно. Еще тысячу раздали в муниципальные учреждения Янтарного - школу, детский сад, администрацию, МФЦ.

Мэр Янтарного заметил, что эпидемия пройдет, «а осадочек останется».

- Также останутся адреса, фамилии, явки (места продажи). И я останусь. И для тех, кто так наживается на людских переживаниях, при первой же возможности, введу расстрел... Официально. С внесением соответствующей поправки в Конституцию, - пригрозил Заливатский.

ПОШИВ НА ДОМУ

Тем временем, острый дефицит породил в соцсетях предложения по пошиву многоразовых масок. Одно из них – от калининградки Анны Шумановой.

- Друзья, наблюдаю, как растет спекуляция на теме коронавируса, - написала она несколько дней назад. Есть и другая проблема: подростки (в том числе и моя доча) отказываются носить маски. Но есть мода на многоразовые маски необычной расцветки - черные, с черепами. Попробую сшить такую. Если получится, буду раздавать их бесплатно. Все равно дома сижу сейчас. А так хоть мысль о том, что я могу спасти чью-то жизнь, будет меня немного успокаивать.

Во вторник Шуманова уже отчиталась о первых успехах, сообщив, что первую маску «сшила на коленке», и получила первые заказы.

Калининградец Андрей Миронович тоже заявил в соцсетях, что его семья создает мини-ателье по пошиву многоразовых масок. Правда, предупредил, что услуга не будет бесплатной.

- Мама шьет маски на заказ. Многоразовая маска из чистого хлопка, не затрудняет дыхание. Внутри жесткая вставка для придания формы вашего лица и плотного прилегания. Маска раскладывается и закрывает все лицо. Цвет на выбор. Размеры S, M, L. Цена 300 . Можно кастомизировать аппликацией.

После нескольких негативных комментариев Миронович сделал приписку, что пошив масок – не новая кризисная бизнес-модель, а всего лишь занятие для мамы-пенсионерки. А вскоре и вовсе написал, что заказы временно не принимаются, так как их уже слишком много.

ЦЕНА ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

На сайтах бесплатных объявлений цена одной маски сейчас составляет от 21 до 50 рублей. И стоимость постоянно растет, а каждый продавец в своем аккаунте демонстрирует огромные склады в багажниках, стеллажах и чуланах. Есть также «акционные» предложения по 1 750 рублей за упаковку из 50 трехслойных одноразовых масок.

О том, что спекулянты скупают в аптеках медицинские маски и средства для дезинфекции для рук, а потом перепродают их по завышенным ценам, сообщал на минувшей неделе и губернатор Антон Алиханов, подчеркнув, что такими случаями должна заниматься полиция. Однако отчетов о задержаниях любителей нажить капитал на эпидемии калининградская полиция пока не публиковала.

КСТАТИ

Большие проблемы с масками не только в России, но и в Европе. Их точно так же нет в аптеках. Средняя цена одной медицинской маски выросла до 2-3 евро за штуку (в Барселоне, например, они есть только в китайских магазинах по 3 евро). А на Украине продажа осуществляется так же, как и в России, через сайты объявлений. Средняя стоимость сейчас в районе 50 гривен за штуку (1 гривна равна 2,85 рубля).

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Такая маска защищает лучше одноразовой»

Александр ГУРА, главный врач частного медицинского центра:

- Такая маска (сшитая из ткани, многослойная. – Ред.) защищает лучше одноразовой. Маска должна быть при особо опасных инфекциях минимум в 10 слоев, при гриппе – 8 слоев. Менять - через 4 часа ношения. Стирать можно и нужно! При глажке – обязательно растягивайте, чтобы ткань «не села». Использовать такую маску можно до тех пор, пока целы все ее слои.