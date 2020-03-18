«Это же наш Лёшка с Ремонтной улицы»! Ровно 55 лет назад весь мир узнал имя Алексея Леонова

В тот день 55 лет назад, ликовала вся планета. Но, возможно, самое большое ликование царило в Калининграде – на заштатной улочке с прозаическим названием.

ЭТО ЖЕ НАШ ПАРЕНЬ!..

Утром 18 марта по радио торжественно сообщили: на орбите – новые покорители космоса Павел Беляев и Алексей Леонов. Услышав второе имя, многие калининградцы ахнули:

– Да это ж сын Леоновых, с Ремонтной!..

И вот уже в их доме не протолкнуться. Набежали знакомые, чтобы поздравить родителей новоиспеченного космонавта – Евдокию Минаевну и Архипа Алексеевича.

– Поздравляю, Минаевна!

– С праздником, Лексеич!

– Молодцы, такого сына вырастили!

Те же – смущены и растеряны. Мол, в декабре ждали сына на побывку. А тот не приехал – дела. Вот какие, оказывается, дела у него были – готовился к полету…

Алексей Леонов во время учебы в Калининграде.Фото: Архив автора

И тут новое сообщение. В 11.30 по московскому времени (по которому тогда жила и наша область) впервые осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. И человеком этим стал подполковник Леонов…

Потрясенные родители совсем растерялись. Мать то и дело начинала плакать, отец курил одну за другой. А на Ремонтную потянулись уже и незнакомые им люди. Всем хотелось хотя бы мельком взглянуть на родителей человека, который стал героем для всей Земли.

На улице шум – прибыла первая делегация, из школы № 6. Была тогда такая – семилетка на Тенистой аллее. И будущий космонавт поначалу учился в ней. А уже потом перешел в среднюю школу № 21.

Там, конечно, тоже царило ликование. На стихийном митинге приняли текст телеграммы: «Москва – космос. Леонову Алексею Архиповичу. Восхищены вашим беспримерным подвигом, который прославит нашу Родину. Желаем благополучного возвращения и ждем вас к нам в гости, в школу, в которой вы учились». Затем под долгие аплодисменты было внесено предложение ходатайствовать о присвоении школе имени Леонова.

Ходатайство удовлетворят. При этом не забудут и о 6-й школе. 20 марта отец космонавта станет почетным пионером тамошней пионерской дружины.

ЗА СЕБЯ – И ЗА ЛЕОНОВА

Впрочем, пока у нас 18 марта. Вернемся на Ремонтную.

Здесь уже побывал с поздравлениями даже «хозяин» области – первый секретарь обкома КПСС Николай Коновалов. А вот – делегация вагоностроительного завода во главе с его директором Борисом Азаровым. На «вагонке» работали Архип Алексеевич и две сестры Леонова. Гости с завода рассказали, какой трудовой подъем вызвал там его подвиг.

Бригаду коммунистического труда, возглавляемую Виктором Глобеем, на «вагонке» и до этого называли космической. После полета в космос первого человека она завоевала право носить имя Юрия Гагарина. Когда же весь мир облетела весть о том, что человек побывал в открытом космосе, 18 марта бригада перевыполнила сменное задание в полтора раза. А 19-го «гагаринцы» приняли Леонова в свою бригаду. Так их стало двенадцать. И работу 12-го они выполняли все вместе – «за себя и за того парня». За хорошо знакомого парня, который жил по соседству, бывал на заводе.

А вот экипаж транспортного рефрижератора «Уральские горы» узнал о сенсации, будучи в Бискайском заливе. Судно возвращалось в родной порт из первого рейса, досрочно выполнив задание. И, восхищенные подвигом земляка, рыбаки обратились к начальству с просьбой переименовать их теплоход, присвоив ему имя Леонова.

Кстати, многие только в те дни и узнали, что он, оказывается, не Леонид, а Алексей. Ведь родные и знакомые называли его Леней.

19 марта 1965-го. Родители и сестры Леонова только что узнали о том, что Алексей совершил исторический полет.Фото: Архив автора

ХОТЕЛОСЬ ПЕТЬ И ПЛЯСАТЬ

Калининградские телевизионщики лихорадочно готовились к экстренному эфиру. Скоро в студии местного телевидения соберутся родственники космонавта-11, его друзья, учителя. И это включение на ЦТ из Калининграда увидит вся страна.

А тем временем в дом № 1 по улице Ремонтной пришла почтальон 17-го отделения связи Ирина Широкова:

– Вам телеграммы!

Телеграмм много, целая пачка. Их будет еще немало. Из других городов, из других стран. От знакомых. А чаще – от незнакомых. Кто-то выражал свой восторг в прозе. А кто-то – в стихах. Как, например, житель Пионерского В. Володин:

«Человек, шагнувший из кабины,

Сделал первый, но спокойный шаг.

И поплыл, как птица над долиной,

Наш советский дорогой земляк».

Короче, всеобщая безудержная радость. Такая, что «хотелось плясать и петь», как написал в письме А. Углов, рабочий лесозавода в поселке Сосновка.

Дом на улице Ремонтной, в котором жил Леонов.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

ПРОСЛЕЗИЛСЯ ДАЖЕ ОТЕЦ

Однако сами Евдокия Минаевна и Архип Алексеевич не особенно радовались. Сердце им словно подсказывало: не все так гладко у их Леньки, как передают…

Леонов и Беляев действительно не раз могли погибнуть. Теперь все это можно увидеть – в фильме «Время первых». А тогда ночь на Ремонтной прошла в беспокойном ожидании. С раннего утра у Леоновых опять стало людно. Хозяева вновь отвечали на бесконечные вопросы. Но мысли их явно были далеко.

Долгожданные слова прозвучали в эфире 19 марта в 16.50.

– Живы, вернулись!

И тут уж даже отец не смог сдержать слез…

22 марта родных Леонова спецбортом доставили в Москву. И на другой день они приняли участие в торжественной встрече Беляева и Леонова, которая была устроена в столице.

– Ну, Ленька, когда в Калининград? – спросили его родители. – Ты не представляешь, как тебя там ждут!

Вырваться он сможет лишь в июле. Зато – вместе с Беляевым. Тот визит станет ярким событием. В частности, именно тогда появится звание почетного гражданина Калининграда. Но это – уже немного другая история.

В Калининграде Леонов жил с 1948-го по 1953-й. Всего пять лет. Однако это были особые годы – юность. Здесь он сформировался как личность. Здесь появились первые настоящие друзья, на всю жизнь. Здесь была первая любовь… Немудрено, что эта земля стала для него родной, и что при каждой возможности он всегда стремился сюда приехать.

Нынешний юбилей исторического полета Леонова – первый без него. 11 октября 2019-го Алексей Архипович скончался после тяжелой и продолжительной болезни.