Как мы Эдуарду Лимонову лимон подарили

В Москве 17 марта после тяжелой болезни скончался писатель и политик Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет. Его называют легендарным писателем и скандальным революционером. Лимонов действительно часто был не сдержан в высказываниях, у него всегда находились смелые почитатели, готовые на многое. Сам он много выступал, ездил по регионам.

В Калининградской области Эдуард Лимонов впервые побывал в декабре 2009 года. Прилетел из заснеженной и промерзшей Москвы. В Калининграде тогда тоже было холодно. Из аэропорта до центра города писателя домчали на машине. Прямиком на Советский проспект, к зданию Общественной палаты, где должна была пройти встреча с общественностью. Сначала из иномарки вышли суровые охранники в черных куртках, следом за ними выбрался и сам Лимонов. Одернув коротенькое черное пальто, он поспешил на встречу с единомышленниками и журналистами.

К Лимонову с пустыми руками мы прийти не смогли - по пути забежали в продуктовую палатку и купили самый большой лимон. В подарок.

- Здравствуйте, - сказал я и протянул Лимонову лимон. - Это чтобы зимой витамины под рукой были.

- Спасибо, - усмехнулся он. - Я понял. Это подарок с намеком.

Эдуард Вениаминович посмотрел на желтый фрукт и положил его перед собой. Так и лежал лимон перед Лимоновым на протяжении всей встречи.Фото: Игорь Зарембо

Эдуард Вениаминович посмотрел на желтый фрукт и положил его перед собой. Так и лежал лимон перед Лимоновым на протяжении всей встречи. И после конференции политик забрал его с собой, спрятав в портфель.

В зале, где проходила пресс-конференция, царил лютый холод. Поэтому все сидели в верхней одежде.

- Я много где побывал в России, в самых невероятных местах, - с ходу поделился впечатлениями гость. - А вот здесь никогда не был. Не припомню других примеров, когда кусок страны оказался бы так отрезан от метрополии.

Эдуард Лимонов тогда много говорил о намерении баллотироваться в президенты РФ на ближайших выборах.

- У меня есть 15-летний опыт политической борьбы плюс общенациональная известность, - говорил он. – Но вот готовых рецептов в кармане у меня нет, но есть несколько глобальных проектов, например, перенос столицы на восток страны.

Одной из больных тем в стране Эдуард Лимонов назвал тогда социалку. И с ним нельзя не согласиться.

- Сегодня главная наша проблема даже не экономика, а социальная неподвижность. Образовалось настоящее кастовое общество, когда без связей ты обречен на прозябание, будь хоть семи пядей во лбу, - сказал Лимонов...