Председатель ассоциации предприятий туриндустрии: Несем колоссальные убытки!

Пандемия короновируса и пляска валютных курсов фактически в первую очередь ударили по туристической отрасли наш туризм. О том, как выжить туркомпаниям в новых условиях, речь шла на совещании в правительстве региона.

- Ситуация драматическая и неопределенная, - сказала "КП" глава ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Тамара Торопова. - 13 марта в Москве было совещание в Ростуризме. А после этого министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак встречался с нами – представителями турбизнеса, гостиниц, культуры. Знаем, что правительство РФ выделило 300 миллиардов рублей на поддержку экономики, туда вошел и туризм. Как будут расходится эти деньги нам неизвестно, конкретики ноль. Нас попросили ответить, какие меры региональной помощи необходимы туристической отрасли, чем нам может помочь регион. Сейчас один из важнейших вопросов – содержание персонала. У нас прекратилась деятельность – Германия, Польша, Литва, Латвия и другие страны закрыты, как и авиасообщение, самолеты Аэрофлота лишь эвакуируют туристов. Сложная проблема, закрыть офис сейчас или накапливать долги, как содержать персонал? Поэтому министр попросил посчитать, сколько денег надо для выживания нашего бизнес-сообщества, чтобы выдержать хотя бы два месяца, удержать кадры. Удручает то, что неизвестно, когда Европа откроет границы.

На региональном рынке, по словам главы Ассоциации, на 1 марта в федеральном реестре числилось 50 туроператоров, а субъектов, которые имеют право предоставлять ночлеги, занимаются приемом интуристов и российских путешественников, выездом людей заграницу, продажей путевок, турпродуктов, экскурсионных бюро, гораздо больше.

- Их свыше ста предприятий и все в тяжелом, критическом состоянии, - отмечает Тамара Торопова. - Авансов нам никто не давал. Будем считать необходимый объем компенсации потерь, а они очень велики. Налоги нам, как в Грузии не отменили, турбизнесу дали лишь отсрочку на квартал. Турагентам надо вернуть деньги за путевки, а операторы не возвращают. Замкнутый круг. Туроператоры забронировали гостиницы, купили билеты на выезд детских туристических групп на мартовские каникулы. После запрета клиенты требуют возврата за несостоявшиеся туры. Но железная дорога не делает возврат и так далее… Несем колоссальные убытки!