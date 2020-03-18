О них не писали в газетах: Первым из своей дивизии вышел на берег Прегеля

ПЕРВОЕ РАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

Николай Хрисанфович Меркулов, родившийся в селе Курганчики Сапожковского уезда Рязанской губернии (сейчас Сараевский район – Ред.), на войну был призван в июне 1941 года. Будучи командиром сначала стрелкового взвода, а потом стрелковой роты, он прошел всю войну, чудом дожив до Победы, которую он встретил в Восточной Пруссии.

Война для Меркулова началась на Ленинградском фронте, где он уже 6-го июля 1941-го был ранен. С середины августа 1942 года младший лейтенант Меркулов возглавлял стрелковый взвод 119-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии. На этот раз битва, в которой он принял участие, была еще более кровопролитной. На западном берегу Дона, в районе станицы Ново-Григорьевской (сегодня Волгоградская область – Ред.) бойцам необходимо было сдержать танковый кулак гитлеровцев. Ново-Григорьевская располагается в самом центре большой излучины Дона, которая и была целью немцев. Выход захватчиков на Сталинград, как известно, мог отрезать СССР от важнейшего ресурса – кавказской нефти.

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД

12 августа 119-й гвардейский стрелковый полк разгрузился на станции Липки, постоянно подвергаясь налетам авиации противника, а уже 15 августа он вступил в бой. Только за 17 августа дивизия Меркулова, согласно журналу боевых действий, потеряла 180 человек убитыми и 310 ранеными. Немцы же потеряли 3 самолета и 16 танков (потери живой силы называть нет смысла, так как эти цифры в документах обычно преувеличивались ввиду невозможности подсчета).

18-го августа соседний с 119-м 111-й гвардейский стрелковый полк за сутки отразил 7 танковых атак. Некоторые бойцы, истратив весь боеприпас, бросались под гусеницы, обвязавшись гранатами, повторяя подвиг панфиловцев под Москвой. Натиск немцев бойцы сдерживали три месяца, до 18 ноября 1942 года. А 19 ноября началось масштабное наступление Красной армии.

ОРДЕН ЗА ДОНБАСС

Второе ранение Меркулов получил в боях по освобождению Донбасса 1 марта 1943 года, а в августе 1943 года, когда части 40-й гвардейской стрелковой дивизии во взаимодействии с другими соединениями 5-й ударной армии прорвали сильно укрепленную оборону противника на реке Миус, офицер снова был в строю. В этих боях Николай Меркулов впервые отличился.

"При прорыве немецкой полосы обороны на реке Миус в районе Дмитриевки Сталинской (сегодня Донецкой – Ред.) области 17 июля 1943 года сам лично выдвинулся вперед своих наступающих боевых порядков, зашел с фланга двум огневым точкам противника, которые мешали продвижению наших наступающих подразделений, и огнем из автомата, а также гранатами уничтожил расчеты двух пулеметов противника, - говорится в наградных документах Николая Меркулова. - Во время контратаки лично организовал стойкое отражение противника. За этот бой гвардии младший лейтенант Меркулов лично уничтожил 11 гитлеровцев, захватил 2 пулемета противника".

За тот бой в начале августа Меркулову вручили орден Красной Звезды, а его дивизия продолжала прорываться на запад. Уже 8 сентября 1943 года ее соединения освободили Енакиево (сегодня Донецкая область Украины – Ред.), за что 40-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование Енакиевской.

Николай Меркулов.Фото: Архив автора

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ

Вскоре Николай Хрисанфович получил звание гвардии лейтенанта, и его назначили командиром 4-й стрелковой роты 84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии. В апреле 1944 года во время операции по освобождению Крыма, в бою у села Камышлы, Меркулов получил уже третье ранение. Восстановившись в госпитале, он со своей новой дивизией был переброшен на 1-й Прибалтийский фронт. А в октябре соединения вышли к границам Восточной Пруссии, закрепившись на реке Неман.

В конце того же 1944 года, после освобождения Литвы, дивизия Меркулова была переподчинена 3-му Белорусскому фронту и готовилась к Восточно-Прусской операции. В начале марта 33-я гвардейская стрелковая дивизия увязла в тяжелых боях, после которых ее части были выведены в резерв, однако вскоре они снова были отправлены на передовую и приняли участие в штурме Кёнигсберга. За эту операцию Николай Меркулов был награжден вторым орденом Красной Звезды.

ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА

Вот выписка из наградного листа, подписанного уже после капитуляции гарнизона Кёнигсберга:

"Командир 4-й стрелковой роты гвардии лейтенант Меркулов Николай Хрисанфович, участвуя в боях с немецкими захватчиками при штурме города Кёнигсберг, проявил мужество, отвагу и умение управлять ротой в бою. 8 апреля 1945 года рота под командованием товарища Меркулова первой ворвалась на улицы Кёнигсберга, где в уличных боях уничтожила 43 немецких солдат и офицеров. Подавлен огонь четырех пулеметных точек, подбито и сожжено 3 бронетранспортера противника.

Непосредственно перед штурмом дивизия Меркулова разместилась в районе сегодняшнего Чкаловска, у поселков Транквитц и Гольдшмиде. 6-го апреля красноармейцы начали прорываться в город со стороны района Ратсхоф (сегодня район проспекта Победы – Ред.), переправились через канал Ланд Грабен.

За время боев 7 апреля дивизия потеряла 38 человек убитыми, включая старшего сержанта Мишина, в честь которого в Калининграде сегодня названа улица. А уже 8 апреля сопротивление немцев было сломлено, противник оставлял квартал за кварталом, отступая вглубь районов Амалиенау и Трагхаймен. Ко второй половине дня 84-й гвардейский стрелковый полк вышел на берег реки Прегель. Утром 9-го апреля полк Меркулова занял вагоностроительные мастерские и захватил 7 кварталов города. Тем не менее, сопротивление хотя и было сломлено, но немцы местами продолжали отбиваться с упорством обреченных. За последний день штурма красноармейцы 33-й дивизии уничтожили 325 солдат и офицеров, а также 175 взяли в плен.

В каком именно населенном пункте встретил Победу Николай Меркулов, доподлинно неизвестно, так как журнал боевых действий его дивизии обрывается 9 апреля. Однако это точно было в Восточной Пруссии, так как в Московский военный округ соединения были переправлены лишь в августе 1945 года.