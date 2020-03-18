Литовцы вводят ограничения на железнодорожный транзит из Калининграда в Россию и обратно

Правительство Литвы объявило карантин с целью принятия мер, связанных с риском распространения коронавируса, установив ограничения на перемещение лиц через государственную границу и условия транзита иностранных граждан. Россиян – и в первую очередь калининградцев – это касается напрямую, учитывая предоставленную им возможность следовать транзитными поездами из эксклава через Литву в «большую Россию» и обратно.

С полуночи 19 марта и вплоть до отдельного оповещения вводятся следующие условия и ограничения упрощенного транзита на железной дороге:

- Граждане РФ смогут перемещаться транзитом через литовскую территорию только поездами № 030/029 «Калининград – Москва – Калининград» и № 080/079 «Калининград – Санкт-Петербург – Калининград». И лишь при наличии выданного им упрощенного проездного документа на железнодорожной дороге (УПД-ЖД). Причем максимальное количество россиян в одном поезде определено в 100 человек: не более 2 в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Организованные группы численностью более 10 человек пропускаться не будут вообще.

- Россияне - обладатели «шенгена» или его аналогов транзитными поездами через Литву проехать не смогут. Равно как и те, кто имеет очевидные признаки заболевания дыхательных путей.

- С 19 марта в транзитных поездах прекращают работу сотрудники консульской службы Литовской Республики, а через железнодорожные пункты погранконтроля будут пропускать только тех, кто внесен в окончательный список пассажиров конкретного поезда. Поэтому, приобретая билет, нужно будет заполнить электронную анкету на сайте, распечатать ее и подписать. После чего отдать персоналу поезда, который по прибытии в Москву, Калининград или Санкт-Петербург передаст эти анкеты представителям литовского посольства или генконсульства. Стоит обратить внимание на то, что в анкете необходимо указать адрес электронной почты, на который после принятия решения о выдаче УПД-ЖД, будет выслана копия этого проездного документа. Ее придется предъявлять при пересечении границы вместе с действующим проездным документом.

- Россиянам, которые приобрели билеты до полуночи 19 марта, придется отправить по электронной почте sts@urm.lt сканированную копию листа паспорта с личными данными, а также скан проездного билета. После принятия решения о выдаче УПД-ЖД, им будет направлена копия документа.

И напоследок. «Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию», литовцы настоятельно предлагают гражданам РФ в период карантина воздержаться от поездок железной дорогой через территорию республики, если в этом нет крайней необходимости.