В Калининграде уберут все вывески на иностранном языке

В Калининграде готовят поправки в правила благоустройства города. Инициированные прокурором изменения появятся в той части закона, которая относится к вывескам на иностранных языках. До 25 марта в МФЦ на площади Победы можно прочесть разъяснения на стендах, а по средам с 16:30 до 17:30 будут еще и проконсультироваться по этому вопросу со специалистами. Если объяснять просто, то все не рекламные вывески должны быть выполнены на государственном языке Российской Федерации. Исключения сделают для торговых марок. А вот такие вывески, как "Shark" или "Сартарошхона", придется сменить. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» узнали подробности и выяснили мнение горожан.

Владелец бизнеса хочет выделиться – и он придумывает название на английском языке 00:00 00:00

- Ничего радикального не будет, - обещает заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. - Это уточнение требований, связанных с возможностью написания информации на конструкциях, не являющихся рекламными. Приоритет обеспечивается русскому языку, а если есть необходимость продублировать на иностранном — то текст должен быть такого же содержания. Это достаточно взвешенная позиция.

Руководитель Калининградского центра развития «ГорПросвет», культуролог и писатель Александр Попадин согласен, что ничего плохого в переводе вывесок на русский нет, и это норма для всех стран.

- Мы в своей стране по возможности должны понимать, что написано. К тому же у нас нет локальных кварталов, где живут только иностранцы. Хотя мне кажется, что последние 10-20 лет нет засилья английского языка в вывесках. В девяностые - да, было очень сильным желание казаться не русским, иностранцем. А сейчас такого 5-10%, где видны маркетинговые старания. Для тех, кто хочет сохранить подачу «мы иностранная контора, у нас все хорошо, заходите!», - говорит Попадин.

А мы то думали, что такое "Шарк"?Фото: мэрия Калининграда

Мы полистали сервис 2ГИС, чтобы реально оценить «масштаб бедствия» в Калининграде. Оказалось, больше всех увлечены латинскими буквами и негосударственным языком салоны красоты и парикмахерские. Улицы пестрят названиями вроде «Bagheera nails», «PRObor», «SPA.sibo», «Say Wow», «Pudra», «Hollywood hair», «Midas touch», «Beauty Room». Александр Попадин считает, что тут два показателя: желание хоть как-то выделиться на фоне конкурентов и норма для определенной социальной группы.

- Может быть, девчонки именно на это клюют. Это такой кантри-маркетинг. Тут можно попасть впросак: помните, как во время чемпионата мира по футболу в Калининграде на фоне вывески «Симбад» британцы фотографировались чаще, чем на фоне стадиона? Все дело в том, что в английском языке это слово всего на одну букву отличается от очень неприличного. Но и на русском языке можно сделать нейминг-глупость. Для меня таким примером являлось название торгового центра «Бомба». Это же военная штука, которая взрывается! И таким названием нас завлекали в торговый центр, - говорит Попадин.

В мэрии напоминают, что если вас не устраивает содержание некоторых вывесок (или места их расположения), обращаться нужно в комитет муниципального контроля. А если вы владелец вывески на иностранном языке, то сходите в МФЦ или свяжитесь с организаторами общественных обсуждений по телефонам: 92-34-70; 92-34-71.

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