Под Калининградом поисковики обнаружили фрагменты штурмовика Ил-2 и останки двух советских летчиков

Бойцы региональной общественной организации поисковиков «Совесть», продолжая свою работу на территории Багратионовского городского округа, обнаружили в районе поселка Пятидорожное сбитый во время Великой Отечественной войны советский самолет. Вернее, то, что сохранилось до этого времени от штурмовика Ил-2: фрагменты корпуса, детали двигателя, части вооружения. Но самое главное – среди обломков находились останки летчиков!

На сегодняшний день в окрестностях бывшего Бладиау поисковики «Совести» отыскали уже 4 советских самолета и определили места падения еще двух. Практически наверняка можно сказать, что все погибшие экипажи были из состава 74-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии в составе 3-го Белорусского фронта. Наша штурмовая авиация оказывала поддержку сухопутным войскам при ликвидации т. н. Хайлигенбайльского котла, в котором оказалась 4-я армия вермахта. Согласно боевым донесениям, 18 марта 1945 года полк потерял на этом участке в общей сложности 7 боевых машин.

Установить имена погибших героев должен помочь и знак выпускника 8-й Одесской военной авиашколы пилотов.Фото: Руслан Хисамов

Установить имена погибших героев должен помочь и знак выпускника 8-й Одесской военной авиашколы пилотов, выданный, предположительно в период с 1938-го по 1940-й годы.

- Вряд ли его мог носить кто-то из экипажа Баранова, который составляли совсем уж молодые летчики, - поясняет руководитель поискового отряда Руслан Хисамов. – Скорее, он принадлежал их старшим по возрасту однополчанам.

Действительно, гвардии младшему лейтенанту Леониду Баранову на момент гибели было 23 года, а воздушному стрелку, гвардии младшему сержанту Александру Крылову – только 20. Скорее уж, ромбик с фигуркой самолета мог носить или Герой Советского Союза гвардии капитан Александр Покликушин, или гвардии лейтенант Яков Щеглов, «илы» которых упали поблизости. Кроме летчиков, в первом штурмовике находился стрелок – гвардии старшина Николай Попов, а во втором – гвардии младший лейтенант, полный кавалер Ордена Славы Василий Моисеев.

Оба эти Ил-2 (как, впрочем, и все остальные) были сбиты огнем зенитной артиллерии немцев. При этом, как удалось установить исследователям, горящий штурмовик Щеглова-Моисеева врезался в артбатареи противника, повторив знаменитый подвиг бомбардировщика Николая Гастелло.

Говорят, у наших летчиков было принято отправляться на боевые задания при всех орденах. А у этих двух экипажей наград было немало. Скажем, Покликушин кроме Золотой Звезды имел 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Александра невского и ордена Великой Отечественной войны обеих степеней. А Моисеев, вдобавок к трем «Славам» - ордена Красного Знамени и Великой Отечественной войны 1-й степени.

- Не знаю, насколько это было общепринято, но летчиков с боевыми наградами мы уже находили, -- подтверждает Хисамов. – Если удастся отыскать ордена и в этом случае, определить, какой именно это был из экипажей, удастся практически со стопроцентной точностью. Очень хотелось бы на это надеяться.

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