Коронавирус в Калининграде: отскочить не получилось. Что теперь делать?

Отскочить не вышло. Как только в Евросоюзе были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом, появление этой опасной заразы в Калининградской области стало лишь вопросом времени. Она и появилась: сначала один случай, потом второй… На момент написания этого текста было известно о пяти заболевших земляках и нескольких сотнях изолированных.

Что теперь делать обычным гражданам? Да уж точно не скупать центнерами гречку и макароны, чтобы потом раньше вас все это сожрала моль и мучные черви. Как обычно, если кто и выгадает от паники, так это спекулянты – и то не все. Будучи переведенным на дистанционное обучение или рабочую удаленку, шляться по развлекательным центрам и кинотеатрам тоже, пожалуй, не стоит. В общем, мойте руки не только перед едой и, желательно, с мылом. Ну и плюс остальные рекомендации минздрава.

Для власть предержащих нынешняя ситуация, конечно, станет суровым испытанием, им пандемия, что называется, подсуропила. С другой стороны, именно сейчас у руководства любого уровня появляются шансы заработать немалый политический капитал, который представляется даже более ценным, нежели денежные доходы продавцов от покупательского ажиотажа. Что немаловажно, при этом открываются возможности для действий, которые в благословенное допандемическое время наверняка назвали бы непопулярными. А сейчас наверняка воспримут если не с сочувствием, то, во всяком случае, с пониманием.

Что требуется от руководящих лиц? Продемонстрировать (еще лучше – реально предпринимать) решительные и, чрезвычайно желательно, продуманные действия по решению текущих задач. На эти самые задачи оперативно реагируя, а еще лучше – работая на упреждение. Что особенно важно, не скатываясь в панику и безжалостно купируя все ее проявления, особенно у непосредственных подчиненных. Все вместе это называется высокой управленческой культурой. Конечно, в идеале хочется, чтобы она всегда находилась на должном уровне, а не только в особых случаях его достигала, однако будем оставаться реалистами...

Те руководители, кому удастся реализовать вышеперечисленное в комплексе, добившись приемлемых результатов, смогут обеспечить себе не только отменные условия для дальнейшего карьерного роста, но еще и бывалую свободу маневра. Потому что, когда вся эта свистопляска закончится – а это рано или поздно произойдет, доказано всем ходом истории – тем губернаторам, которые окажутся причисленными к победителям пандемии, народ будет склонен прощать многое. Даже, по крайней мере, пока не потускнеет память об этих событиях, можно сказать, практически все.