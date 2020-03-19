Звезды российского кино прочитали в Калининграде фронтовые письма

В Калининград приезжал актер и экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Вместе с киноактрисой Юлией Пересильд («Невеста», «Битва за Севастополь») они сняли эпизод новой телевизионной передачи о городах воинской славы и местах, по которым шли советские солдаты на пути к Победе в Великой Отечественной войне. Это совместный проект телеканала «Москва 24» и интернет-портала «Письма Победы».

Сначала гости работали на территории областного Музея янтаря - как раз в тот день, когда на наш регион надвигался ураган. Задул сильный и холодный ветер, и актеры, снимавшиеся у старых кирпичных стен оборонительной башни, явно начали замерзать. Юлии Пересильд пришлось даже проделать небольшую физзарядку, чтобы не закоченеть окончательно. Звезда отечественного экрана бегала по улице туда-сюда, высоко поднимая ноги, и даже приседала. Результат сказаться не замедлил: в сети Facebook на страничке музея вскоре выложили видео с разминкой знаменитости.

В тот же день съемочная группа отправилась в Калининградский областной историко-художественный музей. Там, как стало известно «Комсомолке», Виторган и Пересильд осмотрели панораму, посвященную штурму Кёнигсберга, и выставку. Но главное – почитали фронтовые письма из музейного собрания, подлинные треугольники пожелтевшей от времени бумаги. Письма, в которых наши бойцы пишут женам «из проклятой Германии».

Как рассказали создатели фильма, они намерены рассказать «не о тактиках и стратегиях, а о людях, которые любили на войне и просто жили». В основу сценария этого документального сериала, созданного в поддержку масштабного проекта к 75-й годовщине Победы, легла переписка участников Великой Отечественной войны. Вместе с ведущим в путешествия по памятным местам отправились известные люди, чьи семьи тоже затронула война.

Премьера цикла программ «Письма Победы с Максимом Виторганом» состоялась 27 января. Калининградскую серию обещают показать в начале мая.