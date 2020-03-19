В Калининград прибыла первая за полтора месяца партия медицинских масок

На входных дверях многих аптек и фармацевтических пунктов в Калининграде и области вскоре исчезнут таблички с безнадежным содержанием: «Масок нет!!!». Они будут. На пограничных пунктах пропуска стоит транспорт, груженный средствами индивидуальной защиты, которые просто необходимы всем и каждому во время невидимой, но реальной угрозой заражения короновирусом. Калининградская областная таможня дает добро на пропуск медицинских масок.

- Сегодня 10 тысяч масок будут поставлены в сеть «Аптека для бережливых», кроме того будет поступление антисептиков. Машина уже стоит на таможенном посту. И в другие аптеки региона ожидается поставка товара, - сообщила «Комсомолке» руководитель Росздравнадзора Калининградской области Алла Великая.

Что касается цен на маски, то она пока неизвестна. Есть информация о том, что ряд закупок шел по цене 28 рублей за одну штуку для нужд здравоохранения.

Напомним, поставок медицинских масок в регион не было с 1 февраля, был острый дефицит средств для дезинфекции, спреев и гелей для рук на основе спирта и безопасного гидрохлорида.

Показательный факт: 27 февраля в сети «Аптека плюс» последнюю тысячу масок приобрело Управление Роспотребнадзора.