«Сначала было страшно, а сейчас уже привыкли». Как калининградцы, живущие в Китае и Европе, переживают пандемию коронавируса

В конце февраля «Комсомолка» впервые пообщалась с калининградцами, уехавшими жить за границу и столкнувшимися там с карантинными мерами против коронавируса SARS-CoV-2. Прошло каких-то две с половиной недели, и эпидемия превратилась в пандемию. Однако за это время изменения произошли как в стране, ставшей источником коронавируса, так и в Европе, где сегодня проживают многие наши земляки. Пообщавшись с ними, мы выяснили, какие меры по борьбе с заразой принимают в Германии, Австрии, Италии и Китае. Кроме того, узнали, что изменилось в поведении жителей этих стран, с какими трудностями им пришлось столкнуться, и появились ли у европейцев новые потребительские привычки.

ГЕРМАНИЯ: МАСКИ НОСЯТ ЕДИНИЦЫ

16 марта калининградка Александра Королева, вынужденно проживающая сегодня в Дрездене, должна была направиться на курсы немецкого языка, однако выяснилось, что языковая школа с понедельника закрыта. По словам Королевой, департамент здравоохранения Дрездена завел специальный номер телефона, по которому можно узнать любую информацию по теме вируса, однако люди и так уже достаточно осведомлены через соцсети и поэтому сметают с полок супермаркетов товары на случай длительной самоизоляции.

- У нас исчезли дезинфицирующие гели, причем давно. Раньше они были на кассах любого супермаркета, сейчас нет и в специализированных магазинах, - вздыхает Королева. - Дезинфицирующих средств на входе в супермаркеты я тоже не заметила.

Дрезден. Самый ходовой товар - туалетная бумага.

На днях Александра специально зашла проверить обстановку в двух супермаркетах: один из них – обычный продуктовый, а второй – DM, немецкий супермаркет товаров первой необходимости. В последнем на полке, где раньше стояли средства дезинфекции, висело объявление, в котором говорилось, что «сотрудники магазина стараются изо всех сил, чтобы вернуть эти товары на полки».

- Также быстро опустошаются полки с дешевыми видами туалетной бумаги, - продолжает Александра Королева. - Не знаю, куда ее народ девает, но эта нехватка быстро восполняется.

- Продукты не исчезли?

- Нет. Заметила, что в супермаркетах стало больше скидок, и не только на товары первой необходимости. Также тут есть сеть магазинов с био-эко-продуктами. Я ими не пользуюсь, мне дорого. Их покупают люди со стабильным заработком и пониманием экопроблем, а также те, кто заботится о здоровье и может себе это позволить. Так вот, в минувшую пятницу у них была выручка больше, чем накануне рождества.

- А людей на улицах стало меньше?

- Да, людей меньше. Удивительно, сегодня уже школы закрыты, при этом открыты все торговые центры, супермаркеты и кафе, но не видно толп тинейджеров, которым внезапно стало нечего делать. Но я удивилась, увидев пожилых людей, обедающих в кафе. Тут традиционно старики обедают в недорогих кафе. Думала, они поменяют традиции. Однако людей меньше и на улицах, и в магазинах, и в поездах. Подруга в воскресенье вечером возвращалась из поездки, в такое время поезда бывают переполнены. Теперь нет.

- Маски кто-то носит?

- Видела две пары молодых людей азиатской внешности. Они единственные, кто в масках. Еще знаю, что многие учреждения уже перешли на работу онлайн. И небольшая симпатичная деталь: в трамваях здесь двери не открываются автоматически, только разблокируются, а открываешь их, нажав на кнопку. Теперь, чтобы пассажиры не нажимали на кнопку, двери открываются автоматически, водителем.

ИТАЛИЯ: "ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА И СЛУШАТЬ СИРЕНЫ "СКОРЫХ"...

Калининградка Юлия Абрамова, несколько лет назад переехавшая к мужу в Милан, уже рассказывала «Комсомолке», что произошло на севере Италии. После того, как страна стала эпицентром распространения вируса в Европе, в ней закрылись все общественные учреждения, введен комендантский час, приостановлены ипотечные платежи, а жителям, чтобы просто выйти из дома, нужно получить специальный документ. Сегодня Юлия вместе с членами своей семьи уже вторую неделю сидит на самоизоляции и на улицу выбирается только раз в несколько дней, чтобы добежать до ближайшего супермаркета.

При этом, как сообщила Абрамова «Комсомолке», меры предосторожности в Милане сегодня по строгости такие же, как и в китайской провинции Хубэй, откуда и начал распространяться вирус: коммунальные службы начали проводить санитарную обработку улиц и площадей, полиция отлавливает сбежавших с карантина, а в супермаркеты пускают по 20 человек при условии соблюдения между ними дистанции.

- Да, мы все так же на карантине, - рассказывает Юлия. - По личному опыту, на пятый день привыкаешь - уходит ощущение запертости. Но, наверное, разные стадии еще будут, как и разные события случаться. Обстановка тяжелая, в СМИ начинается паника. Ясно, что как минимум неделю число выявленных заболевших будет расти, а результат карантина будет примерно через 10 дней.

- Но карантин хотя бы соблюдается?

- Я думаю, что нарушители есть. И им всем за 70, и они все без перчаток. Когда выходила в магазин, видела. В СМИ показывают, как их останавливают с полицией и штрафы выписывают, но их уже не переделать. Я вижу по соцсетям, что в Калининграде некоторые до сих пор отрицают эту угрозу. А здесь просто надо закрыть глаза и слушать звуки «скорых». И все... сразу поверишь. Сначала было страшно, а сейчас уже привыкла.

Пустой аэропорт Милана.

- Слышал, что итальянские власти жалуются на то, что их бросил Евросоюз.

- Да, это так. Никто не помог. Боюсь, что Евросоюз тоже обнулится. Есть такое ощущение. Сейчас огромная паника в Испании. Там тоже никто не верил. У моего мужа Пайне там папа. Они до последнего говорили: «Ой, да что там! Простой грипп». А потом в два дня их тоже закрыли.

АВСТРИЯ: ПАНИКИ НЕТ, НО НАПРЯЖЕНИЕ ВИСИТ В ВОЗДУХЕ

С Маргаритой Суховой, уже несколько лет живущей в Вене и работающей там в одном из центральных кафе, мы связались 13 марта. По ее словам, с такой паникой австрийцев она еще не сталкивалась.

- Пока есть фасолька, мы живем, - шутит Маргарита. – А вот туалетной бумаги уже нет. С чего все началось, даже не могу понять. Дня 3-4 назад еще не было такого, как сегодня или вчера. Но и тогда уже в продаже не было масок и средств дезинфекции. Сначала объявили, что заболели 150 человек по стране, потом 200… И тогда начался хаос. Я была в отпуске две недели и, кроме Дуная, особо в центре не была, поэтому не замечала сначала, а в среду вышла на работу и поняла всю ситуацию, увидев полупустой город.

- Тоже побежала в магазин?

- Да. Купила немного, но запас сделала где-то на 2 недели (макароны, рис и прочее), так как супермаркеты будут открыты.

- Что конкретно раскупают в первую очередь?

- Овощи, фрукты (их практически нет), масло, яйца, муку, бумагу и пиво. Люди покупают пиво ящиками! Ибо карантин уже с понедельника. Закроется все, кроме аптек, супермаркетов, заправок и необходимых учреждений. А пока рестораны будут работать до 15:00

- А почему скупают туалетную бумагу, кстати?

- Она, вроде, входит в список необходимых средств, поэтому на нее налетают.

Вена. Покупатели смели овощи. Туалетную бумагу в супермаркеты также не успевают подвозить.

- Как информируют население? СМС приходят?

- Нет, но информация есть везде: на стендах, в бесплатных газетах, по радио. Все только об этом и говорят. Объясняют, куда звонить и что делать. Власти создали также специальные экстренные службы. Например, для пенсионеров, ведь они в зоне риска. Чтобы им помогали с покупками. С понедельника запускают службы по помощи с детьми и прочие. Я не могу сказать, что в городе паника... Все пока тихо, но напряжение есть. Мало людей. Везде пусто. В магазинах особенно чувствуется, что все не так, как раньше.

- В твоей работе тоже есть изменения?

- Конечно. Если раньше я готовила, допустим, 30 завтраков, то теперь 10. Но люди, постоянные клиенты, пока ходят.

КИТАЙ: КАРАНТИН ЗАКОНЧИЛСЯ, НО В МАГАЗИН - ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КОДУ

Про Марию Усольцеву (фамилия изменена по ее просьбе – Ред.), живущую в китайском городе Нинбо, провинции Чжэцзян, мы также уже писали в феврале. Но если тогда коронавирус в Китае распространялся быстро и бесконтрольно, а калининградка вместе со своим молодым человеком Алексеем была помещена на домашний карантин, то сегодня все изменилось: в стране разобрали временные госпитали, демонтируют блокпосты, а Мария, наконец, получила возможность гулять на улице и выходить за покупками.

- Да, карантин закончился, но мы все равно много сидели дома, так как погода была так себе, - рассказывает Маша, - да и закрыто было тогда еще почти все. Но с каждым днем все больше и больше людей на улице. Уже около 18 градусов каждый день. И чувствуется какая-то радость вокруг, что наконец-то все это подходит к концу. Китайцы на улице смеются, громко переговариваются, куда-то спешат. В общем, такое ощущение, что жизни стало как будто больше, чем было до всей этой истории.

- Но меры предосторожности еще остаются?

- Конечно. Проверки все еще достаточно строгие. Например, в супермаркет не попасть без специального QR-кода здоровья. Еще неделю назад в кафе нельзя было зайти, можно было только заказать что-то снаружи. Сейчас все полностью открылось, только сети типа Макдоналдса или Старбакса до сих пор работают лишь на доставку. Открылись парикмахерские и салоны красоты. Вот теперь ждем, когда у нас работа начнется. В некоторых провинциях ребята уже начали работать, думаю, мы тоже выйдем в апреле.

Китайский код здоровья, без которого невозможно попасть в супермаркет.

- А что это за код здоровья, без которого не пускают в магазин?

- Это специальный код, который нужно зарегистрировать через Alipay (одна из крупнейших платежных систем – Ред.). Получить его можно после заполнения специальной анкеты, где мы указывали загранпаспорт, сообщали, были ли мы в Ухане в последние 14 дней, выезжали ли из города. Сначала этот код у нас загорался красным, и нас отказывались обслуживать в супермаркетах (неделю не могли туда попасть), а потом система перезагрузилась, и все стало нормально.

- Перемещения по стране тоже свободные?

- Вот насчет путешествий внутри Китая, тут я, думаю, до мая лучше вообще никуда не выезжать и сидеть дома. В русских чатах ребята пишут, что Пекин и Шанхай ввели карантин для всех, кто прилетает международными рейсами, причем карантин обязательный где-то в отеле и за свой счет. То есть до дома добраться не дадут. А это минимум 5 тысяч юаней за две недели... Я уже радуюсь, что мы еще до этого правила успели прилететь.

- А сколько вы в итоге просидели дома?

- Ровно две недели.

- Бунтов никаких в Китае не было?

- Насколько я знаю, появлялось в сети какое-то видео, где китаянка пытается убежать от охранников (мол, надоело сидеть на карантине), это где-то в провинции Хубэй. Но чтобы прямо глобально — не похоже.

Китайская реклама переориентировалась на новую реальность. Все рекламные герои теперь в масках.

- Есть еще какие-то изменения?

- Да, маски появились в продаже. В аптеках на входе висят объявления об этом. Все продукты, которые раньше продавались без упаковки (печенье, например), теперь закрыты пленкой. Еще я заметила, что многих мультяшных персонажей, являющихся символами различных китайских брендов, теперь рисуют в масках. Еще чувствуется, что люди от масок начинают уставать, на улице часто вижу, что многие снимают их, но, правда, как только заходят в помещение (например, в супермаркет), маска снова надевается.

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24 февраля корреспондент «Комсомолки» пообщался с калининградкой Юлией Абрамовой, живущей сейчас в Милане (четыре года назад она переехала в Милан к своему мужу композитору Пайне Квадрелли). Но если на тот момент было известно о троих гражданах, скончавшихся в Италии от коронавируса, то теперь там в день от эпидемии гибнет по сотне человек, а то и больше. Так, в среду 11 марта число жертв, согласно официальным данным, увеличилось на 196 и достигло 827 человек (ПОДРОБНЕЕ).

Калининградка, живущая в охваченном коронавирусом Китае: Трупов на улице не видели, сейчас сидим на карантине

Калининградцы Мария Усольцева (23 года) и Алексей Никитин (26 лет) (фамилии обоих героев изменены по их просьбе – Ред.) в китайский город Нинбо, провинция Чжэцзян, прибыли 3 октября прошлого года. В этой долгосрочной поездке они собирались совместить приятное с полезным: пожить в необычной стране и заработать на учебу. Маша планирует учиться в Чехии, а Алексей - в Австрии.

В Китае они собирались перезимовать и остаться там до июля, поэтому, когда срок полученной визы подошел к концу, ребята улетели продлевать документы во Владивосток. Вернулись они в самый разгар эпидемии – 16 февраля (ПОДРОБНЕЕ).