Учеба ушла в интернет: доценты снимают видеолекции, студенты устраивают научные бои

В калининградских вузах решили, что карантин не повод отрывать студентов от учебного процесса. Тем более, что возможностей для этого масса. В копилке БФУ имени Канта оказалось сразу 45 онлайн-курсов - по философии, истории, теории аргументации, юриспруденции, экономике, физике и другим предметам. Разработали эти курсы сами преподаватели университета и приглашенные эксперты. Кроме того, преподаватели выкладывают на специальных площадках теоретический материал и задания, а студенты выполняют их и отсылают результаты преподавателю, получая оценку.

Некоторые преподаватели, имеющие со своими студентами более тесный контакт, чем администрация вуза, находят свои методы. Один из них - доцент кафедры философии БФУ имени Канта Дмитрий Полянский.

- Я пока в прострации, три дня только прошло, - признается Полянский. - У нас нет обязанности читать лекции, но есть обязанность чем-то занять студентов - у них должны быть задания, а преподаватель должен проверять и контролировать. Мне проще, у меня много готовых онлайн-курсов с видеолекциями. Кроме того, собираю чужие рекомендации по онлайн работе. Я же еще со школьниками работаю. С ними использую беседы через Вконтакте и Скайп.

Еще один доцент кафедры философии БФУ Вадим Чалый записал для студентов первый подкаст (аудио-файл).

- Решил на первый раз не перегружать студентов лицезрением своей говорящей головы и не привязывать к монитору, - говорит Чалый. - Герой подкаста идеален - Спиноза, философ-фаталист, умерший молодым от туберкулеза, но оставивший нам геометрически высеченную незыблемую метафизику, которая может кого-то сегодня поддержать. Ощущения от записи непростые. Чувствовал себя Джимом Моррисоном, запершимся у микрофона с бутылкой виски и наборматывающим поток своего нетрезвого сознания. Потом к тексту можно добавить музыки, интересно, что получится. Онлайн сейчас- это не просто рекомендация, а необходимость. Я пока планирую также использовать внешние ресурсы для семинаров в реальном времени. Нам необходимо читать и обсуждать тексты, это основная форма работы, которую не заменить ничем.

Проверку на гибкость и адаптивность в нестандартных условиях проходит и КГТУ. Университету теперь также придется давать дистанционное образование.

- Все наши студенты автоматически записаны на те онлайн-курсы, на которых они учатся, - рассказывает заведующий кафедрой информатики и информационных технологий КГТУ Александр Тристанов. - Кроме того, студенты получают от своих преподавателей задания, выполняют их и отправляют выполненные работы, получая оценки либо комментарии. Мы используем те вебинарные платформы, которые ребятам более удобны. Проводим как консультации, так и дистанционные лекции. Есть, конечно, возрастные преподаватели, но в университете есть своя иерархия. Профессорам, например, проводить онлайн-конференции ассистенты помогают.

Дистанционное обучение стало уникальной возможностью и для самих студентов – теперь они демонстрируют свои способности одногруппникам и преподавателям через YouTube. Так, 19 марта студенты 3-го курса направлений «Биология» и «Химия» Института живых систем БФУ провели научные бои по бионике в формате видеопрезентаций. На одной из них студенты рассказывали о применении сверхспособностей гекконов в промышленности (микроворсинки, подобные тем, что расположены на лапах гекконов, начали использовать для захвата предметов с неровными поверхностями и даже хождения по стенам). На другой – о том, как рак-отшельник спровоцировал ученых на изобретение экзоскелета и искусственного глаза с высоким углом обзора. А на третьей – об изобретении композитных материалов, напоминающих кожу белой акулы.