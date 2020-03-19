2020-03-19T11:19:45+03:00
Новости компаний

Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 20 марта

Максим Петроневич, старший экономист ПАО Банк «ФК Открытие»
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На предстоящем 20 марта заседании Совет директоров Банка России может сохранить ставку неизменной. Впрочем, многое будет зависеть от динамики на финансовых рынках в ближайшие два дня, волатильность которых сохраняется на высоком уровне и увеличение ставки полностью исключить нельзя.

По состоянию на конец 17 марта, ситуация на финансовых рынках в целом позволяла сохранять ставку без изменений и ограничиться устными интервенциями. Ослабление рубля до уровней 73-75 руб./долл. было комфортным для Банка России. Оно не провоцировало панику среди населения и резкий рост инфляционных ожиданий, но в тоже время позволяло достигнуть целевого уровня инфляции в 4% ближе к концу 2020 года. Ситуация на долговом рынке также в целом оставалась комфортной и не демонстрировала сильные распродажи. Центральные банки развитых стран приложили максимум усилий для поддержки развивающихся рынков – ФРС снизил свои ставки на 150 б.п. до минимального уровня, ФРС и ЕЦБ расширили программы предоставления ликвидности. Ставки свопов ROISFIX по ситуации на 17 марта также говорят о ожидании сохранения или небольшого роста ключевой ставки в пределах 50 б.п.

В то же время ситуация на рынках сегодня, 18 марта, показывает признаки ухудшения: нефть марки Brent опустилась до уровня 28 долл./барр, рубль – до уровня 78 руб./долл., доходность 5 летних ОФЗ начинает приближаться к отметке 8%. При этом риски дальнейшего ослабления рубля высоки: цены на нефть марки Brent в рублевом эквиваленте достигли уровня 2200 руб./барр. – минимума с 2010 года, что напрямую отражается в выручке предприятий нефтегазового сектора и доходах государственного бюджета. Это означает, что Банк России с высокой вероятностью не будет препятствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты, если оно будет носить постепенный характер.

Резкого роста ставки – до двузначных уровней, для предотвращения паники, масштабного оттока капитала и валютизации рублевых активов - мы не ожидаем до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не станет приобретать черты неконтролируемого падения, угрожающего финансовой стабильности.

Отдельно отметим, что снижение ключевой ставки, которое теоретически нельзя исключить, в текущих условиях не имело бы рыночных последствий – рыночный уровень ставок по кредитам определяется ставками ОФЗ и возрастающим уровнем рисков, а ставок по депозитам – снижающейся готовностью экономических агентов сохранять рублевые позиции.

Мы не исключаем сохранения/снижения ставок по специализированным инструментам рефинансирования: таким как ипотека или рефинансирование под залог прав требования по кредитам малого и среднего бизнеса. Также можно ожидать каких-либо разъяснений политики регулятора в вопросе предоставления валютной и экстренной рублевой ликвидности в случае вероятного ухудшения ситуации с дебиторской задолженностью предприятий и роста потребности в оборотном капитале в условиях ухудшения финансовой ситуации. Текущая ситуация с рублевой ликвидностью в условиях сохраняющегося структурного профицита, судя по ставкам RUONIA, остается благополучной.

Эпидемиологическая ситуация в мире остается тревожной. В случае введения жестких мер по примеру Китая по всей Европе и США ожидается временное снижение мирового ВВП. Вероятное снижение спроса на нефть от 7 до 10% будет способствовать сохранению низких цен на нефть, негативной экономической динамике и в России – как за счет снижения внешнего и внутреннего спроса, так и увеличения социальной поддержки населения за счет частичного перераспределения средств финансирования Национальных проектов, чего нельзя исключать в условиях низких доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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