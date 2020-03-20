Как заработать, когда кризис и всё валится: ценные советы финансового консультанта

Трейдер и финансовый консультант Денис Давыденко побывал в гостях передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». Он уверен, что сейчас надо откладывать деньги на пенсию и решать, куда вложить свои деньги так, чтобы через год-два выиграть. Приводим самые интересные моменты эфира.

Трейдер: На бирже никто никогда не даст никаких гарантий 00:00 00:00

Кто может стать инвестором

- Инвестиции – это формирование капитала, создание денег, которые будут работать, - говорит Денис Давыденко. - К инвестициям можно отнести вложение денег в собственное образование, в ценные бумаги, в недвижимость. Инвестором может стать любой. Это способ получения пассивного дохода. У меня есть клиентка, которая живет в Московской области. Каждый месяц со своей зарплаты она откладывает 2-5 тысяч рублей. И так, пока не накопится сумма в 10 тысяч рублей, и мы с ней не купим бумаги. Когда же сумма копится, у нее на индивидуальном инвестиционном счете начисляется еще половина ключевой ставки, то есть идет инвестиция во время накопления. Когда набралась сумма, мы покупаем бумаги. От какой суммы покупать? Сейчас лот акций банка ВТБ можно купить за 300 рублей. Сумма, о которой идет речь – это свободные деньги, которые, в случае наступления глобального кризиса, не жалко потерять.

Как правильно покупать

- Если у вас есть 10 тысяч рублей, которые вы готовы вложить в какие-то ценные бумаги, то купите на первую тысячу рублей бумаги сейчас и, по мере падения рынка, докупайте. То есть купили за 100 рублей одну бумагу, а следующая цена это 50 рублей – возьмите уже две бумаги. А по 16 рублей уже три бумаги. Такой лесенкой вы постепенно усредняете цену и в конечном итоге защищаете себя от падения и наоборот, на падении вы смещаете планку до которой нужно дорасти, все ниже и ниже.

Какие бумаги надежнее

- Самые надежные инвестиции – это облигации, своего рода долговые расписки. Можно, условно говоря, в Сбербанке отрыть вклад под 4-5 процентов годовых. А можно купить облигацию банка, то есть инвестировать свои деньги в Сбербанк, занять им, получив свои 8-9 процентов годовых. По этой облигации банк будет вам начислять каждый день определенную сумму от процента годовых. Облигации можно продать и в день покупки. Единственное, на что это может повлиять, так это на разницу курсовой стоимости этой бумаги. Но, как правило, в течение месяца цена облигации меняется на 0,5 – максимум 2 процента.

Есть облигации федерального займа, есть облигации Калининградской области, которые тоже можно купить и инвестировать деньги в регион. Самые надежные – государственные и муниципальные бумаги. Уже следом идут корпоративные бумаги. Менее надежными считаются корпоративные бумаги компаний, которые у вас не на слуху.

Как раз сейчас, в сложившейся обстановке, лучше вкладываться в облигации, которые на фоне общей паники хорошо просели.

Кого выбрать

-Сегодня можно посмотреть на любые топовые компании, которые торгуются на московской бирже сегодня: Сбербанк, Газпром. В 2008 году Сбербанк стоил по 10-12 рублей, а сейчас он стоит 174 рубля 27 копеек, и это он упал за последний месяц. Гарантий, что он будет расти дальше, впрочем, нет. Единственное, на что вы можете надеяться, если купили бумаги и они падают, это на то, что компания будет выплачивать вам дивиденды. То есть делиться частью своей прибылью со своими акционерами.

А если дефолт?

- Если в стране наступает дефолт, то агентство страхования вкладов замораживает вклады и эти деньги могут использоваться для выплаты государственных займов: внутренних и внешних. Те, кто вкладывается в государственные ценные бумаги, защищены больше тех, кто выбирает вклады. Да, у вклада есть фиксированный доход. Но касательно наступления кризисных ситуаций, лучше хранить деньги в бумагах, потому что по облигациям федерального займа государство будет обязано рассчитаться.

Как и когда начать

- Начинайте копить на пенсию сегодня! Откладывайте минимальную часть, которую можете себе позволить. Как я начал заниматься инвестициями? Я купил и решил посчитать, сколько трачу. Выходило в среднем 3 тысячи рублей в месяц. Я подумал, что если буду на 100 рублей каждый день покупать бумаги, или откладывать и на тысячу купить бумагу, может быть, она мне не принесет большой прибыли в перспективе месяца. Но на горизонте года из этой тысячи может вполне получиться 1,5 тысячи рублей.