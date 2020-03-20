Задушенную гостью калининградец вывез в багажнике своего автомобиля

В начале декабря прошлого года в квартире по улице Интернациональной в Калининграде соображали на троих. За столом восседал сам хозяин жилища, его сожительница и их общая знакомая. Когда выпито уже было изрядно, гостья впала в агрессию – во всяком случае, именно так потом утверждал горожанин. Сначала вдрызг разругалась с подругой, а когда хозяева решили выставить грубиянку за дверь, отказалась покинуть помещение.

- Я решил сам проводить ее домой, но она стала сопротивляться, - рассказывал мужик уже на суде. – Тогда я произвел локтевой захват шеи и потащил ее прочь. Выволок за порог, а потом как-то уж слишком тяжело мне стало. Глянул – а она не дышит уже…

Безуспешно попытавшись привести даму в чувство, калининградец, как он сам признает, сильно испугался. И, видимо, с испуга ни в «Скорую помощь», ни в полицию звонить не стал. Вместо этого в квартиру, взял одну из простыней и ключи от своего автомобиля, уложил труп в багажник, не забыв прихватить оставленную сумочку жертвы, и отвез этот страшный груз в укромное местечко. Там и оставил, завернув в простыню и сняв с ушей убитой серебряные серьги – якобы, чтобы жертву труднее было опознать. Короче, свою вину подсудимый признавал, но лишь частично.

У стороны обвинения была несколько иная версия развития событий.

- В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес своей знакомой не менее 15 ударов кулаками в различные части тела, а также ударил головой о стену, после чего решил проводить ее домой, - заявил представитель прокуратуры. - Когда они вышли на улицу, женщина стала кричать и оказывать сопротивление. Тогда он силой схватил ее за шею рукой и, удерживая в таком положении, направился с ней в соседний двор. Обнаружив, что потерпевшая не подает признаков жизни, вывез ее на автомобиле на участок местности в районе улицы Двинской, после чего снял с женщины серебряные серьги и скрылся с места происшествия.

Исследовав все материалы дела, суд признал вину калининградца полностью доказанной и квалифицировал его действия сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть человека» и «Кража». По совокупности назначив подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.