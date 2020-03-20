2020-03-20T16:13:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Как не поддаваться панике и научиться жить в самоизоляции - рекомендации психолога

Кандидат психологических наук Наталья Крылова ответила на вопросы "КП"
Ольга Гончарова
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Коронавирус - не повод поддаваться страху и панике.Коронавирус - не повод поддаваться страху и панике.Фото: Shutterstock
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Главный внештатный специалист по медицинской психологии минздрава Калининградской области, кандидат психологических наук Наталья Крылова ответила на вопросы «Комсомолки».

- Наталья Викторовна, как не поддаваться панике, страхам и фобиям, массовому психозу по закупке продуктов и опасности заражения коронавирусом?

- Страх - одна из первичных, естественных эмоций человека. Его жизненно важная функция - тормозить, подавлять импульсивные действия, которые могли бы усугубить влияние разнообразных неблагоприятных факторов внешней среды. То есть способность испытывать страх - необходимое условие выживания. Абсолютно бесстрашных людей не бывает. По-настоящему смел тот, кто умеет управлять своим страхом - не позволяет ему затормозить правильные, нужные действия. Поэтому в данном случае проблема состоит не в том, чтобы полностью избавиться от страха (это вообще едва ли возможно), а в том, чтобы научиться им управлять.

Многие наши опасения и тревоги вполне оправданы реальной жизненной ситуацией. Возьмем тот же коронавирус. По сути это грипп и, следовательно, необходимо применять очевидные профилактические мероприятия по борьбе с заболеваемостью гриппом, то есть регулярно мыть руки, исключить общение с заболевшим, ограничить контакты с потенциально заболевшими – не посещать массовые мероприятия и т.д. И живи не тужи, но все не так просто! Нас так и тянет закупить гречку, консервы и пресловутую туалетную бумагу.

- Как научиться жить в самоизоляции и на карантине?

- Прежде всего, надо отдать себе отчет, что любой из нас уязвим перед угрозой вирусных заболеваний, особенно тех, которые предаются воздушно-капельным путем. Такую вероятность надо учитывать и стараться по возможности ее снизить. А для этого - выполнять рекомендации медицинских экспертов. Самый простой из этих советов - попросту избегать таких ситуаций, в которых вы можете оказаться уязвимы для вируса, передающегося воздушно-капельным путем. Не выходите в места скопления людей? Вы абсолютно правы. Те же чувства испытывают миллионы ваших сограждан, рационально относящиеся к своему здоровью. Жизнь нынче такова, что без крайней надобности не следует делать из себя мишень. А если рискованной ситуации не удается избежать, надо попытаться максимально снизить риск.

- Как не потерять психическое здоровье?

- Основные правила сохранения психического здоровья просты и большинство из нас их знают с детства. Соблюдайте распорядок дня, режим «труда и отдыха», режим сна. Необходимо разумное питание, адекватные возрасту и состоянию здоровья, физические нагрузки, закаливание, самонаблюдение, ведение дневника, релаксация и медитация, наличие своего специалиста-психолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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