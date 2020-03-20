В здании биржи Кёнигсберга открыли изумительную колоннаду

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Одной из самых известных достопримечательностей Калининграда исполнилось 145 лет. Сегодня в бывшей кёнигсбергской бирже расположен Музей изобразительных искусств. Словно подарок на день рождения, его работники ждут огромную коллекцию замечательных декораций и кукол, которые снимались в полнометражном мультфильме «Гофманиада» (2018 год). Материалы передает студия «Союзмультфильм». Анимационный шедевр создавался в течение 17 лет, а над персонажами и декорациями трудились художники Михаил Шемякин и Станислав Соколов.

- Декорации станут нашим постоянным проектом, и это хорошо, потому что Гофман – значимое имя для Калининграда, - говорит директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская. - Мы хотим коллекцию, посвященную этому писателю, наращивать. Даже больше – хотим продолжить тему сказки и иллюстрации. Масштабный проект, с которым связывают имя нашего музея в России и Европе – это Международная балтийская биеннале. На новом месте он претерпевает изменения. В связи с меньшей выставочной площадью мы вынуждены по-другому его концептуализировать. Решено в этом году биеннале графики посвятить иллюстрации, задав определенные темы, связанные с местной историей и с Гофманом в том числе. Сейчас иллюстрация – очень популярный вид искусства. Радует, что при этом могут быть задействованы молодые художники. Студенты кафедры графического дизайна БФУ имени Канта уже откликнулись, есть заинтересованность графических организаций Москвы и Санкт-Петербурга.

КОГДА СОШЛА ПЕНА

Если не помешает эпидемия коронавируса, Гофмановский зал откроется в мае в цокольном этаже биржи. Его уже несколько месяцев кропотливо приводят в порядок. Место, где в 90-е располагался ресторан-казино «Монетный двор», теперь не узнать. Прежние владельцы приспособили под ночное заведение (был тут и шест для стриптиза, и барная стойка) исторические помещения под кирпичными сводами. Только вот видно этого великолепия не было – стены скрывались за толстым слоем крашеной монтажной пены, а с потолка свисали из нее же сделанные жуткие сталактиты. Где-то были фанерные панели, где-то зеркала и пластик. Весь этот хлам демонтировали и обнаружили не только оригинальную кирпичную кладку, но и красивые старинные колонны.

Галина Заболотская.Фото: Александр КАТЕРУША

Нужно заметить, что в цокольном этаже биржи имеется и множество других помещений - от просторных залов до небольших комнат. До 2009 года они были приспособлены под офисы, подсобки, многие площади сдавали в аренду. Когда в здание биржи переехал музей, выяснилось, что первый этаж от цокольного отделили, заложив ранее существовавшие проходы.

Самые большие помещения цокольного этажа обещают представить публике в этом году. Так, уже открыт Центр творчества, где с детьми занимаются музейные педагоги. Увидят калининградцы и колонный зал (главное увеселительное пространство бывшей «Монетки»).

- До генеральной реконструкции он не будет адаптирован под музейные экспозиции со всеми необходимыми режимами. Но экспериментальные выставки молодых художников, детские выставки мы там показывать сможем, - говорят в музее.

ПОДОЖДЕМ ЕЩЕ ДВА ГОДА

И все же главная задача Музея изобразительных искусств – вернуть бирже первоначальный облик, который задумывался архитектором. Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию.

- Региональное правительство выделило 30 миллионов рублей, прошел конкурс и заключен контракт с научно-реставрационным объединением из Москвы, - сообщила Заболотская. - Они имеют опыт работы с калининградскими историческими объектами, разрабатывали документацию для здания Янтарной мануфактуры на Портовой улице. Проектно-сметная документация на здание Биржи будет готова к январю 2021 года. Уже выполнены работы по обследованию здания, замеры площадей, идет создание 3-D модели, которая позволит воспроизвести исторические интерьеры максимально точно и адаптировать их под музейную функцию.

На масштабную реставрацию здания уйдет немалая сумма. Ориентировочно – от 600 миллионов да 2 миллиардов рублей. Точная цифра должна быть озвучена в январе следующего года, когда завершатся инженерные изыскания. Непосредственно работы могут начаться не раньше 2022 года.

Выставочный зал биржи. 1919 год.Фото: Bildarchiv

СПРАВКА "КП"

Первая биржа в Кёнигсберге была построена в 1623 году из дерева на острове Кнайпхоф (Канта), прямо напротив современного здания. К концу XVIII века деревянное строение сильно обветшало, и в 1798 году на том же месте возвели новое. Однако всего через два года оно сгорело. В 1801 году все на том же месте появилось третье здание биржи, которое простояло до 1875 года, и было снесено, поскольку мешало расширению улицы. Новое здание биржи в нетипичном для Кёнигсберга стиле итальянского неоренессанса с элементами классицизма было построено архитектором Генрихом Мюллером, которого пригласили из Бремена. Строительство продолжалось с 1870 по 1875 годы. Биржа использовалась не только для проведения торгов, здесь также устраивались выставки и проводились концерты.

Здание сильно пострадало в результате бомбардировки города английской авиацией в августе 1944-го. После войны оно на протяжении более чем 20 лет находилось в руинах и использовалось лишь в качестве декораций для фильмов о войне. В 1960 году постановлением Совмина РСФСР объекту был придан статус памятника архитектуры республиканского значения. В 1967 году была проведена реконструкция, при этом внешний вид остался довольно близок довоенному, но интерьер значительно перепланировали. После этого здесь функционировал Дворец культуры моряков.

ПЕРСПЕКТИВЫ

У Музея изобразительных искусств большие планы.

18 июня публике представят масштабный проект «Память поколений» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К нам привезут произведения, связанные с войной и праздником 9 мая. До Калининграда живопись покажут в Бресте и Пскове, после нас повезут во Владивосток.

Эта выставка, состав которой еще формируется, будет бесплатной и проработает до 30 августа.

8 октября в Музее изобразительных искусств стартуют Дни Эрмитажа в Калининграде – ждем из Санкт-Петербурга шедевры первой величины.

Есть предварительная договоренность и о новой выставке искусствоведа и историка моды Александра Васильева. Маэстро сам говорил, что намерен показывать свою коллекцию в Калининграде. Сейчас, напомним, работает выставка «Звуки моды», которая знакомит посетителей со сценическими костюмами звезд отечественной эстрады разных лет. Экспозиция, которую хотят представить перед Новым годом, называется «Модерн».