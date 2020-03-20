2020-03-20T18:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 20 марта 2020 года: новых заболевших нет, но выросло число калининградцев на карантине

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Калининграде на вечер 20 марта 2020 года
Кирилл Алексеев
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Третьи сутки подряд в Калининграде не регистрируется новых случаев коронавируса.Третьи сутки подряд в Калининграде не регистрируется новых случаев коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В пятницу, 20 марта, в России зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Заболевшие проживают в шести регионах, Калининградской области в списке нет. Третьи сутки подряд в нашем регионе не фиксируется новых заражений.

ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ ВЫШЕЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

В четверг, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в Калининграде была выписана из инфекционной больницы одна из переболевших.

- Выздоровевшей 40 лет, она калининградка, вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания, - сообщил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков. - Она получала лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Выписана после обязательного 14-дневного пребывания в стационаре без клинических проявлений заболевания, после того как был получен обязательный в таких случаях двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19.

Таким образом в Калининградской области на данный момент насчитывается четверо больных коронавирусной инфекцией.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ НА КАРАНТИНЕ?

В то же самое время в нашем регионе увеличилось число калининградцев, находящихся на карантине и в режиме самоизоляции. Их число за сутки выросло с 507 до 711 человек. Вероятно, это связано с тем, что с четверга все прибывшие в область из-за границы (не только из стран "красной зоны") помещаются на двухнедельный карантин. Кстати, водители, возвращающиеся из европейских стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, теперь также обязаны провести две недели в самоизоляции. По словам председателя комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты Леонида Степанюка, дальнобойщиков еще на границе обязывают заполнить специальную форму и взять на себя обязательства уйти на карантин.

НА КОСУ МОЖНО, В БОТАНИЧЕСКИЙ САД НЕТ

Сегодня также стало известно, что национальный парк "Куршская коса" закрываться на карантин не будет, а вот Ботанический сад БФУ имени Канта вынужден был закрыть свои двери для посетителей с 20 марта. Также о реорганизации режима работы объявила "Почта России" - около 30% работников в Калининградской области будет работать удаленно.

ЧИНОВНИКИ НА "УДАЛЕНКЕ"

Правительство Калининградской области с понедельника, 23 марта, переходит на дистанционный режим работы. Соответствующий приказ подписал губернатор Антон Алиханов. Как сообщается, режим "удаленки" вводится "в целях организации режима труда и обеспечения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции". Муниципальным властям также рекомендовано перейти на дистанционную работу.

СИТУАЦИЯ С МАСКАМИ

В пятницу в Калининград поступила первая с 1 февраля партия медицинских масок. 10 тысяч штук пришли для сети "Аптека для бережливых" и уже начали продаваться. Продают по три маски в одни руки. Цена за штуку - 25 рублей.

ПОЕЗДКУ В БРАНЕВО ОТМЕНИЛИ

И в заключение - об отмене мероприятий. Полуфинальный матч волейбольной Суперлиги между калининградским "Локомотивом" и "Уралочкой", который должен был пройти во дворце спорта "Янтарный" при пустых трибунах, не состоится. Также отменена поездка калининградских ветеранов и официальной делегации на воинский мемориал в польский Бранево. Она намечалась на 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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