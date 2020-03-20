Пожилым калининградцам советуют не посещать офисы Пенсионного фонда

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на пресс-конференции в региональном Отделении ПФР:

- Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности Пенсионного фонда России и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Кстати, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим товарищам в личном кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме. Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию. Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Если у граждан есть вопросы по выплатам или другие проблемы в компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную.

Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам отделения и управлений Пенсионного фонда по Калининградской области:

- Отделение ПФР по Калининградской области – 8(4012) 99-83-22;

- Управление ПФР в г. Калининграде – 8(4012) 60-51-61;

- Управление ПФР в г. Советске – 8(40161) 4-03-11;

- Управление ПФР в Черняховском районе – 8(40141) 3-56-62;

- Управление ПФР в Светлогорском районе – 8(4012) 74-30-38;

- Управление ПФР в Гвардейском районе – 8(40159) 3-21-31.

Найти контактную информацию отделения по Калининградской области можно в верхней части сайта Пенсионного фонда России в разделе «Контакты региона».

Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!