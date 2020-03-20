Гороскоп «КП»: Как знаки зодиака работают удаленно

Из-за эпидемии коронавируса многие калининградцы покинули офисы и теперь работают из дома. А как у вас это получается? Узнаем!

Овен

Овен уходит на удаленку с прекрасным настроением. Он уже ждет не дождется плодотворной рабочей недели. Ведь заниматься делами в любимой пижаме и с капучино на столе выходит намного бодрее. А иногда можно даже заменить капучино на что-то более горячительное - все рано никто не проверит. Но, как правило, после первого же рабочего понедельника Овны обнаруживают, что их домашние слишком отвлекают их от дел - собака лает, дети плачут, да и еще все слишком сильно шаркают тапками по полу. И приходится тайком забегать в пустой офис, даже если в городе объявлен комендантский час.

Телец

Тельцы заранее и тщательно готовятся к уходу на удаленку. Обновляют всю технику, увеличивают тариф у интернет-провайдера и, конечно, покупают безумный запас печенья и конфет. А еще объясняют всем домашним, что до 18.00 их комната становится запретной зоной и даже дышать за дверью запрещается. Но все равно как и у всех что-то может пойти не так. И теперь они с ужасом обнаруживают, что мессенджер нужно открывать ровно в 9 часов и надеяться, что там уже нет десятка сообщений вроде: «Где отчет?», «Почему нет брифа?» или «Онлайн-планерка уже началась, ждем только тебя!».

Близнецы

Для Близнецов в работе удаленно нет никаких проблем. Ведь какая разница, где находиться, верно? У них уже давно все настроено, на смартфоне установлены десятки программ для видеоконференций и даже есть доступ к камере в своем кабинете. Зачем? Смотреть, как там фикус поживает. Но чего им не хватает, так это утренней болтовни с коллегами за чашечкой кофе. А через экран это не то. Живого общения гаджеты не заменят.

Рак

Раки действительно верят, что удаленная работа просто создана для них. За день теперь все можно успеть - и отчет поделать, и домашку у детей проверить и даже рододендроны пересадить, а заодно досмотреть «Половое воспитание». Но на деле они обнаруживают себя где-то в 2 часа ночи разбирающим книжный шкаф и понимают, что все равно ничего не успели. А на работе конь не валялся. И тогда Раки четко осознают, что удаленка им совсем не подходит.

Лев

Львам кажется, что с введением удаленной работы у них все будет тип-топ. Ведь столько времени экономится на транспорт и на обеды. Именно поэтому они могут себе позволить ничего не делать в первую половину дня. Ну вот хотя бы в понедельник. А с завтрашнего дня работа закипит. Однако и во вторник у них много всего неотложного - досмотреть любимый сериал, устроить парочку кофе-брейков и наконец-то навести порядок в гардеробе. В общем, к утру субботы Лев понимает, что рабочие дела так и не сдвинулись с мертвой точки. И нисколечко за это не переживает. Ну, а следующая неделя на что?

Дева

Именно от Девы вы постоянно слышали, что ходить в офис это несовременно. Что весь мир перешел на работу в стиле фриланс. Что можно в любом месте с лэптопом наворотить кучу дел и без дышащего в спину босса. Но когда пришло время для удаленной работы в их предприятие оказалось, что все планы Девы рухнули. У них появляются проблемы с самоорганизацией и самостоятельной работой. И это уже не говоря про то, что дома все время что-то отвлекает. И втайне они ждут, когда уже можно будет вернуться на работу.

Весы

Удаленка точно не для Весов. Работа «на расслабоне» полностью их разбалансирует. Впрочем, так можно сказать обо всем, что их окружает, - от курса доллара до вопроса выбора зубной пасты. Именно они - гении прокрастинации, умеют, оторвавшись от поста в Фейсбуке, одной рукой приготовить обед, а другой сделать уборку. И все это лишь бы отложить работу еще на часок-другой. Даже во время эпидемии лучшее средство мобилизации для них только офис, только хардкор.

Скорпион

Скорпионы абсолютно счастливы не выходить на работу. Им надоел корпоративный этикет, «душные разговоры коллег» и постоянные сплетни за спиной. Да и коллеги через мессенджер не увидят знакомого взгляда Скорпиона, который как бы говорит: «Лучше не подходи». Так что на удаленке представитель этого знака совсем не страшный, но практически такой же эффективный. И потому начальство взваливает на него в два раза больше рабочих задач. А он и не жалуется. Лучше так, чем слушать рассказы про чью-то собаку по кличке Шарик.

Стрелец

Стрельцы во многом просто созданы для удаленной работы. Пока все приспосабливаются к новому графику, они выполняют все поставленные задачи. И работают представители этого знака гораздо эффективнее. А все потому, что не отвлекаются на бесконечные перекусы с коллегами или обсуждения популярных роликов на YouTube. Однако и им тяжело себя заставить выполнять дела, когда рядом столько соблазнов и никто не следит. Почему бы не посмотреть очередную серию «Ведьмака», а не писать письмо иностранным партнерам? Однако в этом вечном противоборстве долг почти всегда перевешивает сиюминутные слабости.

Козерог

Козерог на удаленке работает на все 200%. Но это и неудивительно, представители этого знака не умеют по-другому. Даже находясь далеко от офиса, они могут успеть достать всех своих коллег, возмущаясь, почему они прочитали его сообщения в мессенджер на несколько минут позднее, чем положено. Никакие домашние дела, дети или животные не могут отвлечь их от скучнейших отчетов для руководства. Именно в этом весь Козерог.

Водолей

В первый рабочий день на удаленке Водолей успевает написать в соцсетях десятки постов о том, как же это здорово работать не в офисе. Ура! Никакого надоедливого дресс-кода. Можно сидеть в одних трусах перед ноутбуком, гладить кота и уплетать бутерброды во время видеоконференции. Вот это настоящая свобода. Но уже к половине дня Водолей понимает, что ему скучно - нет рядом коллег, над которыми он шутил, а домашние уже за пару часов от него устали.

Рыбы

Рыбы во время удаленной работы могут проявить удивительные профессиональные качества. Если на работе они спокойно могли первую половину дня проводить в общении с коллегами, перекусами и чтением онлайн-журналов, то на удаление все меняется. Для них становятся важными слова «ответственность» и «дедлайн». Рыбы понимают, что теперь они могут работать в то время, когда им действительно удобно. И домашние дела теперь в полном порядке и отчеты сданы вовремя. Красота!