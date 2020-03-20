«А, может, мы уже переболели?» Калининградцы считают, что уже получили иммунитет от коронавируса

«Палата переполнена кашляющими»

В Калининграде в первых числах марта, когда стало понятно, что новая коронавирусная инфекция добралась и до нашего региона, в соцсетях со скоростью эпидемии стали распространяться слухи о том, что калининградцы уже давно подхватили новый вирус и успели переболеть болезнями, которые он вызывает. Интересно, что конспирологические версии можно было услышать как от обывателей, так и от журналистов.

Мы не будем называть фамилий, но характерные рассуждения, основанные на определенной логике, считаем необходимым привести. Началось все 8 марта, когда появилась новость о первом заболевшем.

- В конце сентября я слег в больницу с сильной пневмонией, - пишет один из зачинателей дискуссий по теме коронавируса. - Если бы не сильный кашель, то я, наверное, и не госпитализировался бы. Даже не так: не сильный, а сильнейший, сухой, без мокроты. Но такой кашель у меня был и раньше, никакие сиропы и таблетки от кашля не помогали, я делал ингаляции и все проходило.

Подхвативший пневмонию калининградец добавляет, что «в этот раз ингаляции не давали никакого эффекта», а во время одной из процедур он «так сильно закашлял, что потерял сознание».

Попал мужчина в больницу на Портовой. По его словам, пролежал там три недели.

- За это время наша палата кашляющих была полностью заполнена, - продолжает пациент. - Некоторым пришлось полежать в коридоре. Такого наплыва больных с пневмонией раньше не было. Я сам переболел ею в раннем детстве, и все, с тех пор первый раз.

Сразу оговоримся, что человек, написавший о своей пневмонии, не делал выводов, что мог переболеть коронавирусом, однако уже через несколько дней такие выводы сделали другие пользователи соцсетей.

«Думала, умру в феврале»

- Кому кажется, что он уже переболел коронавирусом с начала года? – поинтересовалась у своих подписчиков одна из калининградских журналисток. - Меня вот в феврале свалило сильно, очень давно так не болела.

Этот пост моментально спровоцировал вал комментариев-догадок. Кто-то ссылался на ретроградный Меркурий, кто-то на необычайно теплые январь и февраль, вызвавшие размножение бактерий. В итоге, выяснилось, что за эту зиму переболели даже те, кто обычно даже не чихает в холодное время года.

Вот только несколько комментариев:

- Я не болела гриппом уже лет пять-шесть, а в конце февраля прямо тяжело переболели всей семьей. Что-то такое необычное ходило.

- У нас здоровые мужики на работе один за одним сваливались с температурой 39,5 и кашлем в середине февраля. Причем даже те, которые уже лет 7 не болели до этого. На днях сын несколько дней был с такими же симптомами, до 39,9.

- Думала, умру в феврале. Первый раз так болела. Кашель и температура переросли в пневмонию. Три веселых недели.

Подытожилась дискуссия, больше похожая на массовую жалобу, на неопределенной ноте: «Очень хочется верить, что и правда уже переболел, но по факту - фиг его знает».

Не стоит расслабляться

На вопрос «могли ли калининградцы уже переболеть коронавирусом» и, соответственно, получить от него иммунитет, ответил пресс-секретарь оперативного штаба Калининградской области по борьбе с коронавирусом Дмитрий Лысков.

- Да, действительно, появляются в соцсетях такие сообщения, - начал он. - Но эта точка зрения не соответствуют действительности, так как у нас на сегодняшний день есть конкретные данные о заболевших новой коронавирусной инфекцией (подтвержденный диагноз был у пяти человек, и один из них уже выписан из больницы – Ред.). Рассуждать же о том, что калининградцы уже переболели, по меньшей мере, небезопасно. Надо соблюдать те меры, которые предложил Роспотребнадзор. А если люди будут прислушиваться к тому, что говорят в соцсетях, то они расслабятся и не будут соблюдать эти меры.

- Также очень много говорится о том, что в этом году в калининградских больницах больше пациентов с диагнозом пневмония. Сравнивали эту цифру с предыдущим годом?

- Дело в том, что у нас из года в год зимой разные температуры, разный климат, разная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Именно поэтому неправильно сравнивать только временные отрезки разных лет, - ответил Лысков.

По количеству заболевших пневмонией у нас информации нет, но вот грипп в предыдущие два-три года косил калининградцев гораздо активнее, чем в 2020-м.