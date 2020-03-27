Коронавирус в Калининграде: Больницы и поликлиники меняют режим работы

В Калининградской области больницы и поликлиники переходят на новый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До 30 апреля в области максимально ограничивается плановая госпитализация пациентов в стационары. При этом власти обещают, что не будет отказов в госпитализации для пациентов с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью. Также будут продолжены госпитализации пациентов с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих.

Будет ограничено и плановое посещение поликлиник. Однако это не относится к пациентом, у которых может возникнуть угроза жизни и здоровью, в том числе вследствие обострения хронических заболеваний.

«Для них по-прежнему будут работать дневные стационары. Решение о проведении необходимых исследований и процедур принимает лечащий врач. Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, лихорадящим больным, гражданам старше 60 лет. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем порядке», - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Кроме этого, до 30 апреля в регионе временно приостановлено проведение всех профосмотров, как для взрослых, так и для детей, диспансеризация населения, плановая вакцинация. Вводится временный запрет и на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление, за исключением пациентов, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

Что касается рецептов для льготников, их рекомендовано выписывать удаленно с возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это позволит максимально сократить число визитов в поликлиники. Более тогосотрудникам поликлиник рекомендовано проводить обзвон пациентов с хроническими заболеваниями с целью ограничения их прихода в поликлинику. Пациенты также могут обратиться в call-центр своего амбулаторного учреждения для выписки рецепта удаленно. Вся информация по льготному лекарственному обеспечению появится на сайтах медицинских организаций. Выдача лекарств будет осуществляться однократно на длительный срок. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую медицинскую помощь.

«Мы настоятельно просим жителей отнестись очень серьезно к ситуации с коронавирусом, – заявилминистр здравоохранения области Александр Кравченко. – Необходимо максимально ограничить контакты, по возможности оставаться дома, на улицу выходить лишь в исключительных случаях, свести к минимуму поездки в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки, обрабатывать гаджеты. Особенно хочу обратиться к пожилым людям: пожалуйста, оставайтесь дома, не рискуйте своим здоровьем. Только нашими совместными усилиями мы сможем не допустить распространения заболевания и победить в этом противостоянии».