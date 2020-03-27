2020-03-27T11:28:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде: Больницы и поликлиники меняют режим работы

В регионе ограничат плановые госпитализацию в стационары и посещение поликлиник. Также временно приостановлено проведение всех профосмотров, диспансеризация и плановая вакцинация
Виктор Сергеев
Поделиться:
Власти обещают, что не будет отказов в госпитализации для пациентов с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровьюВласти обещают, что не будет отказов в госпитализации для пациентов с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровьюФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области больницы и поликлиники переходят на новый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До 30 апреля в области максимально ограничивается плановая госпитализация пациентов в стационары. При этом власти обещают, что не будет отказов в госпитализации для пациентов с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью. Также будут продолжены госпитализации пациентов с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих.

Будет ограничено и плановое посещение поликлиник. Однако это не относится к пациентом, у которых может возникнуть угроза жизни и здоровью, в том числе вследствие обострения хронических заболеваний.

«Для них по-прежнему будут работать дневные стационары. Решение о проведении необходимых исследований и процедур принимает лечащий врач. Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, лихорадящим больным, гражданам старше 60 лет. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем порядке», - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Кроме этого, до 30 апреля в регионе временно приостановлено проведение всех профосмотров, как для взрослых, так и для детей, диспансеризация населения, плановая вакцинация. Вводится временный запрет и на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление, за исключением пациентов, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

Что касается рецептов для льготников, их рекомендовано выписывать удаленно с возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это позволит максимально сократить число визитов в поликлиники. Более тогосотрудникам поликлиник рекомендовано проводить обзвон пациентов с хроническими заболеваниями с целью ограничения их прихода в поликлинику. Пациенты также могут обратиться в call-центр своего амбулаторного учреждения для выписки рецепта удаленно. Вся информация по льготному лекарственному обеспечению появится на сайтах медицинских организаций. Выдача лекарств будет осуществляться однократно на длительный срок. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую медицинскую помощь.

«Мы настоятельно просим жителей отнестись очень серьезно к ситуации с коронавирусом, – заявилминистр здравоохранения области Александр Кравченко. – Необходимо максимально ограничить контакты, по возможности оставаться дома, на улицу выходить лишь в исключительных случаях, свести к минимуму поездки в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки, обрабатывать гаджеты. Особенно хочу обратиться к пожилым людям: пожалуйста, оставайтесь дома, не рискуйте своим здоровьем. Только нашими совместными усилиями мы сможем не допустить распространения заболевания и победить в этом противостоянии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нерабочая неделя в Калининграде с 28 марта по 5 апреля 2020: в детсадах будут работать дежурные группы, учителям школ сохранят зарплату
В правительстве рассказали, как будет организован образовательный процесс в школах и детских садах в связи с внеплановыми "каникулами" из-за коронавируса [список полезных телефонов]
Новости 24
Жена погибшего на Северном вокзале рабочего взыскала с виновных более 1 млн рублей
Рестораны закрыты, бронирование в отелях остановили: Куршская коса уходит на карантин
Территория Музея Мирового океана закрывается с субботы
В Калининградской области детские загородные центры приостановили работу с организованными группами
Бывший директор УФСИН останется в калининградской колонии
За сутки в Калининграде свыше 100 человек попали под наблюдение из-за коронавируса
Экипажам судов запретили сход на берег в порту Калининград
В ЦГКБ Калининграда развернут резервный пункт приема больных с коронавирусом и пневмониями
В Литве количество случаев заболевания коронавирусом выросло до 345
В Калининграде на 14-летнего подростка завели 100 уголовных дел
В Калининградской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса
Алиханов – о поддержке бизнеса в условиях пандемии: Исключительно региональных мер недостаточно
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде пропала 15-летняя школьница
В центре Калининграде пьяный водитель микроавтобуса сбил пешехода и скрылся
В Славском районе сбили насмерть 69-летнего пешехода
Под Калининградом в ДТП пострадал пьяный водитель «Хендая»
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли с июня на сентябрь
Мэрия Калининграда опубликовала телефоны «горячих линий» на время нерабочей недели
Автобусы без остановок и запрет экскурсий: На Куршской косе вводят ограничения
27 калининградских НКО получили гранты на 10 млн рублей
Запрет на прогулки детей без родителей в торговых центрах оказался фейком
Власти сообщили, какие профессии сейчас востребованы в Калининградской области
Калининградская полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции
Калининградский перевозчик: На всех погранпереходах в Европе введен пограничный контроль
В Калининграде женщина сломала руки и ноги при падении на тротуаре на ул. Челнокова