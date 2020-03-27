2020-03-27T16:20:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде закрываются все торговые центры, парки отдыха, кафе и рестораны

Запрет не распространяется на аптеки и продовольственные магазины. Также разрешена продажа товаров дистанционным способом
Виктор Сергеев
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Ограничения будут действовать до 5 апреля.Ограничения будут действовать до 5 апреля.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с субботы, 28 марта, временно приостанавливается работа кинотеатров и театров, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат. Также запрет на работу касается детских игровых комнат и развлекательных центров, библиотек, спортивных комплексов, клубов и секций, художественных, театральных студий, учреждений дополнительного образования, иных досуговых заведений для детей и взрослых вне зависимости от формы собственности.

Останавливается работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектах, оказывающих подобные услуги, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих помощи в экстренной и неотложной форме.

В регионе также закрываются все торговые центры и объекты розничной торговли. Запрет не распространяется на аптеки, магазины продовольствия и первой необходимости, продажу дистанционным способом с условием доставки.

Кроме того, закрываются рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания, а также объекты розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением доставки заказов дистанционным способом с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Также вводится ограничение на курение кальянов в любых общественных местах в срок.

Ограничения будут действовать до 5 апреля.

Кроме этого, в регионе до 1 июня отменяется бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах в курортных городах. Дополнительно будет принято решение о возможности деятельности объектов размещения постояльцев, расположенных в приморской зоне.

«В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях будут обеспечены условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ограничивается в Калининградской области и работа МФЦ. В них будут предоставляться государственные и муниципальные услуги, которые могут осуществляться только в помещениях и только после предварительной записи.

«Обращаюсь к каждому жителю Калининградской области. Главное сейчас для нас, чтобы вы были здоровы. Для этого задействовано очень много ресурсов. Прошу вас потратить эту нерабочую неделю на самое важное – общение со своими родными и близкими. Откажитесь от посещения массовых мест и туристических поездок. Оставайтесь дома и будьте здоровы», – заявил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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