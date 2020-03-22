2020-03-22T19:43:35+03:00
Общество

АВТОТОР направил 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в Калининградской области

Крупнейшее предприятие региона оказало поддержку региональным властям в нынешней непростой ситуации
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Уже очевидно, что борьба с распространением коронавируса и устранение экономических последствий потребует серьезных расходов областного бюджета. Акционеры АВТОТОР выступили с инициативой об оказании финансовой помощи региону в условиях напряженной ситуации. Компания направила в распоряжение правительства Калининградской области 30 миллионов рублей, чтобы оказать дополнительную поддержку жителям региона.

- Мы уверены, что бизнес не должен оставаться в стороне от проблем, возникших в сложившихся условиях, - подчеркивают в АВТОТОР.

В правительстве области выразили признательность автопроизводителю за ответственную гражданскую позицию.

«Будучи одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона, АВТОТОР всегда демонстрировал высокий уровень социальной ответственности. И сейчас, в условиях действия карантинных ограничений, компания показывает пример соучастия в решении общей для всех нас проблемы. Благодарим руководство и коллектив АВТОТОР за помощь», - заявил заместитель председателя областного правительства Илья Баринов.

Выделенные компанией средства будут зарезервированы для того, чтобы при первой же необходимости их можно было потратить на самые острые нужды. В зависимости от развития ситуации это может быть закупка медицинского оборудования и медикаментов, обустройство лечебных палат и многие другие цели, связанные с лечением и профилактикой заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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