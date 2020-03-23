О них не писали в газетах: Воевал в «полку асов» и уничтожил 40 вражеских самолетов

Одноместный истребитель-моноплан Ла-7 – один из лучших советских самолетов, выпущенных во время Великой Отечественной войны. На нем летали такие асы, как Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Алексей Алелюхин. За его штурвалом сидел и наш следующий герой - гвардии старший лейтенант Григорий Максимович Галета.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Родился Григорий Максимович 19 ноября 1913 года в селе Покровское Екатеринославской губернии (сегодня – Днепропетровская область Украины), после окончания школы стал рабочим, а в ноябре 1935 года был призван в Красную армию. В начале Великой Отечественной войны родное село Галеты заняли немцы, и его семья отправилась в эвакуацию в Узбекскую ССР, в город Уч-Курган. Сам же Григорий, получив лейтенантские погоны, 15 июля 1942 года отправился на фронт.

Попал Галета в 9-й гвардейский истребительный авиаполк, который с 23 июля 1942 года вошел в состав воевавшей на сталинградском направлении 8-й воздушной армии под командованием генерала Тимофея Хрюкина. Люфтваффе на тот момент получили новые самолеты, и отвоевать у опытных немцев господство в воздухе было практически невозможно. Однако Хрюкин решил превратить 9-й гвардейский истребительный авиаполк в «полк асов», собрав в него самых эффективных летчиков своей армии. К концу войны там насчитывалось 24 Героя Советского Союза и 4 дважды Героя. Кроме того, в полку внедрялась тактика штурмовки (уничтожение наземных целей противника) со средних высот.

Некоторое время в полку служили и девушки. Среди них, например, подруги-летчицы Екатерина Буданова и Лидия Литвяк, ставшие впоследствии самыми результативными женщинами-истребителями в мире.

Летчик-ас Григорий Галета.Фото: Архив автора

ОРДЕН ЗА БОИ В КРЫМУ

После боев в небе над Сталинградом летчики 8-й воздушной армии участвовали в освобождении Ростова-на-Дону и Крыма, а с августа 1943 года 9-й гвардейский истребительный авиаполк начал получать новые самолеты – американские «Аэрокобры». Полетать на этом самолете удалось и гвардии старшему лейтенанту Григорию Галете. К началу марта 1944 года он уже имел 63 успешных боевых вылета. Из них – 10 эффективных штурмовок и 17 воздушных боев.

В ходе одного из таких боев Галета сбил немецкий самолет Ю-52.

"13 февраля 1944 года, вылетев на свободную охоту по тылам противника в районе Глубокий Колодец (Крым – Ред.), заметил Ю-52, который шел на посадку, - говорится в наградном листе летчика. - Галета быстро развернулся и пошел в атаку. Прицельная короткая очередь пушечно-пулеметного огня промяла самолет противника, который горящим факелом врезался в землю на аэродроме Глубокий Колодец".

За две недели до этого, 24 января 1944 года, Григорий Галета вылетел на «охоту» на своей «Аэрокобре» в паре с однополчанином. Они заметили колонну автомашин, которую тут же приняли решение атаковать.

"Получив указание от ведущего проштурмовать колонну, товарищ Галета развернулся и начал поливать свинцом вдоль колонны, - пишет в наградном листе его командир, Герой Советского Союза Павел Головачев. – В результате штурмовки было уничтожено 3 грузовых автомашины и до 10 немцев".

Всего же до начала марта 1944 года Галета уничтожил во время штурмовок 8 грузовых и 2 легковых автомашины, один паровоз, 5 повозок и до 20 гитлеровцев.

"Отлично зная летно-тактические данные своего самолета и хорошо изучив тактику противника, товарищ Галета всегда выходит победителем в сложной боевой обстановке, - продолжает хвалить летчика в наградных документах его командир. – На сбитые самолеты противника имеются подтверждения".

5 марта Павел Головачев подписал о награждении Григория Галеты орденом Красного Знамени.

НОВЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ И ТАРАН КОМАНДИРА

В архиве родственников Григория Максимовича сохранилось общее фото эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, сделанное в августе 1944 года. В центре снимка - командир эскадрильи, один из ведущих асов 8-й воздушной армии, дважды Герой Советского Союза Алексей Алелюхин. А вторым справа сидит, обхватив колено руками, Григорий Галета. На обороте дарственная подпись командира. Алелюхин к последнему дню войны лично уничтожит 40 вражеских самолетов и 17 – в составе группы, а вот Григорий Галета до Победы не доживет, он погибнет в небе Восточной Пруссии 30 декабря 1944 года.

Летом 1944 года на вооружение полка приняли новый истребитель Ла-7. «Аэрокобру» Григорий Максимович, как и многие асы, сменил на этот новый истребитель. Из-за улучшенных летных характеристик машины изменилась и тактика ведения боя. Истребитель быстро мог набирать высоту, что позволяло занять выгодную позицию для атаки. Быстро поняв эти преимущества, немецкие пилоты старались не состязаться с новым самолетом и уклонялись от прямого столкновения.

30 декабря 9-й гвардейский истребительный полк прочесывал территорию в районе Гумбиннена (сегодня Гусев) и Голдапа. Немцы в том же районе двумя группами по 20 истребителей "Фокке-Вульф-190" атаковали советские войска в районе поселка Прослаукен (был расположен в 25 километрах западнее Виштынецкого озера), а также вели разведку одиночными самолетами и парами на переднем крае и в ближних тылах засевших в обороне советских частей. В задачу, поставленную перед 303-й истребительной авиационной дивизией, в составе которой воевал «полк асов», входило прикрытие с воздуха наземных войск, уничтожение вражеских самолетов, автомобилей и железнодорожного транспорта. В тот день полк поднял в воздух 29 истребителей Ла-7. Они прикрывали красноармейцев в районе Пилькаллена (Добровольск), Голдапа и Шталлупенена (Нестеров), а также были отправлены на «свободную охоту» в район Тильзита (Советск) и Инстербурга (Черняховск). В тот день командир полка гвардии капитан Павел Головачев, награждавший Григория Галету орденом Красного Знамени, в паре с гвардии лейтенантом Николаем Черником вычислил и уничтожил двухмоторный немецкий бомбардировщик Ю-188 в районе Инстербурга. Но бой был тяжелым. После нескольких атак у Головачева отказало вооружение, и он принял решение идти на таран. Описание этого боя есть в журнале боевых действий 303-й истребительной авиационной дивизии.

"Приняв решение таранить «Юнкерса», гвардии капитан Головачев задрал Ла-7 и, сблизившись вплотную, винтом своего самолета обрубил правую часть хвостового оперения. Самолет противника перешел в отвесное пикирование и врезался в землю в 1 км севернее Альт Рогайтшен (возле современного Озерска - Ред.).

От резкого удара самолет Головачева перевернуло, однако, несмотря на погнутые лопасти, летчик смог долететь до своего аэродрома и произвел успешную посадку.

Общее фото эскадрильи с Галетой и дважды Героем Советского Союза Алелюхиным.Фото: Архив автора

ПАМЯТЬ НЕ УВЕКОВЕЧЕНА

А вот Григорий Галета в тот день со «штурмовки» на аэродром не вернулся. Вскоре жене пилота Эмилии Антоновне пришла похоронка, в которой было сказано, что Григорий Максимович погиб под Шталлупененом. Эмилия тут же написала в часть с просьбой рассказать, как погиб ее муж. Буквально сразу после штурма Кёнигсберга, 12 апреля 1945 года, сослуживцы Григория Галеты отправили ответ, к которому они приложили небольшую посылку с продовольствием. Вот отрывок из этого письма.

"Гриша до последнего времени был здоров. Он был жизнерадостным боевым другом. Он был верный и преданный сын нашей Родины. Он геройски погиб в бою по уничтожению немецко-фашистских мерзавцев, - написали они. – Мы боевым коллективом решили послать вам маленькую посылочку. Как получите, сами увидите. Лучшего и большего у нас ничего нет. Это все, чем мы, фронтовики, можем вам помочь".

По данным председателя общественной организации «Наследие Калининградской земли» Дмитрия Вострикова, Григорий Галета был похоронен в братской могиле Шталлупенена-Нестерова, но память его на мемориальной плите до сих пор не увековечена.