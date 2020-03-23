Заказал телефон, а получил зажигалку: в Калининграде растет количество жалоб на интернет-магазины

В эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" начальник отдела защиты прав потребителей Юлия Колесникова рассказала, на что чаще всего жалуются калининградцы.

Роспотребнадзор: Количество потребительских судов за последние четыре года выросло вдвое 00:00 00:00

Выяснилось, что в основном калининградцы недовольны качеством выполнения работ или оказания услуг — таких жалоб в Роспотребнадзор поступает 72%. Чаще всего потребители страдают от действий управляющих компаний, но этими проблемами с недавних пор занимается министерство контроля и надзора в сфере ЖКХ. На втором месте антирейтинга - финансовые услуги, особенно при оформлении кредитов. Людям навязывают страховки и юридические консультации, но чаще всего виноватыми оказываются сами клиенты - они просто не читают договоры перед тем, как подписывать.

Только 28% обратившихся в Роспотребнадзор сетуют на качество товаров. Чаще всего некачественными оказываются гаджеты, одежда и мебель. Интересно, что практически не поступает жалоб на просроченные продукты, а вот на обвес - сколько угодно. Интересно, что в 2019 году в калининградском отделении Роспотребнадзора зафиксировали большой поток жалоб на интернет-магазины. Нередко покупатели перечисляют деньги явным мошенникам.

- Был случай с конкретным адресом «склада товаров» в Калининграде. Мы выехали по адресу, а там пустырь. Ни зданий, ничего! - вспоминает Юлия Колесникова. - Много обращений, когда человек заказал телефон, а пришла ему зажигалка. Злоумышленники могут предоставлять поддельные квитанции об отправке транспортных компаний, банковские карты физических лиц. В таком случае приходится обращаться к правоохранительным органам, а вернуть свои деньги практически нереально.

Кстати, если купленный вами товар на фото и в жизни отличаются - это абсолютно легальный повод для возврата. Размеры, габариты, фасон, форма и комплектация — показатели, по которым вам может не подойти качественный товар, и в течение 14 дней вы можете его обменять.

Главное не пытаться вернуть продавцу ношенные вещи со срезанными бирками. А вот аргумент «мне цвет не подходит» или «разонравилось» закон не признает. Кроме того, продавец не обязан сразу возвращать деньги. Сначала он предложит обменять товар на подходящий по размеру. Но если приобретенная вами вещь ненадлежащего качества — то есть с изъянами, тут вы имеете полное право расторгнуть договор.

Важная деталь: законодательство не предусматривает необходимость предъявлять паспорт при возврате. Более того, вы можете прийти даже без чека! В магазине есть кассовый аппарат, а значит будут и доказательства вашей покупки.

Интересно, что в суд обиженные продавцами калининградцы обращаются все чаще. Так, с 2016-го года количество заявлений по гражданским делам выросло в два раза. Растет и процент удовлетворенных исков — с 61% до 91%! Выходит, суды требования потребителей удовлетворяют в девяти случаях из десяти. Причем при обращении в суд человек не только возвращает деньги за некачественный товар или услугу, но и практически всегда получает компенсацию за моральный вред. Самые большие суммы можно отсудить в делах о медицинских услугах и в строительстве.

- В позапрошлом году было пять судебных дел по искам дольщика к застройщику. Компенсация морального вреда по таким, миллионным искам, составила 200 тысяч рублей, - говорит Юлия Колесникова. - Если мы берем некачественные товары (например, одежда), то моральный вред (который потребителю не нужно доказывать!) может быть от одной до пяти тысяч рублей. Если это туристские услуги и человек купил путевку за 200 тысяч, и по вине туроператора тур не состоялся, то суды могут и 50 тысяч взыскать.