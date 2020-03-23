Коронавирус в Калининграде: Эксперты рассказали как не поддаваться массовой истерии и избежать необдуманных поступков

В России нарастает с каждым днем ажиотаж и паника вокруг пандемии коронавируса. Люди скупают продукты, запасаются туалетной бумагой и совершают необдуманные поступки. Однако есть простые правила, как не поддаваться массовой истерии и не совершать необдуманные поступки.

По мнению доктора психологических наук, профессора института образования БФУ им. И. Канта Ирины Симаевой, первичным триггером паники является индивидуальный непреодолимый страх перед опасностью, когда человек чувствует себя неспособным противостоять угрозе. В больших слабо организованных группах, в толпе этот страх как бы суммируется и срабатывает эффект эмоционального «заражения»: психологическое состояние, настроения и формы поведения людей резонируют и многократно усиливаются по типу цепной реакции. Возникает своего рода эмоциональное «цунами», сила которого настолько велика, что может блокировать способность людей рационально оценивать угрожающую ситуацию и препятствует организации совместного противодействия опасности.

«Убеждения, ценности, установки, нормы, сама личность человека в состоянии паники перестают направлять поведение, и люди совершают поступки, необъяснимые с позиции здравого смысла. Так при угрозе эпидемии коронавируса жители некоторых городов закупают сотни рулонов туалетной бумаги, огромное количество продуктов и т.п», - рассказала Ирина Симаева.

По ее мнению, одновременно возрастает внушаемость людей, входящих в эту толпу или группу, к информации и воздействиям, исходящим изнутри толпы. И практически утрачивается способность воспринимать сообщения, источники которых находятся вне неё.

«Наблюдается парадокс: с одной стороны, недостаток информации из авторитетных источников провоцирует состояние неопределенности, в котором достаточно малых воздействий. С другой — информации, поступающей из этих источников, не доверяют. Однобокая избирательность восприятия приводит к тому, что любые мифы, «фейки» и «вбросы» распространяются с чудовищной скоростью без всякого критического осмысления, особенно в сети Интернет. Достаточно вспомнить про «дезинфекцию с вертолетов» и «введение БТР-ов в Москву», исчезновение продуктов из магазинов, потерю сознания и падение людей в метро и т.д., - отметила эксперт.

Эксперт считает, что паника, которую мы наблюдаем в настоящее время, по своим масштабам не имеет аналогов. Она распространяется с помощью технологий на максимально обширной территории целых стран и континентов.

Психоаналитик, доцент института образования БФУ им. И. Канта Максим Кожемякин считает, что панические состояния не возникают сами по себе. Независимо от того, существует ли реальная угроза, или же она является только кажущейся, появлению паники способствует ряд условий.

«Во-первых, это общая напряжённость в обществе. Во-вторых, на появление и распространение паники оказывает влияние физиологическое состояние: усталость и длительный стресс. Поэтому мы можем чаще наблюдать панические состояния у жителей крупных городов, чем в сельской местности или городах с небольшой численностью населения и более размеренным и спокойным образом жизни. В-третьих, это психологические факторы, связанные с недостатком информации либо её противоречивостью», - говорит эксперт.

В группе риска «паникеров» — эмоционально возбудимые и чувствительные люди, не склонные к логическому и критическому анализу событий, особенно в старческом возрасте, часто— малообразованные люди, которые не в состоянии понять суть происходящего, добавляет Ирина Симаева, Она отмечает, что усиливает панику больших социальных групп состояние неопределенности при недостатке авторитетных источников информации, недоверие к лидерам. Перед угрозой возникновения паники могут оказаться неэффективными либеральный и демократический стили управления группой, территорией и даже страной, поскольку эмоционально возбужденным людям нужны четкие, простые и понятные инструкции поведения от авторитетных лидеров.

Простые правила на каждый день от экспертов БФУ им. И. Канта.

Рекомендации от Ирины Симаевой:

- умеренная посильная физическая нагрузка, чтобы израсходовать гормоны, выработанные организмом в ответ на тревогу и стресс;

- планирование дел на каждый день, неделю, месяц вперед с регулярным самоотчетом, что сделано, как, почему и т.д.;

- при возникновении проблемы составить и записать список вопросов и ответов для себя: в чем суть проблемы; как будет складываться ситуация, если ничего не предпринимать; что нужно сделать, чтобы ситуация сложилась желательным образом и т.п.

Иными словами, основной метод борьбы с паникой— переключаться с эмоций на рациональное мышление. Только оно дает возможность организовать совместное противодействие опасности.

Рекомендации от Максима Кожемякина:

- В первую очередь необходимо снизить уровень психологического напряжения, возникшего в ситуации опасности. Мы видим это сегодня, когда пользователи социальных сетей без особых психологических знаний, шутят, создают мемы по поводу коронавируса. Юмор — это нормальная реакция, позволяющая снизить напряжение. Здесь, конечно, возникает этический момент, но это — отдельная тема.

- Активное включение в деятельность по совладанию с опасной ситуацией. Сегодня мы видим, как магазины организовывают доставку товаров домой, жители Италии танцуют и играют музыку на балконах, кто-то предлагает свою помощь пожилым, которые находятся в зоне риска и проч. Чувство сопричастности здесь очень важно: оно даёт возможность понять, что с ситуацией можно справиться, что не всё бесконтрольно, и мы вместе можем справиться.

- Создание максимально защищенных условий пребывания — уехать за город, остаться дома, заняться делами, на которые никогда не хватало времени и проч.