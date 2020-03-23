Забить стрелу, чтобы купить маску: в аптеках средств защиты от вируса нет, зато у спекулянтов навалом!

Драгдилерство на Гелике

В воскресенье 22 марта мэр Янтарного Алексей Заливатский продолжил рассказывать на своей странице в фейсбуке о различных нестандартных способах приобретения медицинских масок для своего муниципалитета (в том числе для полиции, поликлиники и пожарных). По его словам, из-за невозможности легальной покупки такой простой вещи, как медицинская маска, он несколько раз столкнулся со спекулянтами и мошенниками, требовавшими с него аванс.

- После очередного поста, мне в личку написали предложение о приобретении масок, - рассказывает Заливатский. - Мне надо на муниципалитет 5000 штук для начала. И тут же пишет мне руководитель зоопарка Светлана Соколова, ей тоже предложили маски, потребность 2500 штук, не для животных - для сотрудников. Оказалось, поставщик один и тот же. Далее созваниваемся с «представителем поставщика». Договариваемся о встрече вечером в пятницу «где-нибудь в центре Калининграда».

Когда завхоз зоопарка и Заливатский прибыли на место, к ним подошла представитель оптового продавца и начала «обработку» клиентов.

- Заверила, что поставщик абсолютно надежный и сейчас подъедет, - продолжает мэр. - Проходит полчаса (он в пробке), час (уже трубку не берет), полтора... Становится понятно, что «поставщик» сливается. У него там «приступ случился» (то ли сердечный, то ли диареи), ну и так далее. Перенесли «на завтра», с пониманием того, что это бред, и завтра тоже никто ничего не привезет. Далее истории повторяются, но уже без очных встреч. Сказочники скидывают видео, на котором коробки с масками и пишут про авансы, потом пишут, что объем неинтересный и «Якутия заказывает 1 млн шт.». И исчезают. Вот такое драгдилерство, с паролями, озиранием по сторонам и явками в подворотнях.

Заливатский заметил, что в официальных аптечных сетях за все время ему удалось приобрести всего 50 масок. И только после обращения к руководству минздрава.

Вечером того же дня мэр Янтарного отчитался о приобретении необходимого ему товара у «серьезных парней».

- Всем спасибо, расходимся. Сила соцсетей существует, - написал он. - Маски медицинские сегодня приобрел. У серьезных ребят на Гелике. Стрелу забили у ФОКа в Светлогорске. Зато быстро, с сертификатом и без обмана.

Антисептик и маски - сейчас самый ходовой товар на черном рынке.Фото: Алексей Заливатский

Стоили 7 рублей, а теперь 25

Ранее, 17 марта, Заливатский отчитался о покупке за свой счет пятилитровой канистры антисептика за 1750 рублей (вечером того же дня, по его словам, канистра стоила уже 2500 рублей), а также еще одной партии масок у продавца с Авито по 26 рублей за штуку.

В понедельник утром, когда на Авито маски уже несколько дней не продавались из-за запрета администрации сайта, Алексей Заливатский рассказал «Комсомолке», что уже пытался купить маски и легально, и по блату, но приобретенного объема ему хватило бы только для личного пользования.

- Сейчас Янтарному хватает масок и средств дезинфекции?

- Пока, как я рассчитываю, купленного у нас хватит примерно на месяц. Я закупил все это для муниципальных служащих, для поликлиники, а также для школ, дошкольных учреждений и МФЦ.

- Вы писали, что пожарных и полицейских тоже масками обеспечили.

- Да, но это была акция одноразовой помощи. Думаю, что этих сотрудников все-таки не муниципалитет должен обеспечивать, а их непосредственное руководство.

- Вы писали, что уже пытались купить маски легально, и для этого обращались в правительство.

- Я обращался в минздрав и в Росздравнадзор, но там мне помогли только контактами аптечной сети, ожидающей поставки. Купить мне удалось только 50 масок по 7 рублей. Но это было уже три недели назад. Потом еще много говорили про фуру, которая привезет 10 тысяч масок. Да, мне удалось в эту пятницу купить там 500 штук, но уже по 25 рублей. Это «Аптека для бережливых» привезла, и продавала она маски по три штуки в одни руки.

- А как так получилось, что в аптеках масок нет, а у спекулянтов их навалом?

- На эту тему мне не хотелось бы разглагольствовать, но могу сказать только то, что везут товар нам из России. На упаковке было написано, что производитель находится в Тверской области.

- Сейчас на удаленке работаете?

- Нет, мы в рабочем режиме. Однако пришлось временно ограничить доступ в администрацию для посетителей. Также на входе мы поставили диспенсеры с антибактериальным средством для обработки рук и раздали маски всем сотрудникам. МФЦ у нас тоже продолжает работу, и все сотрудники там тоже в масках. Еще мне сегодня с одного мебельного предприятия привезли 10 литров спирта, но, если честно, пока жалко им руки обрабатывать. А также подарили 70 костюмов химзащиты на всякий случай.

«Предлагают самовывоз из Москвы»

Директор зоопарка Светлана Соколова, которая вместе с Алексеем Заливатским пыталась приобрести маски для своих сотрудников, сообщила «Комсомолке», что ей ничего купить так и не удалось.

- Официальный путь приобретения масок в Калининграде сегодня просто нереален, - сообщила Соколова. – Я уже звонила в Москву и хотела заказать партию оттуда, но мне сообщили, что сделать это можно только за наличку, после чего сделать самовывоз. Понятно, что сделать это мы сейчас не можем. И еще вот эта история, которая случилась в выходные, когда мой завхоз вместе с Заливатским два часа просидел в ожидании этих непонятных людей, которые потребовали от него предоплаты. Конечно, я запретила платить вперед. И в целом эта ситуация просто сюрреалистична.

Директор зоопарка также добавила, что продолжит искать поставщиков, легальных или нелегальных.

- Я все-таки считаю, что власти должны позаботиться о муниципальных учреждениях и сделать хоть что-то для обеспечения их безопасности. Наши сотрудники находятся в прямом контакте с посетителями, а легально приобрести маски ни я, ни они не могут, - заключила Светлана Соколова.