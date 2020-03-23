2020-03-23T18:54:18+03:00
Общество

Голосуем за лучшего кота Калининградской области-2020!

Победителя, за которого будет отдано наибольшее количество голосов, назовем 2 апреля
Сергей Богров
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..Фото: из архива «КП»
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Друзья! Перед вами все участники нашей Битвы мартовских котов. Спасибо за ваши трогательные письма! Мы не сомневаемся, каждый из заявленных участников достоин звания «Лучший». Победителя нашего конкурса определит народное голосование.

Участник, занявший первое место, получит призы от «Комсомолки».

Голосование завершится 31 марта в 12:00. Имя победителя «Комсомолка» назовет 2 апреля. Следите за новостями. Начали!

Полные правила конкурса можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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