Голосуем за лучшего кота Калининградской области-2020!

Друзья! Перед вами все участники нашей Битвы мартовских котов. Спасибо за ваши трогательные письма! Мы не сомневаемся, каждый из заявленных участников достоин звания «Лучший». Победителя нашего конкурса определит народное голосование.

Участник, занявший первое место, получит призы от «Комсомолки».

Голосование завершится 31 марта в 12:00. Имя победителя «Комсомолка» назовет 2 апреля. Следите за новостями. Начали!

Полные правила конкурса можно прочитать здесь.