2020-03-23T18:23:56+03:00
Происшествия

В Калининграде обманутому ветерану Великой Отечественной войны вернули квартиру

Фронтовик Владимир Князев добился справедливости через суд
Александр КАТЕРУША
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Ветерану Владимиру Князеву удалось добиться справедливости.Ветерану Владимиру Князеву удалось добиться справедливости.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде получила продолжение скандальная история, которая закрутилась месяц назад. 96-летнего ветерана, участника Сталинградской битвы Владимира Князева обманули и завладели его квартирой. Мошенником фронтовик называет знакомого своей покойной супруги, жителя Омска. Тот втерся в доверие и подсунул договор купли-продажи вместо документов о пожизненной ренте. Слепой ветеран подписал, квартира досталась чужому человеку, на его имя стали приходить квитанции за коммуналку. Прошедшие суды признали сделку законной.

Не согласившись с решением, представитель фронтовика обратился с апелляционной жалобой в Калининградский областной суд.

И вот, 23 марта судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда решение суда первой инстанции отменила и вынесла по делу новое решение, которым исковое заявление удовлетворила и признала договор купли-продажи квартиры недействительным. Теперь квартира должна быть возвращена в собственность ветерана. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Что до покупателя квартиры, того самого сибирского знакомого, то его еще 16 марта доставили в Калининград из Омска. Сейчас он в СИЗО и будет находиться там минимум до 16 мая. Вероятно, этот срок продлят, так как на тот момент уголовное дело только будет передано в суд (возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет). Об этом «Комсомолке» сказал адвокат фронтовика Денис Богдашкин.

- Вопрос первый мы решили. Решение суда вступило в законную силу. Теперь мы будем возвращать квартиру, впереди работа в Росреестре. Это вопрос временный, думаю, в течение месяца все сделаем, - говорит Денис Богдашкин. – Но ответчик настроен идти дальше, намерен обжаловать решение. Они обратятся, скорее всего, в верховный суд. Так что это промежуточная победа. Работаем дальше. Будем готовы к следующим судам.

Напомним, Владимир Князев в войну был пехотинцем, как сам говорит - простым русским солдатом. Родился в 1923 году, на фронт попал совсем мальчишкой. Прошел Сталинградскую битву, где был ранен в руку. Своим полководцем и главным боевым товарищем до сих пор называет маршала Василия Чуйкова, который командовал армией, особо отличившейся в Сталинградской битве.

О «квартирной сделке» ветеран вспоминает с горечью. Говорит, что не знал, что подписывает договор купли-продажи.

Сегодня фронтовик по-прежнему живет один (в теперь уже отвоеванной силами адвоката квартире), ему помогает сиделка, которую он оплачивает из собственной пенсии.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Он подсунул бумажку, я подписал»: в Калининграде участника Сталинградской битвы обманом оставили без квартиры

Скандальная история разворачивается в Калининграде накануне Дня Победы. 96-летнего ветерана, участника Сталинградской битвы Владимира Князева обманули и завладели его квартирой. Мошенником фронтовик называет знакомого своей покойной супруги. Мол, тот втерся в доверие и подсунул договор купли-продажи вместо документов о пожизненной ренте. Слепой ветеран подписал. Родных и детей у фронтовика нет, защитить некому (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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