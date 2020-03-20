В параде Победы в Москве примут участие более 400 калининградских курсантов и офицеров

Несмотря на мировой экономический кризис и зловещий коронавирус в системе Министерства обороны России все идет по расписанию. Курсанты и офицеры Балтийского военно-морского института завершают последний этап подготовки к военному параду на Красной площади в Москве в честь 75-летия Великой Победы нашей страны над фашистской Германией. А готовится к столь знаменательному событию наши ребята начали еще с ноября прошлого года. В пятницу, 20 марта, военным бортом с военного аэродрома первая группа - 79 курсантов и офицеров БВМИ - отправилась в Подмосковье, где начнутся масштабные репетиции парада.

- Курсанты вторых-четвертых курсов и офицеры нашего института на главном параде страны представят Военно-морской флот России. В этом году они в 12-й раз в истории БВМИ пройдут по брусчатке Красной площади коробкой. Среди участников парада каждый третий курсант, продолжатель офицерской династии. Курсанты, которые будут участвовать в параде, представят 37 регионов России, - сообщил «Комсомолке» начальник БВМИ - филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде контр-адмирал Вячеслав Сытник.

За время подготовки на плацу института прошли свыше 50 тренировок. До самой отправки в столицу курсанты ежедневно занимались строевой подготовкой три раза в неделю по 90 минут. Одна тренировка – 6 километров. Строевой подготовкой занимаются также офицеры - преподаватели БВМИ. На параде они будут возглавлять строй.

- Отказников от парада точно нет, все гордятся, что попали в число участников и пройдут по Красной площади. На них будет смотреть вся страна. Это очень ответственно. И какой бы опыт ни был, строевую выправку, строевую подготовку можно поддерживать только регулярными тренировками, - отметил один из офицеров БВМИ.

К сожалению, курсанты-девушки в Москву не полетят, хотя тренировались на плацу наравне с сокурсниками:

- Да, наши девушки не будут выступать на Красной площади. Они будут проходить на параде 9 мая в Калининграде, - признался представитель БВМИ.

Кстати, все участники парада на Красной площади получат особую медаль «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»