2020-03-21T13:21:42+03:00
Коронавирус Covid-19

«На улицу не выйти, к городам стягивают войска!» Группа туристов из Калининграда застряла в Марокко из-за коронавируса

Европейцы своих туристов из африканской страны уже вывезли, российские консулы пока молчат
Кирилл Алексеев
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С 18:00 20 марта в Марокко был введен режим чрезвычайной ситуации.С 18:00 20 марта в Марокко был введен режим чрезвычайной ситуации.Фото: Facebook
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18 туристов из Калининградской области из-за пандемии коронавируса застряли в солнечном Марокко. Причем шансы выбраться из страны, объявившей всеобщий карантин, выглядят очень неопределенно.

"Мы находимся в полной ж... неизвестности!", - написал на своей странице в фейсбуке калининградец Дмитрий Поликовский.

По его словам, вовремя возвратиться в Калининград у туристов не получилось по независящим от них причинам. Вначале границы закрыла Польша, и билеты до Варшавы пришлось менять на билеты до Москвы. Но тут новая напасть - 15 марта границы закрыла Марокко.

Но закрылись не только границы, но и кафе с ресторанами.

- С 16 марта мы без горячего питания! - пишет Дмитрий.

А с 18:00 20 марта в Марокко и вовсе был введен режим чрезвычайной ситуации, при котором перемещение по улице возможно только по неотложным нуждам, с заранее заполненным бланком. Стало не только голодно, но и страшно - в городах появились войска, отношение к европейцам в одночасье стало резко негативным.

- Прямо сейчас к крупным городам стягиваются огромные колонны военной техники, ожидается перекрытие перемещения между городами, - продолжает Дмитрий. - Мы едем Касабланку, и рассчитываем на скорейшую эвакуацию, так как настроение у местного населения меняется на негативное по отношению к европейцам, как источнику всех их проблем. Туризм остановился, мелкая торговля остановилась, отели закрываются, владельцам апартаментов запрещено селить с 20 числа иностранцев.

Но самое главное, как отмечает Поликовский, - это пассивность российских дипломатов. Проблемами застрявших на чужбине россиян заниматься не торопятся.

- Все эти дни мы просим хоть какой-то информации от консульства РФ в Марокко, но от нас запросили список группы, после чего ничего не происходит, - жалуется Дмитрий Поликовский. - Уже эвакуировали граждан Франции, Англии, второй день вывозят немцев - правительства европейских стран направили сюда сотни пассажирских самолетов крупных авиакомпаний и решили проблему за четыре дня.

Ранее руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова сообщила, что региональное правительство собирает информацию о калининградцах, которые не успели вернуться на родину.

- Информации много, случаев много, но не так много, как можно было представить. Самая сложная ситуация с дальним зарубежьем, и там, где были вылеты из аэропортов стран, которые сейчас закрыли границы.

Алла Иванова отметила, что представительство МИД в Калининграде работает в режиме «горячей» линии. Информацию о «задержавшихся» калининградцах собирают так же на «горячей» линии Министерства по культуре и туризму 88002005539 (это Туристическо-информационный центр), с постоянным обменом с представительством МИД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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