О чем говорит Калининград: Жизнь по правилам вируса, большой респект контрсанкциям и неизвестные герои боев под Бладиау

Шесть больных в стационаре

Всю неделю Калининград, конечно же, говорил о коронавирусе. Остальные темы вдруг показались какими-то мелкими и малозначительными. Да что тут говорить? Даже война в Сирии фактически прекратилась, когда стало известно, что зараза из города Ухань грозит всем и каждому – независимо от национальности, политических пристрастий, уровня достатка и положения в обществе.

Калининград не мог остаться в стороне от мировых трендов. В нашей области на данный момент зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В пятницу самая первая, или нулевая, пациентка выписалась из инфекционной больницы. Состояние остающихся в инфекционных боксах оценивается как удовлетворительное, без осложнений. При этом выросло число калининградцев, находящихся на карантине или в режиме самоизоляции – их число превысило 700. Как правило, в число самоизолированных попали те, кто вернулся из-за границы, а также те, кто с ними общался.

Все это, конечно, не могло не изменить нашу жизнь. Граница закрылась. Следом за ней последовали театры, музеи и спортивные объекты, турниры, выставки и премьеры отменены или перенесены до лучших времен. Многие предприятия отправили сотрудников на дистанционку. Народу на улицах заметно поубавилось, пробок и вовсе почти не осталось. Зато в соцсетях стало, как никогда, людно. Дискуссий возникает много, и одна из самых любопытных – о том, что этой зимой многие болели так, как никогда не болели. И, возможно, – даже получили иммунитет от коронавируса. Что, разумеется, маловероятно.

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С хлебом и мясом проблем нет

Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но продуктовое эмбарго, которое Россия ввела в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза, нам в результате только помогло. Как будто какая-то высшая сила знала, что произойдет, и всё устроило таким образом, что нашим производителям ничего не оставалось, как возрождать сельское хозяйство. В итоге сейчас, когда Калининградская область из-за коронавируса находится пусть и в ограниченной, но изоляции, мы можем практически полностью обеспечить себя продуктами питания. С мясом проблем нет, по зерну в прошлом году был рекордный урожай, картофель – удивительное дело – за зиму даже не подорожал, с рыбой у нас всегда было, в общем-то, не плохо, сегодня тем более. Так что наш космический корабль готов к автономному полету. Правда, очень не хотелось бы, чтобы такой полет состоялся. Да и не нужно забывать, что границы хоть и закрыты для перемещения людей, для товаров они по-прежнему свободны.

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Проблема с масками и гречкой

Впрочем, некоторые наши земляки все равно оказались во власти панических настроений. Еще на прошлой неделе с прилавков стали сметать туалетную бумагу, консервы, гречку и разного рода антисептические и противобактериальные средства. Предпринимателям и СМИ стоило больших усилий успокоить народ: товаров на складах хватит, как минимум, на месяц полной изоляции, не нужно создавать ажиотажного спроса. К концу недели ситуация, к счастью, успокоилась, гречка и консервы вновь заполнили прилавки.

Хотя болевая точка все же есть. Это – медицинские маски. Их разобрали из аптек еще месяц назад, когда в Калининграде не было зарегистрировано ни одного коронавирусного больного. А первая после 1 февраля партия масок пришла в область только в минувший четверг. И партия-то смешная – 10 тысяч штук. В аптеках их продавали по три маски в одни руки. Вот эту ситуацию нужно срочно исправлять. Не факт, что маска на 100 процентов защитит от коронавируса, но хотя бы в качестве успокоительной пилюли она должна быть у каждого. А продавцам в супермаркетах я бы рекомендовал надевать их в обязательном порядке. В первую очередь – для их же здоровья.

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Фрагменты самолета были обнаружены поисковиками из отряда "Совесть".Фото: Руслан Хисамов

Нашли героев-летчиков

Весной 1945 года в окрестностях Бладиау (поселок Пятидорожное на территории нынешнего Багратионовского района) шли жестокие бои. Фашисты вгрызались в каждую пять своей земли, Красная армия упорно пыталась их выбить с занимаемых позиций. В феврале 1945-го защищавшую Кёнигсберг 4-ю армию вермахта окружили в так называемом Хайлигенбайльском котле. Практически весь март ушел на то, чтобы окончательно разгромить противника. Случались и потери. Так, 18 марта 74-й гвардейский штурмовой полк потерял под Бладиау семь самолетов.

Только сейчас поисковики из отряда «Совесть» находят останки летчиков-героев и пытаются восстановить неизвестные страницы Великой Отечественной. Недавно возле бывшего Бладиау были обнаружены фрагменты советского штурмовика и останки членов его экипажа. Установить имена героев еще только предстоит, но в том, что это получится, сомнений нет.

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