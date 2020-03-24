Кассир общественной бани устроила на рабочем месте... картинную галерею

Удивительное рядом, но мы редко проходим и не видим красоты жизни. Татьяна Голеняева создает свои художественные полотна, работая кассиром в общественной бане Пионерского и с удовольствием показывает прямо в фойе помывочного учреждения, радуя публику прекрасными картинами. Первый раз, когда я увидела вернисаж в бане, просто застыла и оторопела, забыв про веник, покупку билета и вообще зачем сюда пришла. За стойкой банной кассы сидела яркая симпатичная брюнетка средних лет.

- Это чьи картины? - спросила кассира, разглядывая морские пейзажи, панораму центра Парижа с Эйфелевой башней, сказочного кота, ангела, натюрморты и другие необыкновенные полотна, писанные маслом.

- Мои, - строго ответила дама, улыбаясь большими карими глазами. – Вам билет?

Позже познакомились, и Татьяна Голеняева рассказала о себе и своем творчестве.

- Я не профессиональный художник. Это мое самодеятельное творчество, с удовольствием рисовала с раннего детства, но так сложилось, что в художественной школе не училась. Папа был военный, переезжали из гарнизона в гарнизон. А было бы иначе, может быть закончила академию художеств… Потом поступила в Калининградский политехникум, хотя мечтала стать студенткой географического факультета нашего университета, но не прошла по конкурсу. А рисовала для себя и знакомых всегда, - рассказывает художница.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

После политехникума Татьяна Николаевна работала бухгалтером в КВВМУ, затем получила высшее экономической образование в Санкт-Петербурге. Бухгалтеры тогда были крайне востребованы в бизнесе, но молодого специалиста пригласили на работу в УВД Калининградской области.

- Дослужилась до подполковника милиции, была начальником отделения судебно-экономических экспертиз. Специализировалась по борьбе с экономическими преступлениями. Время было очень сложное и интересное – лихие 90-е, не менее лихие «нулевые», много было резонансных уголовных дел, сложнейшие экспертизы. Награждена, имею благодарности. Но сами, понимаете, времени на творчество вообще не оставалось, бывало работали круглосуточно. Постоянные тревоги, усиления, забываешь, где суббота и воскресение. Служба отнимала все, а на руках маленькая дочь, детский сад, школа. Разве, что можно было фотороботы преступных элементов рисовать на рабочем месте, - улыбается женщина.

Сказочная невеста на полотне Татьяны Голеняевой.Фото: Ольга Гончарова

Эксперт вспоминает громкое дело одного из крупных предприятий, которое гудело и гремело на всю Россию:

- Оперативники посчитали, что предприятие уходит от налогов. Но это не нашло фактического подтверждения. Уголовное дело ничем не закончилось, потому что мы, эксперты, дали соответствующие выводы. В ходе расследования, нам была выделена целая комната, где хранились вещдоки и материалы – 500 томов по 300 листов. Представляете объемы! Но мы выяснили, что оперативники и следователи перепутали понятия стоимость и себестоимость, насчитали, накрутили. В своем экспертном заключении мы установили и доказали, что оснований для уголовного преследования и состава преступления нет.

В 2007 году Татьяна Голеняева уволилась из областного УВД, она считает, что это было счастливым стечением обстоятельств.

- В день увольнения пришел приказ из МВД России, командировать начальника моего отделения, - то есть, по сути, меня - в Чечню для усиления милицейской службы в Грозном квалифицированными кадрами. А дочери 17 лет, выпускные экзамены, поступление в вуз, бросить ребенка на полгода, а то и год, было просто невозможно!

И профессионал – эксперт-криминалист - перешла на работу в службу безопасности Сбербанка, где трудилась 8 лет. Позже работала бухгалтером в офисе строительной фирмы «Макрострой».

- Бухучет я великолепно знала, но сухие цифры, рутина, сведение дебета с кредитом, не мое, - продолжает наша героиня. - Дело скучное, муторное, в тягость. Совсем не по натуре. И опять счастливый поворот! Застройщик выкупил в Пионерском общественную баню, там было вакантным место кассира. Просто подарок судьбы. Я оказалась у моря, три рабочих дня в неделю и полная свобода творчества. И я переехала в эту тихую провинцию из Калининграда, о чем ничуть не жалею. Благодатный город! Рисую дома, рисую на работе. И людям это нравиться. И меня увлекает.

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

За пять лет работы в бане Татьяна Голеняева нарисовала свыше 150 картин. Большинство из них дарит, но многие полотна находят благодарного покупателя.

- Освоила рисование акриловыми красками по номерам. Техника несложная, что-то добавляю от себя, а не просто списываю по шаблону. Иногда мне темы заказывают, делаю портреты. Но все-таки люблю работать масляными красками. Кстати, моя старшая внучка Диана, ей 10 лет, хорошо рисует и с удовольствием ходит в художественную школу, пошла по бабушкиным стопам. Младшей - Маргарите 3 года, она НА танцы пошла, как ее мама. Дочь у меня танцевала в известном в Калининграде ансамбле «Улыбка», окончила музыкальную школу по классу гитары, а по специальности медик, - рассказывает художница.

Что касается женского счастья, то Татьяна к этому относится философски:

- А вот с любовью мне совсем не везет. Всегда работала в «мужских» коллективах. Мне было 18 лет – военно-морское училище: курсанты, офицеры. Активная была, пела, танцевала, участвовала в художественной самодеятельности. Была комсоргом. Но оттуда ни одного кавалера! Представляете… Может быть строга и требовательна была и ко мне боялись подойти? Но когда со мной начинают общаться, понимают – душа-человек, а не мегера, - смеется Татьяна Николаевна. – Знаете, я вообще не знаю, как замуж вышла. Познакомились на танцах. На третьем свидании молодой человек сделал предложение, я согласилась. Только в ЗАГСе, когда подавали заявление, узнала его фамилию, сколько лет и где живет. Был 1985 год. Прожили вместе 5 лет. А теперь возраст уже не тот, многие женаты, а мне женатые мужчины вообще не нужны, табу по полной программе.

Но эффектная стройная и очаровательная брюнетка обязательно встретит свою половинку:

- Стараюсь всегда быть в форме. Раньше серьезно увлекалась шейпингом и бодибилдингом. Сейчас хожу в бассейн, много гуляю, занимаюсь гимнастикой. Не забываю про салон красоты, маски, косметику и массаж. Стараюсь выспаться, не переедать, но, когда хочется пирожное или чего-то вкусного, но «вредного», позволяю себе эту слабость... Стараюсь не смотреть негативные передачи, негатива и в жизни хватает. Поэтому я ушла в свои картины, в рисование, благо время на это есть. И свобода полета! Это наполняет душу, не дает киснуть. И внутри меня горит женщина. Значит, есть стимул радоваться…