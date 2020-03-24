Верить о коронавирусе блогеру — значит верить трепачу

Ну, вот и выявлена проблема едва ли не серьезнее корнавируса, хотя и непосредственно с ним связанная. Это проблема доверия различным информационным сообщениями о COVID-19, заполонившим сегодня интернет – впрочем, не только его.

Например, необычайно активизировалось «информагентство ОТС (Одна Тетка Сказала)», в духе времени на полную катушку пользующееся возможностями «всемирной паутины». О масштабах этого явления можно судить хотя бы по тому факту, что власть решила напомнить народу об ответственности за распространение непроверенных или откровенно ложных данных. Ибо спровоцированная сплетнями паника по своим последствиям может быть страшнее пандемии.

Проблема представляется еще более актуальной в связи с тем, что уже находящиеся на карантине, в самоизоляции или просто стремящиеся максимально ограничить свои контакты с окружающими граждане припали к интернету, словно к живительному источнику. Частенько не замечая, что вода в нем довольно мутная, и кто-то усиленно ловит в ней рыбу в лице доверчивых простаков.

«Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно». Эту знаменитую фразу «старины Мюллера» из «17 мгновений весны» нынче кто только не пытается примерить на себя. В авангарде идут, конечно же, неисчислимо расплодившиеся блогеры, дерзко претендующие на абсолютную достоверность. Однако нынешняя ситуация довольно ярко продемонстрировала, что термин «блогер», по сути, можно считать синонимом слова «трепач». И объяснение этому простое: ради красного словца… пардон, пущего хайпа, блогер не пожалеет вообще никого, запостив (опубликовав) любую чушь, если посчитает ее лично для себя полезной. Ответственности-то никакой, хотя это, думается только пока. Первое уголовное дело в отношении решившей отжечь на теме коронавируса интернет-сплетницы уже возбуждено в Амурской области.

Кому-то это может показаться удивительным, но слепо доверять не стоит даже экспертам-завсегдатаям многочисленных ток-шоу, выдающим свои умозаключения на-гора тоннами. Во-первых, на поверку отнюдь не все из этих гуру беспристрастны и объективны – по различным причинам. Во-вторых, практически каждый из них за последние пару-тройку недель успел ошибиться в прогнозах. Поскольку большинство рассуждений знатоков (не тех, не из интеллектуальной телепередачи) базируются на принципах и правилах, которые перестают или уже перестали работать в стремительно меняющемся мире. Нет, конечно, к по-настоящему авторитетным специалистам прислушиваться стоит. Однако не лишне сопоставлять чужие мнения с собственным жизненным опытом. Если, конечно, таковой имеется.

Не посчитайте за пристрастность, но вот у кого в нынешней ситуации действительно появились отличные шансы претендовать на доверие населения, так это у официальных (не путать с официозными, хотя и у них тоже) масс-медиа, будь то газеты, радио или телевидение. Как ни крути, статус обязывает, по крайней мере, избегать той истеричной манеры подачи новостей, которая так свойственна интернету. Опять же, хотя бы в силу сугубо технических причин, любое сообщение «традиционных» СМИ не вываливается на страницы или в эфир сходу, а проходит пусть даже минимальную проверку. Конечно, и здесь никто не застрахован от досадных недоразумений, но ведь не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. И потом, СМИ при случае легче всего поймать на откровенной дезинформации. Особенно газеты, ведь, как гласит пословица, что написано пером, не вырубишь топором.

Такой вот экспресс-анализ на доверие. Ну а вообще, вспоминая другую известную фразу, верить или не верить – личное дело каждого. Лишь бы это не оборачивалось нежелательными (особенно в нынешней чрезвычайно непростой ситуации) эксцессами.