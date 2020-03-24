2020-03-24T15:18:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 24 марта 2020 года: новых больных нет, зато появились первые штрафы за нарушение карантина

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Калининграде на 24 марта 2020 года
Кирилл Алексеев
Поделиться:
В Калининграде, как и в других регионах России, по-прежнему наблюдается дефицит медицинских масок. Как будут решать эту проблему, пока непонятно.В Калининграде, как и в других регионах России, по-прежнему наблюдается дефицит медицинских масок. Как будут решать эту проблему, пока непонятно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В течение последних трех суток новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Калининградской области нет, и, конечно, это не может нас не радовать. Хотя расслабляться сейчас ни в коем случае не следует. На карантине и режиме самоизоляции уже находятся более 1200 калининградцев (57 человек были изолированы за последний день) - большинство сидит по домам, но часть находится в лагере "Паруса надежды" в Светлогорске.

Кроме того, примерно 60 калининградцев до сих пор за границей, преимущественно в Испании и Германии. Об этом сообщила министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям калининградского правительства Алла Иванова.

- Это те, кто заявил о себе, как нуждающихся в помощи с возвращением, то есть позвонили на горячие линии или написали в аккаунты МИД, - пояснила Алла Иванова, давая понять, что на самом деле "за бугром" земляков может находиться и больше.

Кстати, группа калининградских туристов, которая на выходных опубликовала в фейсбуке крик о помощи, благополучно долетела из Марокко в Москву. Сейчас неудачливых туристов ждет двухнедельный карантин.

Тем временем полиция начала выписывать штрафы за нарушение режима карантина. Как сообщил на совещании начальник Управления МВД России по Калининградской области Игорь Илларионов, участковые уже выявили пятерых нарушителей. На всех составлены административные, которые отправлены в мировые суды. К сожалению, штрафы для нарушителей предусмотрены мизерные - от 500 до 1000 рублей. Это не идет ни в какое сравнение с тем, как наказывают безответственных граждан в Европе. В Испании могут и на 300 евро оштрафовать, в Германии и вовсе за выход из дома без надобности лишишься 1500 евро. А как еще научить людей относиться к проблемам окружающих более ответственно?

Вступили в силу и новые ограничения. Так, по информации администрации Калининграда, со вторника, 24 марта, на торжественной церемонии регистрации брака в ЗАГСах могут присутствовать не более 10 человек.

- Также отменяются все выездные регистрации, торжественные регистрации рождения детей и церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке, - добавили в мэрии.

Напомним, что в общей сложности в Калининградской области на коронавирус обследовано 2236 человек, выявлено 7 случаев заражения, при этом один человек - так называемый нулевой пациент (сорокалетняя женщина) - уже выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Калининградца отправили в колонию за поджог машины неприятеля
С четверга закрывается на ремонт участок дороги около Зеленоградска
Заблокированные за рубежом абоненты Tele2 получили возможность пользоваться мессенджерами бесплатно
В парке Зеленоградска обследуют все деревья, чтобы выявить больные
В Калининградской области с воскресенья нет новых случаев коронавируса
В Калининграде водитель расстрелял коллегу из пистолета
Упавший с верхней полки поезда калининградец отсудил 600 тысяч рублей
Власти области покупают за 79,5 млн «Спинразу» для лечения детей со СМА
В Калининграде военнослужащий жестоко избил сожителя бывшей жены
В Калининградской области прошли учения по прикрытию промышленных объектов от воздушного нападения
Пятерых калининградцев привлекли к ответственности за нарушение карантина
В Калининграде из-за коронавируса ограничили количество гостей на свадьбах