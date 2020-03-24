Коронавирус в Калининграде, новости на 24 марта 2020 года: новых больных нет, зато появились первые штрафы за нарушение карантина

В течение последних трех суток новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Калининградской области нет, и, конечно, это не может нас не радовать. Хотя расслабляться сейчас ни в коем случае не следует. На карантине и режиме самоизоляции уже находятся более 1200 калининградцев (57 человек были изолированы за последний день) - большинство сидит по домам, но часть находится в лагере "Паруса надежды" в Светлогорске.

Кроме того, примерно 60 калининградцев до сих пор за границей, преимущественно в Испании и Германии. Об этом сообщила министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям калининградского правительства Алла Иванова.

- Это те, кто заявил о себе, как нуждающихся в помощи с возвращением, то есть позвонили на горячие линии или написали в аккаунты МИД, - пояснила Алла Иванова, давая понять, что на самом деле "за бугром" земляков может находиться и больше.

Кстати, группа калининградских туристов, которая на выходных опубликовала в фейсбуке крик о помощи, благополучно долетела из Марокко в Москву. Сейчас неудачливых туристов ждет двухнедельный карантин.

Тем временем полиция начала выписывать штрафы за нарушение режима карантина. Как сообщил на совещании начальник Управления МВД России по Калининградской области Игорь Илларионов, участковые уже выявили пятерых нарушителей. На всех составлены административные, которые отправлены в мировые суды. К сожалению, штрафы для нарушителей предусмотрены мизерные - от 500 до 1000 рублей. Это не идет ни в какое сравнение с тем, как наказывают безответственных граждан в Европе. В Испании могут и на 300 евро оштрафовать, в Германии и вовсе за выход из дома без надобности лишишься 1500 евро. А как еще научить людей относиться к проблемам окружающих более ответственно?

Вступили в силу и новые ограничения. Так, по информации администрации Калининграда, со вторника, 24 марта, на торжественной церемонии регистрации брака в ЗАГСах могут присутствовать не более 10 человек.

- Также отменяются все выездные регистрации, торжественные регистрации рождения детей и церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке, - добавили в мэрии.

Напомним, что в общей сложности в Калининградской области на коронавирус обследовано 2236 человек, выявлено 7 случаев заражения, при этом один человек - так называемый нулевой пациент (сорокалетняя женщина) - уже выздоровел.