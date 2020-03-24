Калининградец в польском Сопоте: Полиция уже призывает горожан не выходить из дома

В Польше продолжает действовать запрет на работу торговых центров, крупных магазинов, ресторанов и кафе. Закрыты также школы, детсады, административные здания. При этом маленькие города опустели – местные жители стараются не выходить из дома без надобности. Об этом «Комсомолке» рассказал калининградец Илья Садовский, который живет в Сопоте.

- Большая часть людей сидит на карантине. На улицах Сопота людей почти не встретишь, даже непривычно. Погода прекрасная, а гуляющих нет, туристов нет. С воскресенья по городу ездят полицейские автомобили и по громкой связи объявляют: «Оставайтесь дома, не выходите, не собирайтесь группами». Если честно, это еще больше нагнетает плохие мысли и панику, - рассказывает Илья.

По его словам, в Сопоте продолжают работать лишь маленькие, в том числе продуктовые, магазины.

- Входят по 1-2 человека, соблюдают дистанцию. И если есть еще желающие зайти в магазин, они ждут на улице. Такие правила, объявления об этом висят на входных дверях, - говорит Илья. – Местные жители относятся к всему этому с пониманием, действуют дисциплинированно.

В Сопоте наш земляк работает флористом. Их магазин цветов открыт, но посетителей стало очень мало.

- Продажи упали на 80 процентов. Но закрыться мы не можем. Нужно хоть что-то зарабатывать, иначе не потянем налоги и арендную плату, - говорит Илья Садовский.

Между тем, по последним данным, в Польше 1138 человек госпитализированы, 55 301 находится на карантине. Коронавирус выявлен уже у 692 человек, 8 из которых умерли.

Польский культурный Центр в Калининграде, ссылаясь на данные компании ExMetrix, которая занимается экономическим и социальным прогнозированием, сообщает, что число зараженных коронавирусом в Польше может составить около 9 тысяч человек к 20 апреля.

По некоторым данным, 15-20 апреля процесс распространения вируса должен замедлиться. Однако продолжительность эпидемии в Польше может быть немного больше, чем в Китае.

Президент Польши Анджей Дуда так оценивает ситуацию:

- Я не думаю, что мы победим вирус до Пасхи. Скорее, я могу с уверенностью сказать, что нет. Я надеюсь, что, возможно, при хорошей дисциплине, при удаче, число больных людей, число случаев болезни в день начнет падать.

Президент отмечает, что в стране делают все, чтобы вирус распространялся как можно меньше.