Кто заработал и кто всё потерял в Калининграде из-за коронавируса

Удаленную работу могут себе позволить не все калининградские предприятия, поэтому некоторые из них сидят на карантине из-за распространения коронавируса. Конечно, это уже сейчас отражается на рынке труда: часть сотрудников либо сокращаются, либо отправляются в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок.

Что происходит с российскими и калининградскими зарплатами, кто пострадал, а кто выиграл (пусть и временно) от эпидемии, «Комсомолке» рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

- По кому кризис ударит или уже ударил в первую очередь?

- Самые большие сложности будут испытывать предприниматели сфер HoReCa (сокращение от Hotel, Restaurant, Catering – Ред.). Это туризм, гостиницы и рестораны. Есть уже кейс, когда сотрудников сокращают вплоть до того, что сам руководитель заведения работает и курьером, и официантом, чтобы хоть как-то сохранить свое дело. Речь, в первую очередь, идет о малом бизнесе. Кроме того, страдают уже и крупные сети, связанные с индустрией гостеприимства. Здесь приходится нелегко, и мы уже видим, как растет уровень конкуренции. Во вторую очередь коронавирус ударил по представителям ивент-индустрии, то есть, по всем, кто связан с организацией и проведением мероприятий.

- В том числе, и по организаторам концертов и владельцам клубов, так?

- Да, все верно. Здесь все тоже нелегко и под вопросом. В зависимости от того, как долго все продлится, можно будет делать конкретные позитивные или негативные прогнозы. Но пока с этим сложно. Например, сейчас нельзя сказать, как тяжело придется этим сферам летом, потому что это преимущественно сезонная работа. Большая часть вакансий этого направления приходится на летний период и весну.

- Что будет, если ситуация с эпидемией коронавируса будет и дальше ухудшаться?

- Начнутся риски второй волны. Они пока низкие, но они есть. Туда попадают представители производственного сектора. Но я не говорю о компаниях, производящих товары повседневного спроса. Речь идет, скорее, об автомобильных производствах и связанных с ними. У людей просто-напросто не будет средств, чтобы покупать дорогостоящие товары. Также ударить может и по ритейлу. С учетом кризисного времени люди начнут задумываться о том, как сэкономить или снизить затраты.

Ирина Жильникова.

- Риски второй волны наступят в случае, если карантин продлится месяц или больше?

- Это совокупность факторов. Любая неделя простоя для бизнеса с учетом всех издержек (нужно платить арендную плату, налоги, есть и социально ответственные компании, для которых очень много значат люди) отразится негативно, так как в первую очередь все компании работают, чтобы извлекать прибыль. Чем дольше это продлятся карантинные меры, тем будет хуже.

- Есть компании, которые могут выиграть от кризиса?

- Мы сейчас видим явный рост продаж у компаний, занимающихся медикаментами. Это и аптеки, и производство. Ритейл сейчас также на волне бешеного спроса. Но тут нужно смотреть, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Если кризис затянется, то и продажи резко упадут, у людей просто не будет денег. Также сейчас всплеск заказов у компаний, занимающихся курьерскими доставками. Сейчас множество вакансий для курьеров и для курьеров-водителей. В Калининградской области это пока не очень заметно, но учитывая, как этот сегмент рынка сейчас растет в Москве и Санкт-Петербурге, в Калининграде он тоже будет расти. Сервисы по доставке еды также пользуются сейчас бешеной популярностью. И если раньше какие-то заведения не работали с этими сервисами, то теперь, в связи с падением посещаемости кафе и ресторанов, они переориентруются.

- А IT-компании как себя чувствуют?

- Не могу сказать, что они в большом плюсе, но эта отрасль формат удаленной работы переживает легко. В частности, IT-компании сейчас помогают настроить удаленную работу тем, кто на нее переводит свои предприятия.

- Мы можем ситуацию с кризисом разобрать на примере конкретных калининградских предприятий?

- С точки зрения этики это будет не очень хорошо, так как многие из них с нами работают.

- А какие-то активные движения на рынке труда уже начались?

- Ситуация с коронавирусом начала развиваться у нас полторы-две недели назад, и за такой короткий срок очень сложно сделать какие-то выводы. Но сейчас видно, что в феврале прирост резюме по Калининграду составил 25%. С другой стороны, это можно объяснить сезонностью, потому что каждую весну (а также осенью это происходит) люди проявляют больше интереса к открытому рынку труда. Но, скорее всего, эти цифры по марту будут еще выше. Те, кто не опасаются увольнения, стараются держаться сейчас за рабочие места и не делать лишних шагов на рынке. А те, кто обеспокоен, что может потерять работу, размещают резюме для подстраховки.

- Каким калининградским работодателям сегодня нужны новые сотрудники, мы уже можем сказать?

- Если говорить о специалистах, то на первом месте до сих пор представители сферы продаж. Это 28% опубликованных вакансий в феврале и марте. Сюда же можно отнести ритейл (продавцы, официанты, торговые представители, специалисты по продажам). На втором месте – производственный кластер. Он составляет около 13%. Это как инженеры, так и синие воротнички, то есть персонал (квалифицированный и без квалификации). Третий сегмент – это IT (разработчики, аналитики, проектировщики). В Калининградской области эти специалисты по-прежнему очень востребованы.

- Но это статистика по февралю и началу марта, так? Могут ли в конце марта и в начале апреля произойти изменения?

- Изменения произойдут, но кардинальных изменений в самой структуре вакансий, скорее всего, не будет. Не могу сказать, что рынку вдруг не нужны будут те же маркетологи. Скорее всего, изменится число вакансий.

- А снижение предлагаемых работодателями зарплат уже заметно?

- Пока не заметно. Средняя зарплата по Калининградской области как была 35 тысяч рублей, так и осталась. Но в России она примерно на 18% выше.