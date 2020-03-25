Шестая цифра для Калининграда

КТО ПОСЛЕДНИЙ «НА ТЕЛЕФОН»?

Сегодня мы избаловались. Привыкли, что операторы связи всех мастей осаждают чуть ли не на каждом углу: станьте нашим абонентом! А ведь еще не так уж и давно было совсем иначе. Оператор связи был один-единственный. И – государственный. Да, в этом имелись плюсы. Домашний телефон и устанавливали за доступные большинству деньги (или вовсе даром, льготников в те времена тоже хватало), и абонентская плата была копеечной.

Только ох непросто было влиться в ряды абонентов. Связисты, как и все в СССР, работали в рамках плановой экономики – без нынешней рыночной суеты и бизнес-конкуренции. Не мудрено, что «номерной фонд» ГТС, городской телефонной сети, рос медленно. Впрочем, медленно – не то слово. В этой сфере предложение катастрофически не соответствовало спросу. И для большинства иметь дома телефон было не просто каким-то там удобством. Наличие его считалось одним из показателей успешности, твоего места в этом мире.

В телефонной очереди «стояли» годами, десятилетиями. Кто-то, желая ускорить процесс, пытался «давить» заслугами. Однако даже ветераны войны нередко уходили из жизни, так и не дождавшись установки телефона. При этом его порой уже давно имел тот, кто был сзади и не имел никаких льгот. Но зато он мог, например, помочь «достать» какой-нибудь дефицит…

ЗВОНИТЬ, ТОВАРИЩИ, СТАНЕТ ЛУЧШЕ

И вот в начале 1990 года стало известно: Калининградская ГТС готовится к переходу на шестизначную нумерацию. Новость эта порадовала даже тех, кто давно имел домашний телефон. Расширение сети говорило о том, что, несмотря на все «прелести» горбачевской перестройки, город не стоит на месте, растет, развивается. И настолько уверенно смотрит в будущее, что, невзирая на непростую экономическую ситуацию, выделил средства на модернизацию ГТС, которая стала отставать, затормаживая общее движение вперед.

Однако многие радовались, конечно, прежде всего тому, что быстрее начнет двигаться их очередь «на телефон». Ведь каким был один из аргументов при отказе от телефонизации? Мол, при пятизначной системе ГТС исчерпала возможности дальнейшего развития, и предоставить номер просто неоткуда – «номерной фонд» выбран.

Теперь же связисты стали рисовать радужные перспективы. Мол, благодаря модернизации возможности ГТС вырастут в десять раз! Шестизначная нумерация позволит включать в сеть новые станции по мере их строительства, общая ее потенциальная «мощность» будет 800 тысяч номеров. А первой ласточкой, поясняли специалисты, станет станция, которая уже построена в Ленинградском районе. Как только-де добавим шестую цифру, эта АТС заработает. Благодаря чему сразу на четыре тысячи человек сократится городская очередь «на телефон»! Всего же в рамках следующей, 13-й пятилетки (запланированной на 1991-1995 годы), в ГТС обещали включить не менее тридцати тысяч новых номеров.

ДЕНЕГ НЕТ - НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ

Переход на шестизначную нумерацию состоялся в период с 23 по 25 марта 1990-го. Совсем без накладок, конечно, не обошлось. Однако в целом все прошло успешно.

Для пользователей же главной проблемой стали не сбои техники, а момент привыкания. Требовалось время, чтобы народ запомнил, что отныне перед номерами, начинающимися на 1, 2 и 7, необходимо набирать «двойку», а перед остальными номерами – «четверку». Путались и отдельные граждане, и целые учреждения. Скажем, давали рекламу, а телефон для связи по привычке писали устаревший, пятизначный.

А телефонные очереди вскоре после ввода шестой цифры действительно исчезли. Правда, отнюдь не потому, что всех осчастливили телефонами. Просто не успела толком начаться упомянутая 13-я пятилетка, как рухнула страна, жившая по пятилетним планам. Развитой социализм сменился диким капитализмом. И те же телефонные очереди рассосались сами собой – потому что для большинства поставить себе телефон стало роскошью. Предлагать это стали по таким ценам, какие мало кому были по карману.

Так калининградев предупредили о первой «телефонной революции».Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

СОТЫ ПРОТИВ ПРОВОДОВ

Массовая установка домашних телефонов возобновилась лишь пять лет спустя, когда наш народ начал мало-помалу обрастать жирком после нищеты первой половины «лихих» 90-х. Сохранись тогдашние темпы, наверное, ныне в Калининграде была бы уже семизначная нумерация. Однако тут в нашу жизнь ворвалась сотовая связь.

Будучи поначалу локальной, неуверенной и при этом дорогущей, она быстро дешевела, одновременно прибавляя в надежности и охвате. А уж цифр в ней изначально было с запасом, нехватка номеров не грозит. И вот уже все так изменилось, что зачастую фирма в своих реквизитах указывает лишь сотовые номера – стационарных же у нее просто нет. А «физические лица» перестают пользоваться домашним телефоном. Тем самым, за который когда-то так бились. Однако времена изменились. И теперь многие считают, что звонить по мобильнику не только удобнее, но и дешевле.

НЕ БУДЕМ СПЕШИТЬ ИХ ХОРОНИТЬ

Стационарные телефоны переживают не лучшие времена. И операторы такой связи нынче обязательно имеют другие источники заработка – предоставляют интернет, соревнуются, у кого больше пакет телеканалов. Иначе не выживешь.

Только, думается, не стоит все же торопиться хоронить старую добрую телефонную связь. Так ведь в свое время хоронили и театр, когда было придумано кино. Потом с появлением телевидения стали предрекать скорую смерть уже кино…

Однако годы идут, и ничего, все живы. По-прежнему хватает поклонников и у телефонной связи «старого образца». В частности, они уверены, что по ней «слышно лучше». Важен и аргумент в пользу здоровья. Ведь стационарные телефоны в отличие от мобильников тебя не облучают.

КСТАТИ

А когда в телефонном Калининграде произошел предыдущий переход – с четырех цифр на пять? Это случилось 18 июля 1965-го. Причем по той же причине, что и в 1990-м. Уже завершалось строительство очередной АТС, новые же телефоны – некуда включать: емкость ГТС была исчерпана.

А до этого, начиная со времен ставшего советским Кёнигсберга, жили с четырехзначными телефонными номерами. Например, в 1946-м появился телефон 49-61. В 1965-м он стал: 1-49-61. Ну а в 1990-м – 21-49-61.