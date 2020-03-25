2020-03-25T17:45:57+03:00
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«Мне лысенькие нравятся»: 18-летняя модель из Калининграда снялась в шоу «Давай поженимся»

Алиса Ковалевская побывала в студии, но, увы, так и не нашла жениха
Александр КАТЕРУША
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Увы, но ни Андрей, ни наша Элис любовь свою не встретили.Увы, но ни Андрей, ни наша Элис любовь свою не встретили.Фото: Первый канал
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Студентка из Калининграда, 18-летняя Элис Ковалевская стала участницей шоу для домохозяек «Давай поженимся». Выпуск передачи вышел в эфир на Первом канале во вторник 24 марта. Девушка выступила в роли одной из трех невест для Андрея, 40-летнего бизнесмена из Москвы.

- Вообще-то по паспорту я Алиса, а Элис – мой псевдоним, - призналась гостья.

А вот как представили ее в студии: «Учится на третьем курсе, мечтает стать профессиональной моделью и перебраться в Москву. Признается, что может выпить лишнего в баре и страдает от навязчивых идей».

О женихе было известно чуть больше. Владелец гостиничного бизнеса в Крыму, живет в Москве. Доход в месяц – 1 миллион рублей.

«Ищет разумную экономную девушку, которая каждый год будет рожать ему ребенка но только по люби, а не за шубу», - представили Андрея. От этих слов ему стало не по себе. Начал говорить, мол, каждый год это вы дали маху, это слишком.

- Давайте так – за 10 лет родить 5 детей, - поставил условие жених, при этом отметил, что у него самого уже есть 11-летний ребенок.

Калининградка же в студии принялась рассказывать о нашем городе как о деревне, в которой все друг другу уже надоели до такой степени, что ни познакомиться, ни отношения завести.

- У нас в Калининграде все плохо в этом плане: все всех знают. Поэтому все наслышаны о тебе. А на Рублевке я пришла с Артемом (друг с которым девушка приехала на съемки - Ред.) на концерт, я договорилась с артистом-рэпером, и Артем брал у него интервью. И пока процесс шел за кулисами, я познакомилась с его другом, и он ненавязчиво предложил потом с ними после концерта отметить, пообщаться.

Тут стоит сказать, что за свои 18 лет Элис успела уже пожить в Барвихе и на Рублевке.

- Они «Оливье» даже делают не с колбасой, а с креветками! - кратко описала калининградка нравы московских богачей.

- А разница в возрасте вас не смущает? – спросила Лариса Гузеева, указав на «лысого взрослого 40-летнего мужчину».

- Мне лысенькие нравятся, - сказала Алиса и добавила, что ее папе скоро будет 37 лет.

В качестве подарка-сюрприза девушка научила жениха Андрея ходить по подиуму.

- Спину прямо, бедрами активнее. Развернись к студии, к людям. Покажи позировку! Ручку в локте согнуть! – командовала она.

Впрочем, это не помогло расположить к себе мужчину. В финале передачи он заявил, что редакторы шоу не смогли подобрать невесту по его скромным запросам. Получилось, что и выбрать не из кого. Пара не сформировалась, и Андрей уехал домой один. И Алиса-модель в одиночестве прилетела в Калининград, где призналась, что участие в шоу «Давай поженимся» было для нее лишь развлечением и эдаким спектаклем. Оказывается и анкету на сайте Первого канала она заполнила исключительно по приколу.

Отметим, предыдущий раз в шоу засветился калининградец Валерий Гаевой. Простой слесарь из «Водоканала» брал отгул, чтобы поехать на съемки. Правда, прикалываться не хотел, а реально мечтал встретить любовь. Ведущие его разочаровали, с невестой (хоть она его и выбрала в конце) он отношения не закрутил, а в целом съемки шоу ему понравились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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