2020-03-25T19:17:00+03:00
Общество

В Славске на колокольню кирхи начали устанавливать часы с боем

Их изготовил единственный в Калининграде специалист по башенным часам Александр Кучеренко
Иван МАРКОВ
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Александр Кучеренко и Вячеслав Кенть перед установкой часов.Александр Кучеренко и Вячеслав Кенть перед установкой часов.
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Во вторник 24 марта мэр Славска Эдуард Кондратов написал на своей странице в фейсбуке, что на местной кирхе началась установка башенных часов.

- Долгие годы старинные часы не показывали ход времени, - сказал Кондратов. - Мы решили восстановить справедливость. Администрация округа выделила средства из местного бюджета на изготовление четырех циферблатов с современным механизмом. Вячеслав Кенть, наш краевед и руководитель информационно-туристического центра, нашел уникального мастера часовых дел, единственного в регионе.

Представители администрации уже имеют представление не только о том, как часы будут выглядеть, но и как они будут звучать. По словам Кондратова, часовой мастер уже продемонстрировал ему бой курантов и объяснил, как управлять механизмом и настраивать периодичность боя.

Краевед Вячеслав Кенть рассказал «Комсомолке», что на установку часов уйдет еще какое-то время.

- Установка еще не завершена, она будет проходить где-то дня три, - пояснил он. – Мастер Александр Кучеренко часы делает уже не в первый раз. Он единственный специалист в Калининграде, который занимается башенными часами. В частности, он автор часов на школе милиции в Калининграде, на кирхе в Правдинске, в Гвардейске на ратуше музыкальные часы с фигурками тоже он сделал. Он же многие башенные часы довоенного производства обслуживает.

Сам Александр Кучеренко надеется, что работы по монтажу он с напарником закончит уже к концу сегодняшнего дня.

- Еще сутки тут сидеть мне некогда, поэтому, я думаю, сегодня к ночи управимся, - говорит мастер. – Все часы, которые я делаю или обслуживаю вот уже 40 лет, абсолютно разные. Конкретно эти часы будут полноценными курантами с колоколом. Он будет бить каждый час.

- Сколько времени ушло на их изготовление?

- Я начал над ними работать с начала декабря, то есть несколько месяцев на часы ушло, - отвечает Кучеренко. – Диаметр каждого из четырех циферблатов – 2 метра. Подводить часы будет нельзя, потому что синхронизация времени будет от спутника GPS.

Тем временем, реконструкция здания кирхи продолжается. В Славск приехали проектировщики из Москвы, которые помогут перейти к следующему этапу. Напомним, восстановление кирхи планируется завершить в 2021 году. В ней разместятся концертный зал на 250 зрителей и экспозиция краеведческого музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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