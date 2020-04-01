2020-04-01T14:26:53+03:00
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На въездах в город посты ГИБДД: Как ездить на работу в Калининград во время самоизоляции

Власти рассказали, кто может беспрепятственно передвигаться по Калининградской области во время самоизоляции
Виктор Сергеев
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На въездах в Калининград инспекторы ГИБДД выясняют у водителей цели поездокНа въездах в Калининград инспекторы ГИБДД выясняют у водителей цели поездокФото: Александр Подгорчук
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На въездах в Калининград для контроля соблюдения ограничительных мер по самоизоляции стали дежурить инспекторы ГИБДД и Росгвардия. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

«Сотрудники силовых ведомств сверяют у граждан их персональные данные: фамилию, имя, отчество, интересуются куда и зачем они следуют. В случае если выясняется, что жители региона едут по своим личным делам, которые можно отложить на время карантина, то полицейские рекомендуют им воздержаться от поездки и соблюдать требования о самоизоляции, изложенные в постановлении регионального правительства», - рассказала представитель УМВД.

Она отметила, что ограничительные меры не касаются поездок на работу, обращений в лечебные учреждения за медицинской помощью, покупке лекарств и оказания помощи пожилым родственникам.

«Просьба к жителям Калининградской области с пониманием отнестись к мерам, которые предпринимаются органами исполнительной власти для обеспечения безопасности», - добавила Светлана Поставничая.

Представители правоохранительных органов могут проверить прописку и точно будут задавать вопросы о самочувствии и цели перемещения, рассказал начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Прописка – одна из форм пояснения, зачем человек, например, едет из Гурьевска в Калининград. Там может быть несколько историй. Человек едет, чтобы передать продукты и лекарства престарелой бабушке, потому что ей из дома лучше не выходить. Во втором случае, человек может ехать домой. Ну и третий вариант – человек может ехать на работу в Калининград хоть из Гусева, потому что его предприятие работает», – сказал Дмитрий Лысков.

Однако, если человек не сможет объяснить цель своего перемещения, то ему «настоятельно порекомендуют вернуться домой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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