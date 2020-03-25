2020-03-25T18:30:10+03:00
Новости компаний

Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти

К концу года цены на нефть могут подняться до 40-45 долларов за баррель, а курс рубля к доллару до 72-75 рублей
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Об этом президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу.

По мнению Задорнова, мировые цены на нефть могут находиться в районе 25 долларов за баррель «и полтора, и два месяца». При этом банкир полагает, что в четвертом квартале 2020 года нефть уже будет стоить 40-45 долларов за баррель.

Задорнов отметил, что как только Китай раскрыл экономическую статистику за январь-февраль и стало ясно, что промышленное производство в стране упало на 42% квартал к кварталу, крупнейшие инвестбанки сделали неутешительные прогнозы относительно американской экономики. Согласно этим прогнозам, падение американской экономики во втором квартале может составить до 10% к первому.

«Если раньше было ощущение, что будет лишь замедление мировой экономики, то теперь совершенно ясно, что следует ожидать рецессии»-- сказал президент-председатель правления банка «Открытие». По мнению Задорнова, по аналогии с китайской экономикой, европейская и американская могут «простоять два-три месяца», и только после этого начнется их перезапуск. В результате рецессия мировой экономики в 2020 году может достигнуть масштабов 2009 года, когда сокращение ВВП в разных странах составляло 3-6%.

По словам Задорнова, в банке «Открытие» исходят того, что при цене нефти 25 долларов за баррель равновесный курс рубля должен находиться в диапазоне 75-80 за доллар. При росте цен на нефть в четвертом квартале 2020 года до 40-45 долларов, которое прогнозируют в банке, рубль будет колебаться в пределах 72-75 за доллар.

Банкир особо отметил, что россияне пока демонстрируют в кризис рациональное финансовое поведение и не поддаются паническим настроениям. Среди признаков такого поведения Задорнов выделяет отсутствие движения средств по счетам, значительного притока вкладов или, наоборот, снятия средств с депозитов. Кроме того, по словам Задорнова, россияне резко увеличили средства до востребования, то есть свободный кэш на счетах, который не обусловлен вкладом на какой-то срок. «Люди держат деньги на счетах и выжидают. Это касается и валютных счетов, и рублевых», -- говорит Задорнов.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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