«Местные надевают на лицо тряпки и кричат, чтобы мы валили в свою страну!» Калининградка не может вернуться из парализованной карантином Индии

На сегодняшний день в Индии зафиксировано 536 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли. В стране с 22 марта объявлен очень жесткий комендантский час для того, чтобы остановить распространение болезни. При этом, по оценкам российского посольства в Индии, на территории этого государства может находиться до 10 тысяч россиян, большая часть — в штате Гоа и соседних с ним. Им отказывают в продаже продуктов, выселяют из гостиниц, а полиция и местные жители проявляют неприкрытую агрессию, считая приезжих распространителями заразы.

Калининградский кондитер Мария Сухомлина вместе со многими россиянами и европейцами оказалась запертой в Индии, на берегу Аравийского моря. По ее мнению, такая самоизоляция – не самый плохой вариант для того, чтобы пережить карантинные меры, предпринимаемые абсолютным большинством стран мира из-за эпидемии коронавируса, однако ей уже пришлось столкнуться с рядом трудностей.

О том, почему Мария не смогла улететь и жалеет ли об этом, она рассказала корреспонденту «Комсомолки».

НАЧАЛО КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА

- Я сейчас в Гокарне, это штат Карнатака, и это не такое супертуристичекое место, если сравнивать с соседним Гоа. В воскресенье 22 марта у нас тут в Индии был объявлен комендантский час. Все в течение целого дня было закрыто, и всем запрещали выходить из домов. То есть, это было по всей стране. Насколько я знаю, в Гоа комендантский час продлили до 26 числа. Со вчерашнего дня было остановлено все железнодорожное и автобусное сообщение и по штатам, и между штатами. Таксисты тоже отказываются везти людей, потому что между штатами поставили блокпосты, через которые никого не пропускают. Таким образом, переместиться куда-то не просто сложно, а практически невозможно. Из того места, где я сейчас нахожусь, улететь куда-либо нельзя, потому что это, грубо говоря, деревня, а можно лишь добраться до Гоа.

- МИД России, вроде как обещал вывезти российских граждан из Индии.

- Мы тут специально у сотрудников МИДа уточняли, каким образом можно добраться до столицы с юга, из тех же Гоа или Карнатаки, и оказалось, что всем, кто не в Дели сейчас, отказывают в регистрации на самолет. То есть там понимают, что люди просто не смогут добраться никаким образом.

«ИНДИЙЦЫ ШАРАХАЮТСЯ ОТ БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ»

- Те, кто уже находятся в Дели, сталкиваются с какими-то проблемами?

- Да, пишут, что в Дели большая проблема с заселением в гостиницы. Владельцы и персонал отказывают практически всем иностранцам. Есть только несколько мест, в которые точно можно заселиться, но там очень дорого. В основном, это пятизвездочные гостиницы. Кроме того, в Дели очень ограничено передвижение. Там остановили метро и общественный транспорт. Таксисты часто отказываются белых возить. У них паника какая-то. Они боятся европейцев то ли из-за необразованности, то ли еще из-за чего-то.

- В Гокарне такого пока нет?

- Я сама с таким пока не сталкивалась, поэтому за себя ничего сказать не могу. Сегодня ходила в город и встречала полицейских. Ко мне они не подходили. Но знакомые русские ребята мне рассказывали несколько историй о происшествиях, которые с ними тут происходили за вчера и позавчера. Их останавливали полицейские, проверяли документы, очень дотошно и иногда даже с агрессией расспрашивали, откуда они. Говорили: «Валите в свою страну! Вы что тут вообще делаете?» Еще заметила, что поведение местных жителей изменилось. Если они видят белых, то сразу начинают закрывать рот, повязывать себе на лицо какие-то тряпки и шарахаются. Но тут этого пока немного. Ребята, которые пишут из Дели, рассказывают, то там совсем безумие по этому поводу: перед ними захлопывают двери, орут, чтобы убирались отсюда.

Карантин с видом на море.

ВСЕ КООПЕРИРУЮТСЯ И ДАЖЕ БЕСПЛАТНО РАЗДАЮТ ЕДУ

- Что говорят о транспортном сообщении? До какого числа оно остановлено?

- Власти сообщают, что до 30 марта ориентировочно. А еще с 24 марта по 31 марта закрыты все кафешки. И те, что в городе, и даже те, что расположены на пляже и предназначены для туристов. Правда, нам местные говорят, что какие-то кафе будут иногда работать в вечернее время. Думаю, эти предприниматели какой-то бакшиш местным полицейским платят, чтобы работать. Насколько я знаю, недалеко от нас будет одно место работать вечером, но что будет завтра, я пока даже не могу представить. При этом, остаются открытыми аптеки и лавочки, в которых продаются фрукты и овощи. Мы успели сегодня утром купить там что-то, печенье какое-то взяли.

- Ранее сообщалось, что вирус гибнет при высокой температуре, а правительство Индии уже сообщает по 499 зараженных и 10 умерших. У вас там какая погода сейчас?

- На юге сейчас днем 30-31 градус, а ночью 25 примерно.

- Как изменился отдых? Чем оставшиеся туристы занимаются?

- Все стараются как-то кооперироваться. Много чатов в телеграме возникло, на которые я тоже подписалась и читаю постоянно свежие новости по теме. Судя по этим чатам, оставшиеся туристы стараются всеми способами перебраться в Гоа, потому что там комьюнити больше, и все пытаются помочь друг другу. Некоторые скидываются продуктами, какую-то очень простую еду делают и раздают ее бесплатно вечером на пляже тем, у кого не осталось денег.

- А настроения какие у людей?

- Разные. В основном, тут такие шанти-шанти (в философии индуизма и буддизма «шанти» - мир, покой, гармония – Ред.). Они погружены в разные духовные практики, и практически не воспринимают происходящие вокруг вещи. Они ходят, улыбаются, и, думаю, надеются переждать. Иногда говорят, что беспокоиться не нужно, мол, мы в нормальном месте, где тепло. Кто-то сказал: «Вот мы в Россию вернемся, а там холодно, и черт знает, как там вообще будет, и вообще нас упекут на карантин». А есть те, кто планировал вернуться в конце марта или в начале апреля. И вот не совсем понятно сейчас, на какое число брать билет из Дели, потому что по стране, как я уже говорила, невозможно передвигаться. Это что касается прямых рейсов. Но были проблемы и у тех, кто улетал транзитом. Например, люди полетели через Арабские Эмираты, но там русских не сажали на рейс, а брали только тех, кто возвращался в эту страну. Такой вот бардак.

ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ ХОТЯТ ДОМОЙ

- Европейцы тоже домой не спешат?

- Тут есть ребята из Франции, Италии или из Германии, которые тоже говорят, что тут им в данный момент намного лучше. Возвращаться домой они не горят желанием. Да, у нас у всех есть некоторые проблемы. Но для себя я, например, решила, что лучше тоже переждать. Вообще я должна была лететь 25 числа через Казахстан, но когда все это началось, меня мама и бабушка начали торопить, чтобы я ехала домой. Правда, когда я стала смотреть билеты на последние рейсы, они стоили уже по 120 тысяч рублей. Да, можно было заплатить, но я могла и не улететь даже за эти бешеные деньги, потому что рейс могли отменить. Уж лучше я посижу тут, где тепло и есть хотя бы море.

- Не боишься попасть на карантин? Тогда и моря не получишь.

- Да, на карантин могут запереть. Я читала, что ребят, ехавших в Дели, сняли с автобуса и отправили на две недели в больницу на карантин. В такую ситуацию попасть не очень хочется, поэтому пока мы стараемся оставаться на месте и никуда не передвигаться.

- Ты ранее писала, что у тебя со дня на день закончится виза. Удалось решить вопрос?

- Визы сейчас продлевают без проблем. Это бесплатная онлайн-виза. Я подавала на продление, и мне продлили до 15 апреля. Видимо, предполагается, что в начале апреля какое-то транспортное сообщение восстановится, и можно будет добраться до аэропорта.

P.S.

Этот разговор был записан 24 марта, а утром 26 марта Мария снова вышла с нами на связь.

- Пока у нас все нормально, мы держимся вместе с ребятами, кооперируемся. Вчера совершенно случайно создали инициативную группу, сформировали списки, чтобы в одном документе все фамилии отправить в консульство. Палками никого не бьют, правда, вчера с пляжа чуть-чуть погоняли. Еду купить пока можно, на море смотреть – тоже. Если улыбаться, все будет хорошо. Дело в том, что в этой деревеньке, в которой мы находимся, отдыхающие всегда старались поддерживать хорошие отношения с местными жителями. Да, я уже слышала, что туристов выгоняют из гостиниц, но нас это пока не коснулось. Надеюсь, и не коснется.

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