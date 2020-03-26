2020-03-26T14:00:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде: как теперь работают детские поликлиники

На днях корреспонденту "КП" пришлось и обращаться к детским врачам, и столкнуться с работой "скорой". Что выяснилось?
Надежда Ржевская
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Дни здорового ребенка временно отменены.Дни здорового ребенка временно отменены.Фото: Александр Подгорчук
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Так случилось, что в эти бушующе-коронавирусные дни пришлось столкнуться и с детскими врачами, и с работой "скорой" и госпитализацией близкого человека в больницу скорой медицинской помощи.

В поликлинику с ребенком мы должны были явиться после вызова врача на дом, для промежуточного осмотра педиатром и продлением (закрытием) больничного листа. Свободного времени для записи в назначенный день уже не было, и мы с ребенком шли по нулевому талону. Вооружились масками, одноразовыми перчатками, гелями для обработки рук. Мы же в народ идем! Мы же прекрасно знаем, как бывает в детских поликлиниках Калининграда

К нашему удивлению, в день посещения педиатра поликлиника оказалась полупустой. Мы были шестыми в очереди, за нами – еще две мамы с детьми школьного возраста. Приходили и в соседние кабинеты: младенцу делали УЗИ, дошкольника мама уговаривала сделать без слез ЭКГ. Уборщица интенсивно натирала дверные ручки…

Пусто, тихо, сюр какой-то… Куда все делись? Все в одночасье выздоровели?

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в поликлинике временно отменяются дни здорового ребенка", - читаю объявление на двери кабинета.

- Мы стараемся сейчас убеждать родителей отложить осмотры здоровых детей, - подтверждает врач. – Вот у вас потому такое впечатление и сложилось, что никого нет.

Получается, основная масса в привычные поликлинические дни – это родители и их здоровые дети? Радость, если так…

На следующий день пришлось вызывать "скорую" возрастному родственнику. Вызов приняли мгновенно. Помощь быстро оказалась на пороге. В прихожую, размером два на полтора, вошли два двухметровых врача. Молодые, сильные мужики. Ого, кадры…

Работали с человеком, потерявшим сознание и рухнувшим вот в той самой маленькой прихожей, тихо, четко и нас, тревожных, успевали корректировать.

Только слышно, как стекла от ампул разлетаются, бьются об пол…

- Лучше не смотрите...

- Мы сами вас попросим о помощи…

- Теперь помогайте… Вот носилки… Инсульт.

Глубокая ночь. Приемное отделение БСМП. Тишина. Так больно глазам от яркого белого света. К нам вышел дежурный врач. Даже ждать не пришлось. Расспрашивал: чем болеет родственник, есть аллергия на лекарство, объяснил, в какое отделение госпитализируют, выдал номер телефона ординаторской, велел звонить и надеяться, напомнил, что больница закрыта для посещений.

- Доктор, мы в золотые часы уложились? – спросила, помня, что при инсультах имеет огромное значение очень быстро оказать помощь.

- Если есть золотые часы на больном, вы их забирайте, - вдруг вмешалась женщина-регистратор.

- Да, это не вам, не вам, - задумчиво сказал доктор, сгребая в папку заполненные бумаги.

И я почему-то не стала уточнять, кому был адресован это ответ. «Не вам, не вам» – в смысле не нам стоит ждать чуда спасения. Или «Не вам, не вам» - слова для регистратора, мол, не про те золотые часы идет речь.

Какие-то редкие золотые часы человеческого в наших с вами отношениях. Сейчас это особенно ценишь.

ОФИЦИАЛЬНО

Как пояснили в минздраве Калининградской области, все лечебные учреждения работают в штатном режиме, медпомощь оказывается в полном объеме.

- Временно приостановлено проведение диспансеризации и профосмотров (дней здорового ребенка – Ред.), - говорится в ответе на вопрос «Комсомолки». - Лекарственные препараты льготным категориям граждан по возможности выписываются на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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